Amici 25, anticipazioni prima puntata del serale: due alunni eliminati e due al ballottaggio

Si sono concluse le registrazioni della prima puntata del serale di Amici 25 che andrà in onda sabato 21 marzo: ecco chi sono gli allievi eliminati e quelli finiti al ballottaggio finale.

Oggi, 19 marzo 2026, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata la prima puntata del Serale di Amici 25, che andrà in onda sabato 21 marzo 2026 in prima serata su Canale 5. Secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews l'ospite musicale sarà Annalisa, che presenterà il suo nuovo singolo Canzone Estiva. Ospiti comici: Pio e Amedeo.

Giudici e conduttori di Amici 25 Serale

In questa edizione del talent show, sono quattro i giudici che decideranno il destino dei ragazzi:

Amadeus

Gigi D'Alessio

Cristiano Malgioglio

Elena D'Amario

A completare il cast c'è anche Alessandro Cattelan. Alla conduzione, come sempre Maria De Filippi.

Le squadre del Serale di Amici 25

Anche quest'anno, i ragazzi sono stati divisi in tre squadre che si sfideranno in diverse manche:

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti:

Caterina

Elena

Plasma

Riccardo

Ballerini:

Antonio

Emiliano

Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti:

Michele

Angie

Lorenzo

Ballerini:

Alex

Simone

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Cantanti:

Gard

Opi

Valentina

Ballerini:

Kiara

Alessio

Prima puntata del serale: Tripla eliminazione

I primi due alunni eliminati sono Opi, della squadra Emanuel Lo-Pettinelli, e Michele del team Peparini-Cuccarini. Al ballottaggio finale due ballerini di Alessandra Celentano: Emiliano e Antonio. Per sapere chi uscirà dobbiamo aspettare la fine della prima puntata del serale.

Serale Amici 25: la prima manche

Le tre squadre sono scese in campo pronte a darsi battaglia tra canto e ballo. Il boccino viene assegnato alla squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che decide di sfidare il team di Emanuel Lo e Anna Pettinelli.

Alex vs Opi : vince Alex

: vince Alex Lorenzo e Michele vs Alessio: vincono Lorenzo e Michele (esibizione con pianoforte e violoncello)

Al ballottaggio finiscono tre cantanti del team Pettinelli: Gard, Valentina e Opi. Il primo a salvarsi è Gard. La sfida finale è tra Opi e Valentina: Opi viene eliminato.

Durante il ballottaggio, Opi si esibisce con Supereroi di Mr Rain, aggiungendo delle barre personali.

Seconda manche: cosa è successo

La squadra di Cuccarini-Peparini sfida quella di Zerbi-Celentano.

Simone vs Riccardo : vince Riccardo

: vince Riccardo Alex vs Antonio : vince Alex

: vince Alex Michele vs Elena: Michele canta con Angie, Elena si esibisce in francese: vince Elena

Al ballottaggio finiscono tre cantanti: Angie, Michele e Lorenzo. È un'eliminazione diretta:

Lorenzo è il primo a salvarsi grazie a Incoscienti Giovani

Michele viene eliminato

Durante la manche, Lorella Cuccarini critica la scelta di Rudy Zerbi di mandare al ballottaggio tutti i cantanti. Dopo l'eliminazione di Michele, l'insegnante si lascia andare alle lacrime.

Terza manche: chi è finito al ballottaggio

Nella terza manche si sfidano le squadre Zerbi-Celentano e Emanuel Lo-Pettinelli. Al ballottaggio finiscono tre ballerini:

Antonio

Emiliano

Nicola

Il primo a salvarsi è Nicola. La decisione dei giurati su chi verrà eliminato tra Antonio ed Emiliano sarà comunicata agli allievi da Maria De Filippi nella casetta. Un espediente adottato dalla produzione per evitare spoiler sul nome del nuovo eliminato.

Cosa fa Alessandro Cattelan ad Amici 25?

Tra la seconda e la terza manche del Serale di Amici 25 arriva il momento del gioco condotto da Alessandro Cattelan, che sostituisce i tradizionali guanti di sfida tra professori. Il meccanismo è semplice: professori e giudici, divisi in coppie, devono indovinare delle parole "password". In ogni squadra, uno suggerisce e l'altro deve indovinare. Ogni risposta corretta vale 5 punti, ma il punteggio diminuisce con il passare del tempo. Alla fine, la coppia con più punti vince, mentre gli sconfitti devono affrontare una penitenza.

A sfidarsi in questa prima puntata sono: Alessandra Celentano in coppia con Amadeus e Lorella Cucarini in coppia con Cristiano Malgioglio. Ad avere la meglio sono Amadeus e Alessandra Celentano, che vincono la sfida. Per Lorella Cuccarini e Cristiano Malgioglio scatta invece la penitenza: i due devono rompersi delle uova in testa scegliendole da un cestino con 6 uova, di cui 3 sode e 3 crude.