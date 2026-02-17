"Cime tempestose", dal libro al film: cosa cambia nell'adattamento

Abbiamo fatto un riassunto delle principali differenze tra "Cime Tempestose" di Emerald Fennell e il libro capolavoro di Emily Brontë.

"Cime tempestose", come ci aspettavamo, si sta rivelando un'opera piuttosto divisiva. Ad accendere la discussione tra puristi e fan degli adattamenti sono le tantissime licenze che il lungometraggio si prende rispetto al romanzo di Emily Brontë: cambiamenti radicali ma che, come ci suggeriscono le virgolette nel titolo, offrono un punto di vista estremamente personale su quello che è uno dei capisaldi della letteratura inglese.

Margot Robbie nei panni di Catherine

Il film di Emerald Fennell è una rilettura in chiave moderna, pop e provocatoria che decostruisce in modo sottile i miti dell'amore tossico e al tempo stesso guarda a Catherine e Heathcliff in modo più benevolo anche se mai lusinghiero. Ma quanto si discosta il prodotto cinematografico dall'opera originale? Quali sono le sostanziali differenze tra la carta e il girato? Ve le elenchiamo qui ma attenzione agli spoiler!

"Cime tempestose" si ferma a metà libro

Le vicende di Heathcliff e Catherine non si esauriscono veramente con la morte di quest'ultima: il finale del lungometraggio di Emerald Fennell ricalca un momento che incontriamo più o meno alla metà del romanzo originale. Nel libro, Catherine, stremata da un parto difficile e dalla depressione, muore senza clamori nel proprio letto. "La sua vita si è chiusa con la dolcezza di un sogno", dice la governante a Heathcliff, che poi maledirà l'amica di sempre chiedendole di perseguitare i suoi giorni come un fantasma. Dopo questo evento, nel romanzo leggiamo delle macchinazioni perpetrate nel corso degli anni, da un Heathcliff sempre più folle, ai danni dei Linton e della figlia di Catherine, indotta poi a sposare il figlio che Heathcliff ha avuto con Isabella. Tutto questo arco narrativo nel film è assente.

Un racconto generazionale

Una scena di "Cime Tempestose"

Il morboso rapporto tra Catherine e Heathcliff diventa il fulcro per una vicenda che come già accennato, su carta, coinvolge più generazioni: una maledizione e un'ossessione dalla quale sembra impossibile liberarsi e che affonda le sue radici nei brulli e nebbiosi paesaggi della brughiera. Le colpe di Catherine e Heathcliff, le loro meschinità e il veleno versato ricadono sui loro figli, che ne subiscono le amare conseguenze. Almeno fino a quando, in tarda età, il tiranno Heathcliff non muore con la mente a pezzi, perseguitato, proprio come ha sempre desiderato, dal fantasma di Catherine. Alla fine si accascia ed esala l'ultimo respiro nella stanza che l'amica d'infanzia occupava nella sua vecchia casa.

Il ruolo di Nelly

La figura di Nelly nel film

Anche nel libro Nelly è la principale narratrice dei fatti, ma il suo personaggio assume nel film connotati piuttosto diversi, funzionali, probabilmente, ad accelerare le vicende per renderle adattabili in circa due ore. Nella storia scritta da Emily Brontë, Nelly è per la maggior parte del tempo una spettatrice passiva delle follie di Catherine e Heathcliff: una spalla necessaria, una testimone coinvolta ma affidabile di ciò che avviene a Wuthering Heights, e non una figura che trama nell'ombra o manipola gli eventi come suggerito dalla rilettura cinematografica. Anche se molti personaggi, come il fratello di Catherine, sono stati eliminati o rivisti, Nelly rappresenta un cambiamento necessario e funzionale che non rimpiangiamo.

L'assenza di Mr. Lockwood

Shazad Latif nei panni di Mr. Linton

Oltre a Nelly, nel romanzo la storia viene raccontata da un punto di vista esterno alle vicende: quello di Mr. Lockwood, nuovo affittuario di Thrushcross Grange. Questa dimora, originariamente appartenuta alla famiglia Linton e dove è vissuta anche Catherine dopo il matrimonio, è divenuta di proprietà di Heathcliff attraverso le sue tetre macchinazioni, portando così a compimento la sua vendetta. Tra le pagine è Lockwood a raccogliere la testimonianza di Nelly Dean, trascrivendo nel suo diario i racconti della governante e offrendo al lettore la cronaca completa di Cime tempestose.

La vera ferocia di Heathcliff

Heathcliff non è una brava persona, né nel film né nel libro, ma la sua versione cartacea è almeno dieci volte più violenta, meschina e manipolatrice di quella cinematografica interpretata da Jacob Elordi.

Jacob Elodie interpreta Heathcliff

Per il personaggio letterario non c'è redenzione: la sua vita è sempre stata fatta di prevaricazione e sofferenza ed è in questo dolore che, consapevolmente e con atti estremi, condanna tutti quelli che lo circondano; perché se non potrà essere felice lui, non lo sarà nessuno. Uno degli aspetti più interessanti del libro risiede proprio in questo: nel fatto che il nostro punto di vista non è quello degli amanti tormentati, ma dei villain della storia. Lui e Catherine sono gli elementi negativi: distruttivi, capricciosi e brutali, vengono consumati non dall'amore, ma dal male che compiono e dalla follia che ne deriva.