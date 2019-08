Amber Heard su The Stand: “Da fan di Stephen King vi dico che siamo in buone mani”

Cannes 2019: Amber Heard sul red carpet di Dolor y Gloria

Con i capelli scompigliati dal vento, la pelle dorata e un sorriso smagliante, Amber Heard è arrivata al Giffoni Film Festival direttamente dal mare, come una sirena, o meglio, come Mera, principessa di Atlantide che aiuta Aquaman (Jason Momoa) a riconquistare il suo regno nel film diretto da James Wan.

Presente a Giffoni 2019 per ritirare l'Experience Award, l'attrice americana ci ha detto qualcosa sulla miniserie The Stand, nuovo titolo di CBS ispirato al romanzo L'ombra dello scorpione di Stephen King, che arriverà sul piccolo schermo nel 2020, in cui interpreta il personaggio di Nadine Cross: "Non prenderei mai parte a un progetto in cui non credo" ci ha detto, proseguendo: "E sono fan da molto tempo non soltanto dell'autore, ma del libro, fin da quando ero molto giovane, e sono anche fan del regista, Josh Boone, con cui lo stiamo girando. Dita incrociate!" Accanto ad Amber Heard un cast di tutto rispetto: il premio Oscar Whoopi Goldberg, James Marsden, Greg Kinnear e il cantante Marilyn Manson.

The Stand: Stephen King scriverà un nuovo finale per la serie CBS

Aquaman: un primo piano di Amber Heard

Nota al grande pubblico principalmente grazie alla principessa Mera, abbiamo chiesto ad Amber Heard se la pensa come re Orm (Patrick Wilson), sovrano di Atlantide che dice che: "La pietà non fa parte di noi". Per gli esseri umani invece la pietà è una cosa importante? Oggi dovremmo mostrarla un po' di più? "Credo che, in generale, l'empatia e la compassione siano sentimenti molto umani, con cui ce la caviamo meglio con il tempo: a seconda del periodo ci sono alti e bassi, momenti più difficili per la società, ma credo che alla fine il bilancio sia positivo."

La video intervista ad Amber Heard

Amber Heard è la principessa Mera in Aquaman: tra lacrime e musica

Sempre in Aquaman il padre del protagonista dice che: "Sulla Terra le lacrime si sentono": quanto importante per essere, non solo un eroe migliore, ma anche una persona migliore, provare anche i sentimenti negativi? Per l'attrice: "Le cose di cui vado più fiera non sono quelle che ho ottenuto perché erano facili, o popolari, ma quelle che mi sono guadagnata e per cui mi sono battuta a prescindere da quanto mi siano costate."

Aquaman: Amber Heard in una scena del comic-movie

La musica è uno strumento potente per far sgorgare le lacrime: che musica si ascolta ad Atlantide per sfogare le proprie emozioni? "Abbiamo una situazione particolare per quanto riguarda la batteria" ci ha detto Heard ridendo "credo che ci sia una piovra gigante che suona durante una delle battaglie. Non abbiamo esplorato a fondo gli strumenti, ma è stato interessante farselo spiegare mentre eravamo di fronte al green screen."