Nella serie Prime Video Blade Runner 2099 i ruoli si invertono e sono gli umani a essere sottomessi: Lewis Gribben, Matthew Needham e Dimitri Abold ci raccontano i loro personaggi (e inventano un nuovo test Voight-Kampff).

Un mondo narrativo iconico che cambia prospettiva. Nella nuova serie ambientata nell'universo di Blade Runner, le classiche dinamiche di potere vengono completamente ribaltate: i replicanti detengono il controllo, mentre gli esseri umani si ritrovano relegati al ruolo di sottomessi, manodopera da sfruttare nelle fabbriche, a cui far fare i lavori più pesanti ed usuranti. È questa la forza di Blade Runner 2099, la serie di Prime Video che omaggia il classico di Ridley Scott e allo stesso tempo ne rielabora gli stilemi per rendere tutto più contemporaneo. Abbiamo avuto modo di parlarne con Lewis Gribben, Matthew Needham e Dimitri Abold, esplorando le motivazioni dei loro personaggi e l'attualità di questo nuovo corso narrativo.

Un ribaltamento necessario e attuale

Per Lewis Gribben, che nella serie veste i panni di Elias, la scelta di sovvertire lo status quo dell'opera originale è stata la chiave vincente per dare freschezza al progetto: "Come si innova qualcosa che è già costruito così bene? Se avessimo fatto un'altra storia in cui i Blade Runner erano gli oppressi, sarebbe stata una serie più difficile da leggere e da vendere. L'idea di capovolgere la situazione la rende molto più originale, così come l'idea della difficile condizione dell'umanità, visto anche come sta andando la nostra società, in cui la tecnologia sta diventando sempre più dominante."

Un cambio di paradigma che si riflette direttamente nel percorso interiore di Elias, spinto all'azione da una scoperta personale sconvolgente: "Per il mio personaggio c'è questa netta presa di posizione: 'Odio il punto in cui è arrivato questo mondo e voglio cambiarlo, o sei con me o sei contro di me'. Sua sorella è profondamente immersa nel mondo dei Blade Runner e lui non lo sapeva finché non glielo rivela Bebeto. Quando scopre che è vero, fatica ad accettare che la persona a lui più vicina sia coinvolta in tutto questo. È ciò che alimenta la sua spinta a resistere, combattere e ribellarsi: andare avanti a testa bassa, anche senza sapere esattamente cosa sta facendo."

Rancore umano e nostalgia di una Los Angeles perduta

Dello stesso avviso è Matthew Needham, che sottolinea come il sottotesto della serie intercetti le ansie contemporanee legate all'intelligenza artificiale, offrendogli al contempo un personaggio dalle sfumature oscure ma profondamente realistiche: "Riflette i nostri tempi: c'è questa sensazione strisciante dell'artificiale che invade l'umanità, un tema oggi molto attuale. Per il mio personaggio è un capovolgimento interessante, perché è un servo diventato padrone. Invece di mostrarsi benevolo, nutre un rancore, un'animosità e una rabbia profondamente radicati. Paradossalmente, sono sentimenti molto umani da interpretare: è stato naturale portare in scena questo suo odio generale verso l'umanità."

Una scena della serie

Sul fronte opposto si colloca invece il Bebeto interpretato da Dimitri Abold, un uomo ancorato al passato e logorato dal nuovo ordine sociale: _"Bebeto è profondamente legato a ciò che Los Angeles era un tempo, e questo ribaltamento nella società gli ha letteralmente strappato via la sua essenza. Alla fine, questo attaccamento diventa il vero difetto nel suo ragionamento ed è il motivo per cui le cose precipitano nel finale di stagione. È la ragione per cui desidera così disperatamente riportare tutto com'era prima."

Un nuovo test Voight-Kampff per il 2099

In chiusura, abbiamo chiesto al cast di immaginare una versione aggiornata dell'iconico test Voight-Kampff: una singola domanda per smascherare un replicante nel 2099. La risposta ha scatenato l'ironia del trio, tra istinti primordiali ed empatia cinematografica. Lewis Gribben ha puntato tutto sui sensi: "Chiederei: 'Qual è il tuo odore preferito?'. Ho la sensazione che un replicante non ne avrebbe uno. Oppure farei un 'test della scoreggia': se non reagiscono, allora sai per certo che sono dei replicanti."

Una proposta subito sposata con entusiasmo da Matthew Needham ("Io scelgo decisamente il test della scoreggia"), mentre Dimitri Abold ha preferito una via più malinconica e cinefila per testare la celebre assenza di emozioni dei sintetici: "Io chiederei: 'Qual è il tuo film strappalacrime preferito?'. Dopotutto, i replicanti non piangono."