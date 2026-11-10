Anestesia, recensione: il medical-drama polacco su Netflix

Il medical drama è uno dei generi televisivi più seguiti, capace di coinvolgere il pubblico perché intreccia le vicende personali di numerosi personaggi con un contesto che tutti - chi più, chi meno - purtroppo conoscono bene, ovvero quello ospedaliero. Un microcosmo di ricoveri più o meno lunghi, dove si riflettono questioni esistenziali e sociali, conflitti umani, dilemmi morali e questioni etiche.

Il protagonista di Anestesia

Se negli ultimi tempi The Pitt ha segnato nuove vette nel relativo filone, è ormai indubbio che le nuove produzioni che si affacciano al genere puntino sempre più sulla verosimiglianza e sulla scelta di mostrare le operazioni senza filtri di sorta, gettando in faccia allo spettatore sangue e organi senza fare eccessivi sconti. Anestesia, produzione polacca in otto episodi sbarcata in esclusiva nel catalogo Netflix, segue proprio questa scia, tra pro e contro.

Anestesia: cuore e testa

Dawid Łazarz è un affermato neurochirurgo di Varsavia, dotato di un talento fuori dal comune ma anche di un carattere difficile, talmente sicuro di sé da risultare a volte arrogante. Ciò nonostante, le sue abilità non erano mai state messe in discussione, almeno fino a quando, durante un intervento, un suo giovane paziente perde la vita. L'acceso litigio che segue con il direttore dell'ospedale ne provoca il licenziamento immediato, mentre il decesso del ragazzo avrà anche pericolosi strascichi giudiziari, che potrebbero compromettere seriamente la sua carriera.

Anestesia: una scena della serie Netflix

Il protagonista di Anestesia, che deve anche gestire una travagliata situazione familiare - è padre del piccolo Franek ed è da tempo in crisi con la moglie Basia - ha una nuova occasione quando, testimone diretto di un incidente ferroviario, interviene personalmente nei soccorsi, contribuendo a salvare diverse persone, anche tra i feriti più gravi. L'ospedale locale, dove molti di questi pazienti hanno trovato ricovero, decide di assumerlo, senza conoscere il procedimento penale a suo carico che potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola.

Sangue e arena in corsia tra vari stereotipi

Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte a una formula ampiamente sperimentata, che abbisogna di qualche ovvia modifica per provare a distinguersi. Ecco così che al centro della vicenda troviamo un neurochirurgo tanto brillante quanto potenzialmente respingente, costretto a ridimensionare le sue ambizioni e a ricominciare da zero in una struttura di provincia, dove cerca sempre e comunque di fare la cosa giusta, anche andando contro le regole.

Anestesia: una scena della serie Netflix

Un bad boy dal cuore d'oro, si potrebbe quasi dire, in un racconto che ambisce a esplorare il rapporto tra competenza individuale e responsabilità collettiva, ponendo questioni morali più o meno stereotipate. Questa prima stagione finisce però per cedere il passo, attraverso le varie sottotrame, ad alcune dinamiche classiche del dramma seriale. A completare il quadro c'è una coralità di figure secondarie, alcune più ispirate, altre meno, che provano a trascinarci di peso nell'inferno vissuto quotidianamente da questi angeli delle corsie, tutti alle prese con problemi privati a tratti inutilmente complicati, alla ricerca di una costante calamita emotiva per chi guarda.

Un intervento dopo l'altro al centro della serie

Locandina di Anestesia

La serie parte subito con due eventi clou: il primo è la tragica morte del paziente, che innescherà poi la componente procedural; il secondo è il devastante incidente ferroviario - quanto mai tragicamente attuale, date le cronache europee degli ultimi giorni - che finisce per rivelarsi una paradossale ancora di salvezza per il protagonista. La sequenza della catastrofe ci fa peraltro intuire sin da subito come Anestesia non intenda nascondere nulla allo spettatore, tanto che ci sentiamo di sconsigliare la visione a chi ha lo stomaco debole o è particolarmente sensibile alla rappresentazione di delicati interventi medici.

Non mancano naturalmente temi collaterali, dal discorso sull'immigrazione - quando Dawid e alcuni colleghi decidono di salvare, all'insaputa dei superiori, una donna entrata illegalmente nel Paese e la figlioletta - a quello sulle dipendenze, con le tensioni familiari del protagonista ad aggiungere ulteriore carne al fuoco. Ma l'impressione è che la serie abbia sparato sin troppe cartucce: soltanto alcune sono andate effettivamente a segno, mentre le altre sono finite fuori bersaglio, in attesa di quell'epilogo che chiude almeno momentaneamente il cerchio, lasciando però aperta la possibilità di una continuazione.