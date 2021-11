Dexter: New Blood, la recensione del terzo episodio: tale padre…

La nostra recensione del terzo episodio di Dexter: New Blood, in cui si approfondisce maggiormente il passato di Jim/Dexter e Harrison (Jack Alcott), fatto di colpe e di ombre, giocando su tre piani narrativi.

"Per il corpo il sangue è la verità"

Dexter: New Blood: Michael C. Hall in una scena del terzo episodio

Ora che siamo ufficialmente entrati nelle atmosfere della serie originale, come vedremo in questa recensione del terzo episodio di Dexter: New Blood, si approfondisce maggiormente il rapporto fra Jim/Dexter e Harrison, e andremo a scoprire che forse il figlio non è così lontano dal padre, serial killer dei serial killer che ha ricominciato a uccidere dopo un decennio.

...tale figlio?

Dexter: New Blood: Michael C. Hall e Jennifer Carpenter in una scena del terzo episodio

L'episodio si muove su tre piani narrativi. Nel primo, Jim/Dexter (è come se Michael C. Hall non avesse mai lasciato questo ruolo) deve continuare a far allontanare il più possibile le tracce della morte di Caldwell da se stesso e dalla sua proprietà. Tutte le azioni del nostro protagonista, che con la voce fuoricampo continua ad aggiornarci su come vorrebbe che andassero effettivamente le cose, mantengono bene la suspense, insieme ad alcune scelte azzeccate di regia. È incredibile come Dexter continui a farla franca con la fidanzata capo della polizia e anche con gli altri abitanti, ma quanto potrà durare? È su questa domanda che si concentra il nocciolo della questione ora che tutte le carte (o quasi) sono state messe sul tavolo.

Dexter: New Blood, la recensione del secondo episodio: bentornato, Dexter Morgan?

Dexter: New Blood: Johnny Sequoyah e Jack Alcott in una scena del terzo episodio

L'altra importantissima domanda è: Jim/Dexter ucciderà ancora o Caldwell è stato davvero un episodio isolato, è possibile per lui vivere in pace con il figlio e la nuova "famiglia" creata insieme a Angela (Julia Jones) e alla figlia Audrey (Johnny Sequoyah), e con il passeggero oscuro rimesso a dormire? Ancora una volta il paesaggio innevato ma intriso di sangue (con tanto citazione esplicita a Fargo, che avevamo già nominato nei primi episodi come reference) diventa metafora di quanto accade ai personaggi, e il secondo piano narrativo, quello dedicato al misterioso serial killer dell'albergo, compie piccoli passi avanti mostrando un uomo, ancora senza volto (che sia uno dei personaggi principali quindi?) che adora andare a caccia delle proprie vittime nel bosco, proprio come l'indifeso cervo bianco (simbolo di purezza e rarità) ucciso da Caldwell nella premiere. Tra le righe Dexter: New Blood ci sta parlando dell'uso delle armi e dei rapporti con gli indigeni (Dexter stesso è un "invasore" di Iron Lake, che non conosce la sua vera natura, proprio come lo sono i conquistatori che si festeggiano al Ringraziamento nella storia degli Stati Uniti).

I 10 migliori serial killer delle serie tv

Le colpe dei padri

Dexter: New Blood: Michael C. Hall e Clancy Brown in una scena del terzo episodio

Il terzo piano narrativo è quello che approfondisce il rapporto fra padre e figlio, quasi nella tradizione della tragedia greca. Le colpe di Dexter possono ricadere su Harrison (Jack Alcott)? Tramite la gestione di un bullo a scuola, scopriamo qualcosa di più sul passato del ragazzo, e sulle sue "capacità" potenzialmente pericolose. Che il passeggero oscuro sia anche dentro di lui, nel DNA, nel sangue, tanto per rimanere in tema con lo show? Così come scopriamo qualcosa di più sul passato di Audrey, anche lei adottata ma da una persona amorevole e ligia alle regole come Angela. Harrison invece è stato in diverse case famiglia, abituato a spostarsi spesso e a non affezionarsi a nessuno, e questo ha portato una certa sociopatia forse nel rapporto con gli altri. Ovviamente il serial non vuole dire tra le righe che il sistema produca solamente persone problematiche, perché spesso lo erano già, ma che non aiuti loro a trovare un certo equilibrio e la propria strada. Parallelamente in questo terzo piano narrativo arriva il padre della vittima di Jim/Dexter, Mr Caldwell (Clancy Brown), che aveva fatto capolino alla fine del secondo episodio. Un padre-padrone sia per il figlio che per la cittadina, che pensa di poter comandare a bacchetta: potrebbe essere anche lui portatore di alcune colpe, e soprattutto di una rivelazione scioccante. Solo nel sangue c'è la verità e solo il sangue potrà darci le risposte che cerchiamo.