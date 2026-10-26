Contra el huracán, recensione: un survival-movie poco coinvolgente

La forza della natura è tanto affascinante quanto spaventosa, e i disastri che ciclicamente colpiscono il nostro pianeta sono lì a dimostrarcelo, purtroppo fin troppo spesso. Contra el huracán, nuova esclusiva del catalogo Netflix, prende spunto dalla catastrofe che nell'ottobre del 2023 vide la città messicana di Acapulco devastata dalla furia dell'uragano Otis, che provocò 52 morti accertati e decine di dispersi.

I due protagonisti del film

Il film, diretto da quel Jorge Michel Grau che un decennio fa già ci aveva accompagnato in un'altra tragedia che ha sconvolto il suo Paese natale con la produzione televisiva 7:19 (2016), raccontante le conseguenze del terremoto del 1985 che provocò oltre 40.000 vittime, si concentra sulla storia di due fratellastri. Due marinai che quella drammatica notte affrontarono realmente la violenta tempesta, qui ricreata in una confezione da survival-movie relativamente di routine, poco coadiuvata dagli effettivi mezzi a disposizione.

Contra el huracán: fino all'ultima bracciata

Al centro della vicenda troviamo Wirpul, un giovane marinaio inesperto che sogna di diventare capitano. Un'occasione gli viene offerta assai prima del previsto, quando gli affidano il comando di uno yacht appartenente a un ricco uomo d'affari. L'incarico promette un lauto guadagno, ma comporta anche responsabilità per le quali forse non è del tutto preparato.

Una scena di Contra el huracán

In Contra el huracán il destino beffardo vuole che questa promozione arrivi proprio mentre un potente sistema temporalesco si sta avvicinando pericolosamente alle coste di Acapulco. Incurante delle avvertenze meteorologiche, Wirpul, su sollecitazione della madre, chiede aiuto al fratellastro Candi, con cui ha un rapporto segnato da tensioni mai risolte, affinché gli dia una mano per occuparsi dell'imbarcazione. I due si ritroveranno a bordo proprio nelle ore in cui l'uragano investirà la costa con tutta la sua potenza.

Una disperata lotta per sopravvivere

Intrappolati in mare, i due non possono contare nemmeno sulla relativa vicinanza al porto: la forza del vento e delle onde rende impossibile raggiungere la costa a nuoto, mentre le condizioni meteorologiche estreme impediscono ai soccorsi di intervenire, riducendo le speranze di trovare superstiti. La lotta dei protagonisti segue le tappe canoniche del genere, dall'arrivo della tempesta alle disperate manovre per sopravvivere, fino all'epilogo che mostra anche le conseguenze del disastro sulla popolazione locale.

Contra el huracán: una scena del film Netflix

Il problema principale, evidente sin dai primi minuti, è che Contra el huracán non riesce a trovare le giuste soluzioni narrative per dare vita a personaggi degni di interesse o nei quali immedesimarsi. Una manciata di flashback tenta di approfondire più o meno forzatamente il rapporto tra i due, ma lo fa in maniera eccessivamente didascalica. Diventa così difficile appassionarsi alle loro sorti anche nelle fasi più drammatiche del racconto, che si trascina stancamente senza riuscire a trasmettere appieno la tensione della situazione.

Vorrei ma non posso

L'ora e mezza di visione, una durata relativamente contenuta per il filone, non può quindi contare su una sceneggiatura all'altezza e nemmeno su effetti speciali degni di nota, al punto che le fasi più concitate sono spesso girate all'interno delle imbarcazioni, offrendo campo aperto a ripetuti scambi di battute tra Wirpul e Candi, pronti a rinfacciarsi le suddette questioni in sospeso proprio mentre le loro vite si trovano in una situazione estremamente pericolosa. Alcuni di questi battibecchi risultano così più gratuiti che effettivamente necessari, contribuendo ad alimentare quella sensazione di generale indifferenza che il pubblico prova nei loro confronti.

Contra el huracán: una scena del film Netflix

La sottotrama relativa al proprietario dello yacht viene poi innestata in maniera poco organica in quella primaria, fino a un colpo di scena finale che cerca di introdurre un pizzico di ottimismo in uno scenario comunque apocalittico. I titoli di coda riportano infine l'attenzione sugli esiti reali della sciagura, con Acapulco devastata dalle conseguenze del passaggio dell'uragano.