Alcuni fiori, come le rose, sono belli già in bocciolo. Altri ci mettono un po' di più a mostrarsi in tutta la loro bellezza. Così è anche per le persone: adorabili bambine e bambini crescono e possono davvero sbocciare. Magari vi siete chiesti che fine ha fatto quella bimba con le guanciotte rosse che vi ha commosso o fatto ridere in quel film di Natale... e poi avete scoperto che oggi è una donna avvenente. Nell'articolo che segue parleremo di quelle attrici bambine che oggi sono diventate bellissime donne, in particolare parleremo di quelle attrici meno famose, ricordate soprattutto per i loro ruoli da baby star.

Pensiamo a una Christina Ricci, che crescendo è diventata la splendida donna che oggi conosciamo. Tutti abbiamo voluto veder crescere Emma Watson e anche Elle Fanning... ma ci sono alcune ex attrici bambine che che oggi sono diventate bellissime. Ecco che fine hanno fatto!

1. Mara Wilson in Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre

Una foto di Mara Wilson

Tutti sanno che dopo il film di Chris Columbus in cui era la piccola Nathalie, Mara Wilson è stata anche Matilda in Matilda 6 mitica. Pochi sanno che è diventata anche una ragazza molto carina, dal viso meno convenzionale per i canoni di Hollywood, il fisico atletico e un piglio tosto davvero niente male. A dirla tutta, la recitazione non è ciò che più desidera nella vita e i canoni di Hollywood li rifugge, non solo per quanto riguarda l'estetica. Dopo aver recitato in piccoli film per la TV e serie, sempre televisive, Mara ha dichiarato durante diverse interviste di volersi prendere una pausa, poiché trovava 'disumanizzante' la procedura dei provini e delle audizioni. Ha studiato scrittura creativa alla New York University, ha pubblicato un libro, un testo teatrale e diversi articoli per riviste importanti. Molto in vista come columnist, è diventata una sorta di mentore per le attrici bambine, conduce una personalissima lotta per l'affermazione fuori dagli stereotipi da quando ha dichiarato di essere bisessuale, e si è data al doppiaggio. Ed è rimasta mitica, visto che è tra le voci di BoJack Horseman.

Una foto di Mara Wilson

2. Ivana Baquero - Il labirinto del Fauno

La piccola Ivana Baquero in una scena del film Il labirinto del fauno

Quando interpretò Ofelia non era al suo primo ruolo, ma Ivana Baquero resterà indimenticata per quel magnifico film Il labirinto del Fauno di Guillermo del Toro, che le fece anche meritare un Goya. Dopo qualche altro ruolo, ha fatto il suo esordio americano accanto a Kevin Costner, con lo sfortunato The New Daughter e da allora si divide tra gli States e la natia Spagna. La sua avvenenza è esplosa con il film Demonios tus ojos, in cui interpretava una cam girl. La trama presentava risvolti torbidi parlando di pratiche legali e illegali, mescolando bondage e incesti. Poi la sua popolarità ha avuto un'altra spinta grazie alla serie televisiva The Shannara Chronicles, ispirata alla celebre saga fantasy letteraria. Oggi è una vera celebrità, ma non nega che la passione per il fantasy sia fondamentale nella sua vita e si autodefinisce una geek.

Una foto di Ivana Baquero oggi

Taylor Momsen - Il Grinch

Taylor Momsen ne Il Grinch

Probabilmente è la più famosa di questo nostro elenco. La piccola biondina che faceva impazzire il Grinch interpretato da Jim Carrey è diventata grande e tutti la conosciamo per il ruolo di Jenny Humphrey in Gossip Girl. Non ha bisogno di presentazioni, né di aggiornamenti, tanto è seguita suoi social che aggiorna personalmente. Oltre a essere attrice, Taylor Momsen è anche modella, musicista e cantante. Nel 2007 ha fondato il gruppo hardrock The Pretty Reckless, di cui è leader e cantante. Bellissima e avvenente, è a questo progetto che si sta dedicando ora a tempo pieno.

Una foto di Taylor Momsen

Tina Majorino - Water-world

Tina Majorino in una scena di Waterworld

OK, forse è lei la più famosa... e OK, non tutte sono diventate bellissime, ma sicuramente Tina Majorino è molto amata dal pubblico. Il ruolo di Mac in Veronica Mars l'ha resa molto - e fateci dire molto - nota. Anche se non vuole tornare nel revival, in quanto il suo look ora è molto cambiato. Più snella, bionda, capelli corti e personalità da vendere. E sì, anche molto più bella a nostro avviso. La Enola che ha la mappa per salvare il mondo tatuata addosso è passata in ruoli indimenticabili, come quello in Napoleon Dynamite, film e serie TV (animata, ovviamente). Ha recitato in tantissime serie, tra cui True Blood e addirittura Grey's Anatomy. Poi la CBS l'ha voluta per uno show intitolato Scorpions, cancellato lo scorso anno. Talento e personalità da vendere, non sarà il classico sex symbol, ma la Majorino ha il suo bel posto al sole nello star system.

Una foto di Tina Majorino

Georgie Henley - Le cronache di Narnia

Georgie Henley, piccola protagonista del fantasy Le cronache di Narnia: Il viaggio del veliero

Per tutta la saga è stata la dolcissima Lucy Pavensie e noi la conosciamo soprattutto per quei quattro film de Le cronache di Narnia. Georgie ha decisamente cambiato look per Sorelle assassine, e poi per The Sisterhood of the Night... ma diciamo che il ruolo di Lucy le è rimasto parecchio addosso e l'ha limitata un po'. Ha provato a stare dall'altro lato della macchina da presa, scrivendo e dirigendo un cortometraggio, ma attualmente è l'attivismo per le lotte ambientali ad assorbire molto del suo tempo. Diciamocelo: Georgie è carina, ma non ha ancora dimostrato se può essere anche avvenente. Per questo la aspettiamo nel tanto atteso prequel de Il trono di spade sui Targaryen.

