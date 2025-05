Jeremy Allen White e Austin Butler insieme per un progetto imperdibile prodotto da A24

La star di The Bear e l'attore che ha interpretato Elvis per Baz Luhrmann saranno protagonisti di un nuovo film per il celebre studio

Jeremy Allen White e Austin Butler saranno i protagonisti di un nuovo gangster movie intitolato Enemies e diretto da Henry Dunham per lo studio cinematografico A24.

Dunham è regista e sceneggiatore e le macchine da presa cominceranno a giraer quest'estate a Chicago per una produzione da 25 milioni di dollari, secondo quanto riportato da Deadline. In Enemies, un detective implacabile e un famigerato killer su commissione si scontrano in una spirale mortale che inevitabilmente li porterà al confronto definitivo.

Ari Aster e Lars Knudsen di Square Peg produrranno il film insieme ad A24. Tra i produttori ci sarà anche Alejandro De Leon. Josh Bachove sarà invece produttore esecutivo.

Il nuovo film di Ari Aster e i prossimi impegni delle star

The Bikeriders: Austin Butler in un'immagine

Dunham è noto principalmente per aver diretto in precedenza il thriller poliziesco del 2018 The Standoff at Sparrow Creek, che seguiva un ex poliziotto diventato miliziano che indaga su una sparatoria a un funerale della polizia.

The Bear: Jeremy Allen White in una scena

Per quanto riguarda sia Ari Aster che A24, presenteranno in anteprima mondiale al Festival di Cannes attualmente in corso Eddington, l'ultimo film del regista, un western ambientato durante la pandemia di coronavirus del 2020. Il film è interpretato da Pedro Pascal e Joaquin Phoenix. Sarà la prima volta che Aster approderà sulla Croisette con un film.

Jeremy Allen White tornerà nella quarta stagione di The Bear il prossimo 26 giugno su Disney+, con tutti gli episodi che saranno disponibili in un'unica soluzione; dopodiché lo rivedremo nel biopic Deliver Me From Nowhere, basato sulla vita di Bruce Springsteen. Dopo un breve ruolo proprio in Eddington, rivedremo Butler in Caught Stealing, nuovo film di Darren Aronofsky.