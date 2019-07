Claire Forlani: "Sul set con David Bowie ho ricordi bellissimi e felici"

Wallpaper della bella Claire Forlani

Nella nostra mente di cinefili anni '90 rimane la donna che fa letteralmente innamorare la Morte in Vi presento Joe Black con Brad Pitt. A distanza di 11 anni, Claire Forlani sembra non aver subito il passare del tempo e al Filming Italy Sardegna Festival è approdata per ricevere il Filming Italy Award. L'attrice ha di recente partecipato ad un film della corrente definita sick lit, A un metro da te, ma da protagonista, i ruoli indimenticabili la relegano a qualche tempo fa. In attesa di vederla sbocciare nuovamente, in questa intervista abbiamo fatto assieme a lei un viaggio indietro nel tempo tra i ricordi dai numerosi set e ci siamo fatti confessare le sue abitudini in fatto di cinema e TV.

Il film con David Bowie

Qual è il ricordo più prezioso relativo al set di un film a cui hai lavorato?

Decisamente il periodo delle riprese di Basquiat di Julian Schnabel. Innanzitutto per il grande cast, c'erano attori del calibro di Dennis Hopper, David Bowie, Benicio Del Toro, Christopher Walken, Gary Oldman. Sono tanti i momenti memorabili da quel set perché Schnabel è come il jazz, è un artista creativamente incredibile e con un talento di alto livello. Ti racconto questa storia: stavo facendo le prove di trucco e parrucco e anche David Bowie stava facendo la stessa cosa. Lui interpretava Andy Warhol e la Warhol Foundation gli aveva dato in prestito una delle vere parrucche dell'artista. Ad un certo punto ci siamo ritrovati a terra a mangiare cinese durante la pausa pranzo, lui indossava la parrucca e il naso finto ed io avevo i capelli tinti di nero. Julian ci aveva dato dei film così che David potesse guardarli e imparare. Mentre guardavamo i film, seduti a terra a passarci il cibo cinese, io mi sono bloccata. David mi ha guardato e mi ha detto: "che c'è, hai appena realizzato di stare seduta a terra con David Bowie?" ed io ho risposto: "sì, è proprio quello che stavo pensando!". Ricordo ancora durante le riprese quella volta in cui sono uscita dalla mia roulotte ed erano tutti li ad aspettare che facessi la mia scena. Basquiat e quel set sono uno dei ricordi più vividi e felici che ho perché è stata un'esperienza simile allo stare in famiglia.

La casa di carta e Gomorra

Mi sembra di aver capito che sei una binge watcher, cosa stai guardando e vorresti guardare?

Sono pazza di Peaky Blinders, non vedo l'ora che arrivi la nuova stagione. Poi ho appena visto la miniserie MotherFatherSon con Richard Gere, in cui i ruoli femminili erano scritti molto bene, in particolare Helen McCrory è davvero bravissima. Mio marito (Dougray Scott) adora La Casa di Carta, qui in Sardegna tra gli ospiti c'è Darko Peric e mi sa che è venuto il momento di vedere questa serie. Dougray mi ha anche consigliato Gomorra quindi nel mio futuro da bingewatcher ci sono queste due serie.

L'amore per i film con Robert Redford

Quali sono i film che hai amato ultimamente?

I film che amo sono tanti ma hanno tutti Robert Redford come protagonista!!. Evidentemente ha molto gusto nello scegliere i ruoli. A parte gli scherzi, ultimamente mi è piaciuto La grande scommessa, poi Boyhood interpretato da Patricia Arquette. Amo Richard Linklater ed Ethan Hawke è brillante nel film. Dei film amo il fatto che ti educano e ti fanno sentire bene.