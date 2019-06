Climax, la recensione: la danza di morte di Gaspar Noé

Climax: Kiddy Smile, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull in una scena del film

Nella recensione di Climax pubblicata da Indiewire, il nuovo film di Gaspar Noé viene definito come "un mashup tra il franchise di Step Up e Salò o le 120 giornate di Sodoma". È un paragone tanto bizzarro quanto calzante per dare un'idea della penultima opera (l'ultimissima, in ordine di tempo, è il mediometraggio Lux Æterna) di uno degli autori più controversi del cinema contemporaneo, girata in appena due settimane in una scuola abbandonata della periferia di Parigi e presentata alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2018. Un film radicale fin dalla sua impostazione - Climax esce in Italia con il divieto ai minori di 18 anni - che il regista franco-argentino trasforma in un'allucinata parabola di frenesia e di morte sviluppata nel corso di novanta, frastornanti minuti.

Viaggio al termine della notte

Una figura agonizzante si trascina nella neve: è il flashforward che funge da incipit per Climax, in cui Gaspar Noé torna a scardinare le regolari convenzioni filmiche in una sfida costante al suo pubblico. Tutta la prima sezione di Climax è costituita dall'inquadratura fissa di un televisore da cui vengono trasmessi spezzoni di una serie di provini a giovani ballerini, desiderosi di entrare a far parte di una rinomata compagnia di danza (ma l'attenzione di cinefili e non solo sarà attirata anche dalle pile di libri e videocassette disposti accanto all'apparecchio). Un prologo che ci offre un primo approccio con i personaggi, gli stessi impegnati ad esibirsi in una rutilante coreografia di gruppo: una scena di grande fascino, da cui prende avvio un lunghissimo piano sequenza dedicato a seguire interazioni e dialoghi dei ballerini nella sala in cui hanno deciso di trascorrere la serata.

Climax: una sequenza del film

Fra pettegolezzi e tentativi di flirt, al ritmo incessante di dance elettronica, i bicchieri di sangria scorrono insieme ad abbondanti dosi di LSD, versate da una mano misteriosa nella caraffa; e così la festa della troupe si tramuta in una notte da incubo, in cui ciascuno dei protagonisti arriverà a perdere il contatto con la realtà, in un trip senza fine imperniato sul connubio fra estasi, erotismo ed orrore. È il connubio da cui deriva la perversa bellezza di Climax: l'energia vitalistica della danza, il loop ipnotico della musica che rimbomba fra le pareti della sala e la violenza in procinto di esplodere, per avvolgere nel suo mortale abbraccio tutti gli individui presenti (intrappolati) all'interno dell'edificio.

Con Love di Gaspar Noé il porno sbarca a Cannes 2015

Danse macabre: paura e delirio secondo Gaspar Noé

La trascinante sensualità del ballo d'apertura confluisce così in una danse macabre in cui si fondono pulsione erotica e pulsione di morte, in una soluzione di continuità favorita dalla messa in scena di Gaspar Noé e dalla fotografia del suo storico collaboratore Benoît Debie: un racconto in tempo reale, con long take che permettono di intrecciare i vari percorsi narrativi passando da un comprimario all'altro. Senza pause, senza la possibilità di sottrarsi a quel labirinto claustrofobico e in perenne movimento: un inferno dalle tinte lisergiche in cui i ballerini, al contempo carnefici e vittime, consumeranno la propria dannazione in un progressivo gioco al massacro, via via più furioso ed atroce.

Climax: un momento delle prove di ballo nel film

Climax: Sofia Boutella, Romain Guillermic in una scena del film

Un massacro di cui Noé ci rende spettatori, ma mantenendo sempre un netto distacco emotivo rispetto a personaggi di cui sappiamo poco e nulla: è l'assunto di un film in cui il coinvolgimento sensoriale - i suoni, le luci, i colori, il dinamismo dell'azione - surclassa quello emotivo. Un film concepito come un tenebroso baccanale, in cui la dimensione dionisiaca sconvolgerà qualunque ipotesi di razionalità e di ordine, fino al rovesciamento (letterale) di questo microcosmo circoscritto, teatro di un rituale orgiastico destinato a culminare in un inevitabile tributo di sangue.

Lux Aeterna, la recensione: Gaspar Noé e il cinema, tra analisi e provocazione