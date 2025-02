Bridget Jones - Un amore di ragazzo, il regista: "Un altro sequel? Lo farei subito!"

Michael Morris dirige il capitolo della maturità del personaggio di Renée Zellwegger: e non si fermerebbe qui. È pronto per un altro sequel. In sala.

Bridget Jones - Un amore di ragazzo non ha fatto in tempo ad arrivare nelle sale, che il regista Michael Morris ci ha detto, nella nostra intervista a Roma, per l'anteprima italiana: "Helen deve scrivere un altro libro: sono assolutamente pronto a raccontare altre storie di Bridget!".

Renée Zellweger e Leo Woodall in una scena

La Helen a cui fa riferimento è Helen Fielding, scrittrice inglese che, negli anni '90, ha creato il personaggio interpretato da Renée Zellweger. Questo quarto capitolo della saga cinematografica, come i precedenti, viene infatti da un suo romanzo: e stavolta si tratta di una storia speciale, che prende spunto dalla vita reale dell'autrice, che ha davvero perso il marito.

In Bridget Jones 4 ci troviamo di fronte a una perdita terribile: Mr. Darcy, il grande amore della protagonista, che al cinema ha il volto di Colin Firth, è morto. Da ormai quattro anni. La donna, vedova e con due figli, deve quindi ripensare completamente la sua esistenza. Divertente, ma anche profondo ed emozionante, questo è sicuramente l'episodio della maturità. E il migliore dal primo film, diventato un cult. Morris ci ha raccontato com'è stato lavorare sul set con Firth, come ha trovato l'albero giusto per una delle scene più importanti e, soprattutto, quanto sia brava Zellweger come attrice slapstick.

Bridget Jones - Un amore di ragazzo: intervista a Michael Morris

Bridget Jones: Un amore di ragazzo, nonostante tratti temi anche dolorosi come la perdita, è comunque pieno di entusiasmo e fiducia nel futuro. Infatti, in una scena toccante, possiamo vedere come la protagonista abbia promesso a suo padre di non limitarsi a sopravvivere, ma a vivere. Non è però una cosa facile. Come si fa?

Michael Morris: "È vero, non è facile. Ma è proprio da qui che inizia questo film, perché è una promessa che Bridget ha fatto a suo padre e ha capito che è giunto il momento di mantenerla. Sono passati quattro anni da quando ha perso la persona che non avrebbe mai pensato di perdere. Bridget Jones e Mark Darcy sono una coppia iconica. Sono loro due. È stata un'occasione per raccontare una storia che, purtroppo, molti di noi conoscono bene: tutti hanno provato questo tipo di dolore".

"Credo sia importante raccontare come lei riesca a superarlo. Come al solito per Bridget, non c'è una soluzione facile. Sbaglia più di quanto faccia bene. Ma per rispondere alla domanda, penso che ciò che Bridget ci mostra nel film sia che devi arrivare a un punto in cui ti senti a tuo agio con chi sei. C'è un momento molto importante in cui dice: quello che ho è tutto ciò che desidero. Siamo io, Billy e Mabel, i suoi figli. È solo allora, quando è molto concentrata e sicura, che può forse incontrare qualcuno. Il personaggio di Emma Thompson le dice: devi abbracciare il caos! E quando Emma Thompson dice qualcosa è vero".

L'albero magico degli uomini

Una delle scene più importanti del film è quella dell'"albero magico degli uomini": Bridget si arrampica per aiutare i figli che non riescono più a scendere, ma rimane bloccata anche lei. È così che incontra Roxster (Leo Woodall), 29enne che lavora come guardia del parco. Trovare l'albero giusto è stato difficile?

Una scena di Bridget Jones - Un amore di ragazzo

Il regista: "Ci è voluto un sacco di tempo per trovare quello giusto! E alla fine abbiamo trovato questa bellissima quercia. Volevo che fosse una quercia, perché ha qualcosa di molto solido e inglese. E questa che è nel film era perfetta: è posizionata in un punto che offre anche una vista splendida di Londra".

Ritrovare la magia e la meraviglia

Chiwetel Ejiofor e Renée Zellweger

Un altro personaggio importante introdotto in questo quarto capitolo è Scott Wallaker, professore di scienza e preside della scuola in cui studiano i figli di Bridget. A interpretarlo è il sempre bravo Chiwetel Ejiofor. A un certo punto è lui a domandare alla protagonista se sappia dove si possono trovare la meraviglia e la magia. Già, dove sono? Morris: "Per me sono sempre state nel cinema. Anche a teatro, per me, la meraviglia e la magia le trovo sempre quando assisto a qualcosa tra due persone, un momento, che sembra assolutamente reale. Mi è successo sul set, quando lavoro con gli attori e dico semplicemente: non mi interessa se è un momento comico, o tragico, o una discussione, o altro. Per me, quando qualcosa sembra proprio vita, è magia".

Le scene con Colin Firth

Renée Zellweger è Bridget Jones

È vero, Mr. Darcy è morto, ma questo non vuol dire che non ci siano comunque delle scene con Colin Firth nel film. Il regista ci ha raccontato come è stato averlo nel cast: "È stato bellissimo. A un certo punto, quando è arrivato sul set della casa di Bridget, ha detto una cosa bellissima. Ci sono tante fotografie di Bridget e Mark Darcy nel corso degli anni. È entrato e ha detto: ho appena rivissuto la mia vita! Sono stato in questa saga per 25 anni, ero giovane in tutti questi film! E per me è stato commovente: mentre camminava tra queste foto ha detto di essersi sentito esattamente come Mark in questo capitolo. Si è sentito un ricordo. Mi ha spiegato che era come se non vivesse più qui, ma fosse comunque presente. Ed era proprio così".