Arrivato nelle sale italiane con Lucky Red dopo il passaggio a Cannes, Storie parallele riporta Asghar Farhadi al centro del dibattito cinematografico con un cast guidato da Isabelle Huppert e Vincent Cassel. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a una round table con il regista insieme ad altri colleghi, un appuntamento che ci ha permesso di sbirciare nel dietro le quinte del suo modo di fare cinema, delle sue scelte narrative e di messa in scena: dal fascino di una strada parigina in pendenza scelta prima ancora di scrivere al rapporto con il Decalogo di Krzysztof Kieślowski, fino all'appartamento ricostruito in studio ispirato a una scrittrice francese e alla riflessione su come le narrazioni modellino ciò che chiamiamo realtà.

Le location di Parigi e la casa ricostruita in studio per Storie Parallele

Per Farhadi lo spazio non è mai un semplice sfondo neutro, ma uno strumenti narrativo che orienta lo sguardo e definisce i personaggi. Lo dimostra la genesi stessa del film, nata da un'immagine impressa nella memoria ancor prima di iniziare a scrivere: "Anni fa, quando ho vissuto a Parigi per un periodo, passavo spesso su questa strada, che è una strada particolare perché ha un dislivello: già all'epoca pensavo che un giorno avrei girato un film su questa strada, perché ha troppo carattere". Un approccio che vale per l'intero impianto visivo dell'opera: "Per me è sempre stato importante la scelta delle location, praticamente quanto il casting degli attori, perché fa parte di quella che è la caratterizzazione del film".

Una scena del film di Asghar Farhadi

Un punto su cui il regista si sofferma e chiarisce che le soluzioni troppo lineari lo attraggono poco: "Difficilmente scelgo una location semplice che non abbia le sue complicazioni: questo perché questo tipo di ambientazione è proprio consona a quello che è il mio sguardo sull'essere umano". E quando il set ha richiesto una ricostruzione in studio, come per l'abitazione di Sylvie, la ricerca si è spinta fino alla memoria reale: "Avevo visto un documentario su una donna, una scrittrice francese, e mi è piaciuta moltissimo l'ambientazione della sua casa. Allora ho chiesto alla mia assistente di ricreare, ricostituire un ambiente del genere... e lei ha fatto di più: ha contattato il figlio della scrittrice, che era morta. E così abbiamo impacchettato tutto, tutti i libri, tutti gli oggetti della casa di quella scrittrice e l'abbiamo trasferito nello studio".

Il confronto con Kieślowski e il tema dello sguardo

Un aspetto che emerge con forza ascoltando le parole del regista è il legame con il cinema di Krzysztof Kieślowski, in particolare con Decalogo 6 e Breve film sull'amore. Farhadi spiega che l'architettura stessa del film gioca su un passaggio progressivo di testimone tra due sguardi: "In questo film, in realtà, la prima parte volutamente fa riferimento al cinema di Kieślowski, come se fosse Kieślowski ad aver diretto la prima parte del film. Poi piano piano, dalla seconda parte, vediamo che c'è sempre più il mio cinema, il cinema di Farhadi". Da qui nasce anche una lettura ulteriore del titolo Storie Parallele: "Come se, per esempio, le storie parallele potessero essere anche le storie raccontate da due registi, Kieślowski e Farhadi, nella prima e nella seconda parte del film, da punti di vista diversi di due registi".

Un momento del film Storie Parallele

Centrale, in questo scambio di visioni, è il contrasto tra vedere senza ascoltare e costruire attraverso il suono: "Ogni volta mi colpiva il fatto che un giovane ragazzo riesca a innamorarsi di una donna che vede semplicemente attraverso un telescopio, senza nemmeno sentire la sua voce. E mi dicevo che è una mezza verità praticamente, delle immagini senza sonoro. Ecco perché poi ho pensato che dall'altra parte della strada, invece, l'appartamento doveva avere a che fare proprio con il suono, con la registrazione dei suoni". Una riflessione che sfocia nella natura stessa della messa in scena: "Facciamo finta che stiamo facendo vedere una realtà, ma in realtà non è così, è la nostra realtà che noi creiamo".

Essere un regista "straniero" in Europa e la propria identità

Una scena del film diretto da Asghar Farhadi

Lavorare fuori dall'Iran significa per Farhadi confrontarsi con una doppia dimensione: da un lato la libertà produttiva, dall'altro la consapevolezza del proprio punto di vista. "Ovunque io vada a girare, per via del mio vissuto, per via del contesto in cui sono cresciuto, i miei film rimarranno iraniani", sottolinea il regista, che aggiunge: "Da una parte è interessante perché non ci sono limitazioni, non c'è la censura, posso lavorare liberamente. Ma dall'altro lato la difficoltà è che potrebbe sembrare che una persona che ha uno sguardo dall'esterno, uno sguardo straniero, sta cercando di realizzare un film che rimanga un film straniero, anche se viene girato in contesto europeo". Quanto al futuro, la strada resta aperta e non esclude alcun percorso: "Probabilmente farò tutti e due quando avrò delle storie da raccontare, sia con caratteri iraniani che non iraniani".

Realtà, finzione e "guerra di narrazioni"

Storie Parallele, al cinema dopo il passaggio a Cannes

Nell'ultima parte dell'incontro, il discorso si allarga dal set al presente culturale e sociale, dove il racconto diventa lo strumento principale con cui leggiamo il mondo. "Le storie, la narrazione è tutto nella nostra vita di oggi. Non esiste nient'altro al di fuori della narrazione", osserva Farhadi, descrivendo un meccanismo di andata e ritorno continuo: "Praticamente noi prendiamo del materiale dalla realtà per raccontare una narrazione, e la narrazione stessa poi incide sulla... su quella realtà che noi stiamo raccontando, ed è come se fosse un'influenza reciproca tra di loro". Ed è proprio su questo terreno che il regista individua una delle sfide più critiche del nostro tempo: "La guerra più spaventosa oggigiorno è la guerra di narrazioni". E da un autore del calibro di Farhadi non ci si potrebbe aspettare una chiusura più solida e potente.