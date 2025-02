Saoirse Ronan e Austin Butler protagonisti di Deep Cuts, il nuovo film di Sean Durkin

Dopo il successo di The Iron Claw, il regista Sean Durkin e la A24 sono pronti a lanciarsi in un nuovo progetto, mettendo insieme un cast di grande talento per Deep Cuts.

Secondo quanto riportato da Deadline, Saoirse Ronan e Austin Butler saranno i protagonisti del film, che è tratto dal romanzo d'esordio di Holly Brickley. Durkin si occuperà della regia e dell'adattamento cinematografico, mentre Ronan avrà anche il ruolo di produttrice.

I dettagli del film con Saoirse Ronan e Austin Butler

Ambientato nei primi anni 2000, Deep Cuts racconta la storia di due ventenni appassionati di musica, che si trovano a dover affrontare le sfide legate all'ambizione, al senso di appartenenza e alla transizione verso l'età adulta. Il romanzo, che esplora il decennio che ha definito un'epoca, è stato pubblicato da Crown lo scorso martedì.

The Bikeriders: Austin Butler in una foto

Accanto a Ronan, anche Ronald Bronstein, Eli Bush e Josh Safdie della Central Production si uniscono al progetto in qualità di produttori.

L'ultimo film di Durkin, The Iron Claw, con Zac Efron e Jeremy Allen White, ha ricevuto un ampio consenso dalla critica ed è stato uno dei maggiori successi nazionali di A24 nel 2023.

Blitz: Saoirse Ronan in un primo piano

Ronan, intanto, è reduce da un 2024 particolarmente ricco di impegni, con il dramma sulla Seconda Guerra Mondiale Blitz per Apple e The Outrun per Sony Pictures Classics.

Anche Austin Butler ha avuto un anno impegnativo, con la miniserie Masters of the Air per Apple e importanti apparizioni cinematografiche in Dune - Parte Due e The Bike Riders. A breve lo vedremo protagonista in Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky.

Holly Brickley, autrice del romanzo, è originaria della Columbia Britannica. Dopo aver studiato alla UC Berkeley, ha conseguito un master in narrativa alla Columbia University.