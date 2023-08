Apple compra Disney? La risposta di Bob Iger

Nella giornata di ieri si era diffusa online l'ipotesi che Disney potesse essere acquistata da Apple in seeguito ad alcune dichiarazioni di Bob Iger, che ora ha commentato le notizie.

Ad alimentare le indiscrezioni erano stati i commenti riguardanti la possibile cessione di realtà come ABC, ESPN, FX e Freeform.

Le notizie apparse online

Bob Iger abeva dichiarato che "La tv lineare potrebbe non essere essenziale per Disney" e sarebbe quindi pronto a valutare la vendita di alcuni marchi, tra cui anche anche Hotstar che in India ha perso i diritti per trasmettere in streaming le partite di cricket, contenuti che avevano fatto aumentare gli abbonamenti a Disney+ in quella nazione.

La situazione attuale della Disney, dopo il difficile periodo della pandemia, registra dei guadagni inferiori rispetto al passato. La produzione di contenuti per Disney+ ha richiesto importanti investimenti, mentre i dati relativi agli incassi ai box office non hanno soddisfatto del tutto le aspettative, lasciando così ai parchi e al merchandise il difficile compito di far aumentare le entrate.

Marvel: troppe serie tv "diluiscono l'attenzione e la concentrazione del pubblico" per Bob Iger

La nuova dichiarazione di Iger

Bob Iger, dopo la pubblicazione dell'articolo di The Hollywood Reporter che accennava alla possibilità di un accordo con Apple, ha voluto chiarire con gli azionisti: "Non farò ipotesi sulle possibilità che Disney venga acquisita da una qualsiasi società, che si tratti di una in campo tecnologico oppure no. Ovviamente chiunque voglia fare ipotesi su cose simili dovrebbe immediatamente considerare il contesto normativo globale. Non dirò altro. Semplicemente non è qualcosa su cui ci stiamo concentrando".