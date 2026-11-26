Un mistero e una storia in cui realtà e finzione si intrecciano: su Movieplayer vi mostriamo una clip in anteprima di Storie parallele, il nuovo film di Asghar Farhadi, da oggi al cinema con Lucky Red

C'è un urlo che arriva da chissà dove e che non può essere ignorato. Nella clip esclusiva di Storie parallele, il nuovo film di Asghar Farhadi, vediamo il personaggio interpretato da Vincent Cassel impegnato a lavorare in uno studio di registrazione. La concentrazione, però, viene presto interrotta da un rumore di sottofondo: la voce di una donna che grida.

Un suono difficile da ignorare, soprattutto quando potrebbe nascondere una richiesta d'aiuto. Prima di capire cosa stia succedendo, però, c'è una domanda a cui trovare risposta: da dove proviene quell'urlo? È proprio intorno a questo interrogativo che si costruisce la tensione della sequenza, giocando sulla curiosità e sulla necessità di distinguere ciò che si sente da ciò che realmente accade.

Storie parallele, la trama e il cast del nuovo film di Asghar Farhadi

Locandina di Storie parallele

La clip è solo un assaggio delle atmosfere di Storie parallele, che arriva oggi, 26 novembre, nelle sale italiane distribuito da Lucky Red. Ambientato nella Parigi contemporanea, il film segue Sylvie (Isabelle Huppert), una scrittrice in cerca d'ispirazione che comincia a osservare di nascosto i vicini di casa, immaginando le loro vite e trasformandole in materiale per il suo nuovo romanzo. Quando assume il giovane Adam (Adam Bessa) per aiutarla nella quotidianità, la sua esistenza e il suo lavoro prendono una direzione inaspettata.

Le storie che Sylvie inventa iniziano infatti a intrecciarsi con quelle delle persone che la circondano, mentre il confine tra realtà e finzione diventa sempre più difficile da riconoscere.

Diretto e co-sceneggiato dal regista iraniano Asghar Farhadi, Storie parallele rielabora le suggestioni del sesto episodio del Decalogo di Krzysztof Kieślowski, costruendo un racconto in cui osservazione, desiderio, segreti e responsabilità si intrecciano. Accanto a Isabelle Huppert e Vincent Cassel troviamo Virginie Efira, Pierre Niney, Adam Bessa e Catherine Deneuve.

Il film, della durata di 139 minuti, segna il ritorno di Farhadi al cinema francese dopo Il passato. Un nuovo intreccio corale in cui anche un semplice rumore può diventare il punto di partenza di una storia tutta da scoprire. Storie parallele, dopo il passaggio al Festival di Cannes, è in tutti i cinema italiani da oggi, giovedì 26 novembre, distribuito da Lucky Red.