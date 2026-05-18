Amici 25, pagelle della finale: Lorenzo vince (6), i premi di Emiliano (8), Cattelan rimandato (5)

Lorenzo Salvetti vince Amici 25 e solleva la coppa di un'edizione che, a differenza delle precedenti, non ha scaldato il pubblico come avrebbe dovuto

E così, anche la 25esima edizione di Amici è finita. Il talent show di Canale 5 si è concluso secondo programma: i giornalisti in studio che si complimentano, i ragazzi che sperano in una carriera nel mondo dello spettacolo e l'irrinunciabile, a quanto pare, segmento di Password che nemmeno per la finale ha smesso di spezzare il ritmo della gara.

A contendersi la finale sono stati Alessio e Lorenzo, entrambi vincitori nelle rispettive categorie di ballo e canto: la vittoria nella finalissima è andata a Lorenzo, che così vendica il secondo posto a X Factor di due anni fa.

Vediamo dunque com'è andata questa finale e, più in generale, l'edizione appena chiusa. A sfidarsi, sono stati Lorenzo, Elena ed Angie per il canto e Alessio, Emiliano e Nicola per la danza.

Lorenzo vince, Alessio secondo e il podio scontato - voto: 6

Lorenzo Salvetti ottiene ad Amici il primo posto che avrebbe meritato a_ X Factor_; Alessio Di Ponzio arriva pure lui sul podio dopo il ritiro dall'edizione dello scorso anno. Amici 25 dunque, rimette tutto a posto; peccato che l'esito finale sia telefonatissimo, nonché più che prevedibile.

Pur in un'edizione al di sotto delle aspettative, Lorenzo e Alessio sono stati i due su cui si concentrava spesso l'attenzione, con Lorenzo premiato anche da Spotify per il suo singolo.

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Emiliano fa incetta di premi - voto: 8

Premio della Critica, offerto da Enel, per un valore di 50mila euro, a cui si aggiunge il Premio Unicità offerto da Oreo, del valore di 30mila euro, consegnato da Giulia Stabile: a Emiliano Fiasco vanno la bellezza di 87mia euro, considerando anche i 7mila euro andato a tutti i cinque finalisti.

Maria De Filippi ironizza: "Emiliano, stai diventando ricco". Considerando che il ballerino ha fatto incetta di premi, sorge un dubbio: ma non sarà che in finalissima ci è finito il ballerino sbagliato?

Per la cronaca: ad Angie va il premio delle radio.

I giornalisti in studio - voto: 5

Sono ormai una tradizione, e ogni anno si riconfermano secondo regola: inutili. Non offrono riflessioni né punti di vista alternativi, e spesso la loro presenza si risolve in qualche elogio dei concorrenti e nella soddisfazione di essere inquadrati.

Se questo è il loro apporto, allora tanto vale che non ci siano: purtroppo però, la De Filippi è della scuola "chiacchiere in libertà", come dimostrano i vari teatrini tra i professori.

C'era anche Malgioglio, ma non ce ne siamo accorti - voto: 4

Cristiano Malgioglio e Amadeus ad Amici 25

A proposito di professori litigarelli, anche la giuria ha fatto la sua parte: nel corso di questa edizione infatti, il giudice Gigi D'Alessio è stato il tormento di Anna Pettinelli, a cui ha ricordato che se lei è una che in radio sceglie la musica, lui è quello che la musica la fa.

Se in giuria ha spiccato il cantante partenopeo, anche Elena D'Amario e Amadeus hanno fatto notare la loro presenza; non si può dire invece altrettanto di Cristiano Malgioglio, personaggio più che sfruttato dal piccolo schermo nel ruolo di giudice e passato pressoché inosservato alla corte di Maria De Filippi. Cosa ne è di Malgioglio senza le sue stilettate? Ecco, appunto.

Alessandro Cattelan esperimento fallito - voto: 5

Alessandro Cattelan conduce il segmento Password ad Amici 25

Anche durante la finale, tutto si è fermato per lasciare spazio a Password. Il game show made in USA, adattato qui come spazio all'interno di un programma già esistente, serviva ad Alessandro Cattelan per rimanere nella tv generalista dopo il tiepidissimo riscontro avuto in Rai. Si sa, Maria De Filippi resuscita carriere: ecco allora che il vecchio guanto di sfida tra i professori, si trasforma nel gioco condotto da Cattelan.

Il risultato? Un altro nome famoso che si aggiunge al cast, con il solo risultato di spezzare l'andamento della puntata. Alessandro Cattelan non ne esce da protagonista, complice anche un'edizione particolarmente fiacca in termini di riscontri ds parte del pubblico.