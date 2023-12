Il 2024 al cinema di Bim: Monster di Kore-eda, Robert De Niro e l'imperdibile Hit Man di Linklater

Per il 2024, Bim Distribuzione prosegue e rafforza la sua idea di cinema, prediligendo i grandi autori, e prediligendo il cinema di qualità. Una dimostrazione? Le due recenti uscite, Mary e lo spirito di mezzanotte di Enzo D'Alò (qui la nostra recensione), e poi l'esordio alla regia di Michele Riondino con Palazzina LAF (qui la recensione), designato film della critica dal SNCCI. E per il 2024? Il primo semestre è da non perdere, e offre al pubblico le migliori visioni passate ai grandi Festival, da Cannes a Venezia.

Palazzina LAF: Michele Riondino sul set

Un esempio? Diremmo subito Monster di Hirokazu Koreeda (distribuito in collaborazione con Lucky Red), che a Cannes 2023 ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura (qui la recensione). La storia? Segue un bambino, e il suo segreto che si dipana fino a scuola. Alle musiche, Ryuichi Sakamoto. Passando da un genere all'altro, segnaliamo l'opera di Morgan Simon con Valeria Bruni Tedeschi: nel 2024 vedremo Una donna libera (titolo provvisorio), commedia con protagonista una madre senza un soldo e un figlio molto esigente.

Il listino Bim 2024: sul filo della commedia

Sempre con Bim, nel corso dei primi mesi del 2024, esce al cinema Dance First, Think Later con Gabriel Byrne, Aidan Gillen e Maxime Peake. James Marsh, regista de La teoria del tutto, racconta nel suo film la storia vera dell'amicizia tra Samuel Beckett e James Joyce. Molto, molto atteso, in uscita con BiM in collaborazione con Lucky Red, Wicked Little Letters di Thea Sharrock: una black comedy tinta di giallo che mette insieme due delle più grandi attrici del momento, Olivia Colman e Jessie Buckley. Si prosegue poi sui toni della commedia con Ezra - Viaggio di Famiglia diretto da Tony Goldwyn. Super cast: Robert De Niro, Bobby Cannavale e Rose Byrne, protagonisti di un on-the-road padre e figlio, capace di cambiare le loro prospettive. Presentato e accolto molto bene a Toronto.

Bim e un film da non perdere: Hit Man di Richard Linklater

Hit Man: Glen Powell, Adria Arjona in una scena del film

Ma il vero fiore all'occhiello del 2024 di Bim è il nuovo film di Richard Linklater, presentato (stranamente) fuori concorso a Venezia 80. Parliamo di Hit Man, interpretato da una grande coppia: Glen Powell e Adria Arjona (qui la nostra recensione). Un bonario professore di filosofia, si accorda con la polizia per diventare un sicario, così facendo dovrebbe far arrestare i suoi mandanti. Quando incontra Maddy, le cose cambieranno molto in fretta. Grande scrittura e grande messa in scena per uno dei migliori film del 2023.

Tatami: una sequenza del film

A chiudere il listino Bim, un altro ottimo titolo visto a Venezia: Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi (qui la nostra recensione). La storia, una judoista iraniana e la sua allenatrice Maryam si trovano schiacciate tra la libertà e i carichi pendenti della Repubblica Islamica. Che fare? Lottare, o accettare le regole del regime? Tra l'altro, Tatami è il primo lungometraggio co-diretto da una regista iraniana e da uno israeliano.

Ecco il listino completo delle uscite Bim per il 2024 (e questo finale di 2023):