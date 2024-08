Batman Caped Crusader: guida ai personaggi della serie Prime Video

Per la loro intrinseca natura, i personaggi dei fumetti sono destinati a vivere potenzialmente tante esistenze diverse, perché altrettanto potenzialmente possono cambiare svariate volte identità e origin story. Quindi ogni fumettista si è divertito tanto a livello narrativo quanto visivo nel corso della storia (e delle storie) dedicate al supereroe di turno, così come chi li ha adattati per il grande e piccolo schermo, avendo maggiore libertà creativa e spazio di manovra.

Batman in azione in un'immagine della serie Caped Crusader

Quando parliamo di Batman, uno dei più celebri e più popolosi (in termini di villain e di personaggi collaterali), le vie sono davvero infinite e quindi ci sembrava utile, in occasione dell'arrivo di Batman: Caped Crusader su Prime Video - la nuova serie animata nata dalla mente della premiata ditta J.J. Abrams, Matt Reeves e Bruce Timm (già dietro la serie cult del 1992) insieme a Ed Brubaker - fornirvi un'utile guida alla visione attraverso i suoi protagonisti.

Bruce Wayne / Batman

Bruce e Selina, la storia d'amore più celebre del Crociato Incappucciato

Backstory abbastanza classica e coerente: ricco playboy di giorno, apparentemente superficiale e frivolo per coprire la sua doppia identità di vigilante mascherato col mantello nero da pipistrello di notte. È rimasto orfano dei genitori da piccolo, a causa di un ladro che li ha uccisi in un vicolo davanti ai suoi occhi, mentre (in questa versione) qualche via più in là il loro maggiordomo di famiglia stava pulendo l'automobile. Le perle della madre che si rompevano durante il fattaccio sono divenute un suo incubo ricorrente. In questo caso, lo vediamo scavare più a fondo nel proprio inconscio. Ha la voce originale di Hamish Linklater.

Alfred Pennyworth

Alfred, un nome una garanza

Il fedele e fidato maggiordomo ma anche assistente tecnologico e tuttofare di Batman, in questo caso non si nomina il suo passato nell'esercito ma ci si concentra sull'evoluzione del suo rapporto con Padron Bruce, il quale solo col tempo riuscirà a chiamare la servitù per nome e non per cognome, dimostrandogli che lo considera la sua famiglia dopo la tragica morte dei genitori. È doppiato in originale da Jason Watkins. L'altro fidato conoscitore del segreto dell'Uomo Pipistrello è Lucius Fox, il legale e vice di Bruce alle Wayne Industries, doppiato da Bumper Robinson.

Selina Kyle / Catwoman

Il costume di Catwoman omaggia quello storico

In questa versione non fa parte della parte più povera di Gotham City, bensì è un'ereditiera caduta in disgrazia dopo che il padre è stato incarcerato per appropriazione indebita. Viziata, Selina Kyle non riesce a non subire il fascino di Bruce Wayne (sarà per il loro pedigree comune) proprio come il suo alter ego, che conferma la predilezione per gli oggetti preziosi possibilmente rubati per mantenere il proprio stile di vita (ha anche una domestica, Greta), non riesce a rimanere estranea al carisma di Batman. Il costume viola in questo caso è diverso da quello più moderno a cui siamo soliti associare la Gatta ma in realtà è storicamente il suo più longevo, che fa il verso al mantello del Crociato Incappucciato, già visto in The Brave & The Bold e nella serie tv anni '60. Ha la voce di Christina Ricci.

Harleen Quinzel / Harley Quinn

Una delle sedute del protagonista

La dottoressa Harleen Quinzel ci viene presentata nella serie Prime Video come una brillante psichiatra tanto dei pazienti del manicomio criminale di Arkham quanto dell'élite di Gotham. Tra questi ultimi, anche lo stesso Bruce Wayne col quale prova a ricomporre i pezzi e i traumi del suo passato, nonostante lui sia molto restio a parlarne. Una versione diversa da quella conosciuta ai più, che per il momento non vede coinvolto il Joker, e che la vedrà avvicinarsi tanto a Barbara Gordon quanto a Renee Montoya. Inutile dire che il suo senso di giustizia come Harley Quinn sia molto diverso. È doppiata da Jamie Chung.

Jim Gordon

L'irreprensibile amico tra le forze dell'ordine del personaggio titolare

Commissario della polizia di Gotham City (GCPD), è il fedele alleato di Batman nella sua crociata contro il crimine. In questo caso afroamericano (proprio come il Jeffrey Wright del Batman di Reeves, tra i creatori dello show), ha un rapporto altalenante con la figlia e possiede un estremo senso del dovere, per il quale non vorrebbe corruzione nel proprio dipartimento, che invece ritrova nelle figure dei partner Bullock & Flass. Ha la voce di Eric Morgan Stuart.

Harvey Dent / Due Facce

Il futuro sindaco di Gotham City?

Migliore amico di Bruce Wayne, Harvey Dent è il procuratore distrettuale di Gotham, candidato anche alla carica di sindaco. A volte più interessato alla propria carriera politica che alla giustizia quando è in tribunale, ha una visione quasi totalmente opposta a quella di Barbara Gordon, con la quale si scontra spesso in aula ma alla quale fa altrettanto spesso la corte. La sua dissociazione della personalità latente esploderà quando, dopo non aver accettato di avvallare la corruzione della città, verrà punito con dell'acido in faccia che la spezzerà a metà, rendendolo un "mezzo-mostro" sia fuori che dentro, nella sua sempre più instabile mente. È doppiato da Diedrich Bader.

Barbara Gordon

Una delle tante versioni del personaggio, in questo caso figlia di Jim Gordon e avvocato difensore che pensa che il sistema sia marcio e vada combattuto dall'interno. Si trova spesso contro Harvey Dent in tribunale e vuole fare di tutto affinché i propri clienti abbiano una seconda possibilità, andando oltre l'apparenza. È doppiata da Kristal Joy Brown.

Barbara diventerà Batgirl?

Renee Montoya

Una delle poliziotte più agguerrite e oneste di Gotham City, è omosessuale come nella sua versione originale cartacea. Affianca i due Gordon, padre e figlia, nel combattere la corruzione all'interno del dipartimento e per questo si scontra spesso coi metodi al limite di Bullock e Flass. Anche perché questi ultimi non sopportano l'idea di avere una donna (anche se più in gamba) sopra di loro nella gerarchia lavorativa. È doppiata da Michelle C. Bonilla.

Pinguina

Uno scontro tra il Crociato Incappucciato e questa versione di Oswald-a

Il Pinguino è forse il cambiamento più sostanziale di Batman: Caped Crusader. Vero nome Oswalda Cobblepot, in questo caso è una donna e una matriarca del crimine. Tanto che i suoi "figliocci" hanno sempre paura di non essere più i suoi preferiti e andare quindi incontro a morte certa. Adora esibirsi nel locale che gestisce, suo quartier generale. Ha la voce di Minnie Driver.

Clayface

Un volto troppo (s)cadente quello di Karlo per lasciarlo scoperto

Altro celebre nemico dell'Uomo Pipistrello, che vediamo nel serial, Basil Karlo non è mai riuscito a sfondare come attore per i propri tratti facciali non consoni alla bellezza comune. Si è affidato, anche per amore della co-protagonista dei suoi film, ad un fatiscente siero miracoloso per cambiare il proprio volto ma il risultato è stata una totale trasfigurazione, tanto da costringerlo a girare con una bandana in volto e distruggendo quel poco che restava della sua sanità mentale. È doppiato in originale da Dan Donohue.