Dexter: New Blood, la recensione del secondo episodio: bentornato, Dexter Morgan?

"Di solito il sangue mi accarezza, adesso è come se mi frustasse"

Dexter: New Blood - Michael C. Hall in una scena

Quando nasci nel sangue, la tua vita sembra essere destinata a continuare e a finire nel sangue. È quanto accaduto a Dexter Morgan, salvato da una scena del crimine dal (poi) padre adottivo poliziotto Harry e finito per lavorare proprio con le scene del crimine per nascondersi in bella vista. Lui e il suo passeggero oscuro, che puniva solo i serial killer facendo diventare Dexter serial killer a sua volta, seguendo il Codice che Harry gli aveva insegnato per mettere a frutto i suoi impulsi. Un passeggero oscuro che sembrava morto e sepolto con la sua nuova vita da boscaiolo in una cittadina sperduta americana, con la sua vita tranquilla fatta di monotonia quotidiana e di piccole vittorie, e avendo come compagna proprio il capo della polizia locale (quanta ironia) con figlia a carico. Questo finché Matt Caldwell non lo ha risvegliato facendosi uccidere da Jim/Dexter in preda all'euforia del piacere di tornare a uccidere e allo stesso tempo estremamente maldestro, lasciando prove in giro, poiché era un decennio che non lo faceva. Ora la strada è tutta in salita, come vedremo in questa recensione del secondo episodio di Dexter: New Blood.

Genitori e figli

Dexter: New Blood, una scena del secondo episodio

La ruota gira e a fargli visita è proprio il figlio Harrison (Jack Alcott) che risveglia tutto il doloroso passato di Jim/Dexter (Michael C. Hall). Vuole risposte sulla morte della madre e soprattutto sul perché il padre lo abbia abbandonato e abbia addirittura fatto credere a tutti di essere morto in un incidente in barca, cambiando nome e non facendosi più trovare. "Per proteggerti" continua a ripetere Dexter, ma forse era solamente per proteggere se stesso, i propri segreti e il proprio oscuro passato? Tutto il secondo episodio del revival ruota intorno al rapporto fra Dexter e Harrison, che non vuole farsi scoprire dai sui nuovi concittadini, amici e fidanzata, e fra quello speculare fra Angela (Julia Jones) e Audrey (Johnny Sequoyah), un altro rapporto complicato che porterà sicuramente a risvolti interessanti. E sarà ancora un'altra dinamica genitore-figlio diversa e complementare che porterà a fine episodio a chiudere questa ciclicità e a mettere i bastoni tra le ruote ancora una volta al nostro serial killer dei serial killer.

Serial killer

Dexter: New Blood, Jack Alcott in una scena del secondo episodio

Nel secondo episodio di Dexter: New Blood viene parallelamente presentato un "caso della settimana" come lo potremmo definire e che aveva caratterizzato la serie originale nel suo essere un procedurale via cavo, e che per esempio non è stato riutilizzato da Veronica Mars nel proprio revival. In realtà il "caso della settimana" sembra più un caso della stagione in questo caso, riguarda un misterioso albergo, una ragazza ubriaca, un guardone e delle telecamere, e riporta in auge un vecchio caso di ragazze scomparse e qualcosa legato proprio al passato di Angela che tutti le continuano a rinfacciare. Una tematica che sembra ripercorrere strade già battute nei recenti Big Sky e Omicidio a Easttown. Prevediamo uno sviluppo interessante, torbido e che costringerà Dexter a venire a capo coi propri demoni e soprattutto coi propri peccati. Potrà redimersi a modo suo e smettere dopo l'uccisione lampo di Caldwell o, proprio come una dipendenza, una volta che fatto uscire il passeggero oscuro, questi non può più tornare in letargo?

Si inizia e si finisce nel sangue

Dexter: New Blood - una scena della serie

Il sangue torna ciclicamente nella vita di Dexter, non lo abbandona mai veramente. Nelle tracce lasciate nella neve o su un sasso da far scomparire, in ciò che gli ribolle dentro ogni volta che sta per essere catturato e soprattutto ogni volta che la franca, come gli rinfaccia il fantasma di Debra (Jennifer Carpenter). Fantasma che si sta rivelando una delle scelte più azzeccate di questo revival, coscienza evoluta e compiuta di Harry poiché lei stessa vittima della sete di sangue del fratello, del suo non voler rivelare il proprio segreto, del suo confronto continuo con ciò che ha dentro e che potrebbe causare agli altri solo dolore e morte. La scrittura puntuale e che fa nuovamente ricorso al tanto caratteristico voice over della serie originale, tornato sul finale del primo episodio, affidata a Clyde Phillips conferma che sia stata, almeno per questo incipit, una scelta vincente dato che aveva curato le prime quattro riuscite stagioni. Ora bisogna sperare che questa tensione, questa suspense e questa atmosfera perfettamente iscrivibile alla serie madre ci porti a un finale molto più soddisfacente, vero scopo degli autori nel riportare in auge questo cult seriale di Showtime. C'è sangue nel titolo del revival, nella sigla con un contrasto bellissimo fra ghiaccio e sangue - invece che fra ghiaccio e fuoco, che invece vediamo nei titoli di coda come simbolo di qualcosa che arde dentro il protagonista nonché fuoco che purifica o meglio che cancella i suoi peccati e le prove. Riuscirà a cancellare tutte le malefatte di Dexter per sempre e Jim potrà vivere nella serenità? O il suo destino è necessariamente scritto nel sangue?

