Ben Hur in 4K UHD: quando le immagini di un kolossal lasciano a bocca aperta

Nel lontano 1959 vinse addirittura 11 Oscar e da sempre è ritenuto come tra i kolossal per eccellenza del grande schermo: Ben Hur, l'imponente epopea epico-biblica diretta dal leggendario William Wyler che ha fatto la storia del cinema, meritava uno step ulteriore anche a livello homevideo. Adesso grazie ad Arvitalia, il capolavoro senza tempo è arrivato finalmente in 4K Ultra HD, con un altro restauro digitale che come vedremo rende la visione della pellicola un'esperienza strepitosa.

Una scena di Ben Hur con Charlton Heston sull'imbarcazione

Noi abbiamo infatti potuto apprezzare la nuova edizione del prodotto Warner a tre dischi (due dischi 4K sui quali è distribuito il film e poi un disco bonus blu-ray per i contenuti speciali). E questo sul piano tecnico è il modo migliore per apprezzare fino in fondo la magnificenza del film e l'interpretazione di Charlton Heston nei panni di Judah Ben Hur, ripercorrendo il suo periodo di schiavitù sotto l'Impero romano, la fuga coraggiosa da una galea di schiavi, la vendetta contro i propri oppressori durante una spettacolare corsa di bighe nel circo e il fatidico incontro con Gesù Cristo. Senza dimenticare che in commercio, sempre in 4K, c'è anche una Ultimate Collector's Edition con steelbook e gadget.

Un video 4K sbalorditivo: immagini che lasciano letteralmente a bocca aperta

L'edizione 4K UHD di Ben Hur

Sbalorditivo. Non c'è altro aggettivo per descrivere il video 4K di Ben Hur, un film che nonostante abbia oltre 65 anni sulle spalle aveva già ricevuto un trattamento davvero eccellente in blu-ray. Eppure qui si è riusciti a fare ancora meglio regalando allo spettatore immagini dalla pulizia cristallina davvero straordinarie, da restare letteralmente a bocca aperta, ovviamente nel loro spettacolare formato originale. Siamo infatti di fronte a un livello di dettaglio e a una profondità di colori mozzafiato, tra i migliori apparsi in homevideo anche in tempi recenti. Rispetto al già ottimo blu-ray, l'HDR offre colori ancora più precisi e brillanti che valorizzano il technicolor, su tutti un rosso che spacca per intensità.

Un momento della famosa scena della corsa delle bighe

Notevole poi il dettaglio anche nelle scene più scure e nelle ombre, mentre il livello di profondità di campo nelle panoramiche è davvero super. Insomma un video 4K che esalta pienamente non solo il restauro, ma proprio quelle qualità tecniche per i quali il film ha vinto diversi premi Oscar, tra cui appunto scenografia, fotografia, costumi ed effetti speciali (ricordiamo che sono stati utilizzati 100mila costumi, 8mila comparse e 300 set). Il fatto di aver saggiamente spezzato il film su due dischi (la durata è di circa 3 ore e mezza) ha inoltre consentito un bit-rate altissimo per una compressione assolutamente trasparente.

Audio italiano buono, ma il Dolby Atmos inglese è più spettacolare

Un momento di sofferenza per Ben Hur

Sul fronte audio, il dolby digital multicanale italiano è di buon livello anche se paga un po' il peso degli anni: in ogni caso la traccia è pulita e senza fruscii, i dialoghi sono chiari e la colonna sonora ha una resa piacevole. Inoltre nelle scene di azione, su tutte la spettacolare corsa delle bighe, si registra un adeguato supporto degli altri diffusori, con un asse posteriore attivo. Di tutt'altra pasta però è la traccia inglese, che viene proposta addirittura in un Dolby Atmos molto più spettacolare e avvolgente per dinamica, spazialità, effetti panning, potenza e resa dei bassi, tutti fattori che fanno apprezzare ancora di più le sequenze più concitate e la colonna sonora originale di Miklós Rózsa.

Oltre tre ore di extra sul disco bonus con due nuovi contributi

Una scena di Ben Hur

Travolgenti gli extra. Se sui dischi 4K sono presenti solamente il commento al film dello storico del cinema T. Gene Hatcher con Charlton Heston e la possibilità di ascoltare la colonna sonora isolata, tutti gli altri contenuti speciali li troviamo in un apposito bonus disc blu-ray. Ne troviamo anche due nuovi, per la precisione due retrospettive: Ben-Hur Anatomy of epic (7') e The cinematography of scale 8' e mezzo). Entrambi presentano spezzoni del film, filmati del dietro le quinte, foto dal set e brevi commenti del critico cinematografico Pete Hammond, della direttrice dei programmi cinematografici dell'Academy Museum K.J. Relth-Miller, della direttrice della fotografia Autumn Durald Arkapaw e dello storico del cinema Tony Maietta, che parlano dell'imponente produzione del film e del suo impatto duraturo.

Una spettacolare panoramica in una scena del film

A seguire molti dei contributi già presenti nell'edizione del 50° anniversario. Si parte con Charlton Heston & Ben-Hur: A personal journey (78'), un lungo e bellissimo documentario in HD di quasi un'ora e venti minuti con ricordi personali della moglie, del figlio e della figlia di Charlton Heston e di chi ha lavorato con lui, ricco di filmati amatoriali anche privati, tra cui alcuni di Heston da bambino che gioca nel suo giardino, e molte riprese in 16 mm effettuate da Lydia Heston durante il loro matrimonio. Si prosegue con Ben-Hur: the Making of an Epic (58'), documentario sulla realizzazione del film e sul dietro le quinte, con informazioni sul libro del generale Lew Wallace e varie interviste.

Un'altra suggestiva immagine della corsa con le bighe

Troviamo poi Ben-Hur: A Journey through pictures (5'), una breve serie di immagini fisse e storyboard accompagnati dalla coinvolgente colonna sonora di Rózsa, e infine 29 minuti di Screen Tests, ovvero provini tra i quali c'è anche Leslie Nielsen nei panni di Messala. A onor del vero mancano alcuni contributi dell'edizione del 50° anniversario, ovvero il documentario Ben-Hur: The Epic That Changed Cinema, la versione muta di Ben-Hur del 1925, le premiazioni degli Oscar 1960 , ii cinegiornali e i trailer.