Una foto di Georgie Henley

Mackenzie Foy - Twilight: Breaking Dawn - Parte seconda

Mackenzie Foy nei panni di Renesmee in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

Doveva ancora mostrare il suo bel faccino sul grande schermo e già Mackenzie Foy era amata da giovani e meno giovani in tutto il mondo. Perché la Twilight saga è stata la peggiore delle febbri vampiriche. Orde di persone - inconfessabili a volte per età e genere - che adoravano tutto ciò che sarebbe stato mostrato. Aveva il ruolo muto di Renesmee, probabilmente la bambina a cui viene affibbiato uno dei nomi più ridicoli di sempre, ma lei intanto entrava a pieno titolo nello star system. Diciannove anni il prossimo 10 novembre, sta sbocciando in tutta la sua beltà. Ha recitato accanto a Keira Knightley ne Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, protagonista insieme alla celebre attrice inglese, e adesso si accinge ad affiancare Kate Winslet in Black Beauty, tratto da un romanzo di Anna Sewell. E, naturalmente, lavora anche come modella.

Daveigh Chase - The Ring

Daveigh Chase in una scena di The Ring

La Samara's Challenge vi avrà fatto tornare alla mente l'inquietante presenza di Daveigh Chase, la ragazzina che in The Ring usciva fuori dalla televisione coperta dai suoi lunghi capelli neri. Ecco, se avessimo potuto guardarla meglio in faccia, avremmo anche visto che Daveigh era bella già allora. E che nella realtà era anche molto diversa. Tutt'altro che pallida, sempre sorridente e... bionda, quello stesso anno aveva anche doppiato Lilo in Lilo & Stitch, facendo ascoltare al mondo anglosassone la sua adorabile voce, tutt'altro che spaventosa. Daveigh ha recitato moltissimo da ragazzina, non si è certo risparmiata. Cinema, doppiaggio, serie televisive. Come Big Love, in cui è stata Rhonda Volmer per tutti i trentadue episodi.

Una foto di Daveigh Chase

Christa B. Allen - 30 anni in un secondo

Christa B. Allen in 30 anni in un secondo

Nel film sappiamo che da grande diventerà bella come Jennifer Garner. Nella vita, Christa B. Allen lo sta diventando. Il suo esordio al cinema fu proprio quello lì, quando il suo nasino a patata la rendeva un po' buffa, la classica "sfigata" della scuola. Da quel momento, iniziato completamente per gioco quando aveva dodici anni, ha interpretato moltissimi ruoli, senza però trovare mai quello che la catapultassr nell'Olimpo. Con Jennifer Garner ha lavorato di nuovo in La rivolta delle ex.

Nel 2016 Christa ha conosciuto quello che attualmente è i suo ragazzo, Johnny What, produttore discografico, musicista e regista. Insieme hanno fondato il duo trip-hop Pour Vous. In uno dei loro videoclip, Scorpio, Christa si mostra completamente nuda. Intelligente e combattente, voleva lanciare un messaggio che, fra le altre cose, veicolasse anche la liberazione sessuale. Argomento che le sta molto a cuore e che non smette di promuovere in ogni lavoro che fa. Anche per questo, la attendiamo nella serie TV che è stata annunciata dal titolo Adults Only.

Christa B. Allen

Willow Shields in Hunger Games

Hunger Games: la ragazza di fuoco - Un primo piano di Willow Shields

La sorellina per cui Katniss si immola nel primo film di Hunger Games. Il ruolo di Primrose ha occupato gran parte della sua carriera, perché non tutte hanno la fortuna di essere Jennifer Lawrence. Ma quest'anno sta facendo parlare di sé per il coming of age Woodstock or Bust, ancora non uscito nelle sale. Dopo un paio di serie televisive, siamo seriamente impazienti di vedere Willow Shields nel prossimo film diretto da Jennifer Lynch, dove reciterà al fianco di Vincent D'Onofrio, Forest Whitaker e lo stesso David Lynch.

Una foto di Willow Shields

Morgan Lily - X-Men: L'inizio

Morgan Lily e John Cusack in una scena del film 2012

Morgan Lily è praticamente una bambina prodigio. Sin da piccolissima, ha lavorato nel mondo dello spettacolo, lanciatissima come un missile verso lo spazio. Dall'età di quattro anni ha interpretato più di venti spot pubblicitari, con i genitori che la seguivano e intanto provavano a farla esordire al cinema. Il primo ruolo degno di nota è in Henry Pole - Lassù qualcuno ti ama, in cui è co-protagonista, ma la parte che le dà il giusto slancio è quella della bambina in 2012. Il grande pubblico dei moviegoers la nota però solo quando interpreta la giovane Raven in X-Men: l'inizio. Il ruolo, piccolissimo, segna la svolta nella sua carriera. La carriera di Morgan non rallenta: a 19 anni la conosciamo soprattutto per il ruolo di Bonnie in Shameless e la attendiamo il prossimo anno nel film Good Joe Bell, al fianco di Mark Wahlberg. Tutta carriera e studio, non lascia molto spazio alla sua vita privata, ma siamo piuttosto certi che, una ragazza così bella, farà presto parlare di sé anche sui tabloid.