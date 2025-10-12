Julia Roberts e l'alchimia di After the Hunt: "Facciamo un lavoro da sogno, ma è comunque tosto"

Eccolo lì, a mezzo metro, "il sorriso più bello del cinema". Nel raccontarvi la cronaca di una speciale mattinata veneziana iniziamo con un epiteto decisamente abusato. Abusato, ma funzionale: perché di certo avere davanti Julia Roberts non capita tutti i giorni. Movieplayer.it ha incontrato l'attrice l'indomani della presentazione a Venezia 82 di After the Hunt - Dopo la caccia, diretto da Luca Guadagnino e scritto da Nora Garrett. L'appuntamento è all'Hotel Excelsior, con trasferimento verso l'Hotel Cipriani. Un veloce coffe break di benvenuto, per poi spostarci nella sala allestita per l'incontro stampa.

Julia Roberts e Luca Guadagnino sul set

Un incontro che sarebbe dovuto essere rigorosamente "classy ed elegant". Non poteva essere altrimenti: Julia Roberts si presenta in un look smart elegant, perfetta per l'occasione. E sì, sfoggia il suo leggendario sorriso. Una nota identificativa, in netto contrasto rispetto al personaggio di Alma, che interpreta in After the Hunt. Rinomata professoressa di Yale, si ritrova al centro di una complicata decisione: difendere o no la studentessa Maggie (Ayo Edebiri), abusata sessualmente dal professor Hank (Andrew Garfield), con cui Alma intrattiene un'amicizia approfondita.

After the Hunt: incontro con Julia Roberts

"Non voglio tediarvi parlando della mia recitazione", dice subito la Roberts, "Ma in After the Hunt c'è stata un'alchimia sul set che ho provato poche volte prima. È stato inaspettato, trovarsi in un gruppo così grande di persone ed essere guidati da qualcuno che considero un maestro". E prosegue, soffermandosi sul suo personaggio. "Alma è così fragile, motivo per cui vuole costantemente avere potere e conoscenza, ma è anche intelligente e capace. Nel profondo, però, potrebbe non avere queste qualità".

Julia Roberts è Alma

Secondo l'attrice, che tra una domanda e l'altra scherza con Luca Guadagnino, seduto alla sua destra, After the Hunt ha tutte le caratteristiche per colpire il pubblico. "Ti spinge a vedere cosa c'è dietro i personaggi. Quindi continui ad andare avanti. E diventa sempre più complicato. Ti chiedi: cosa sta succedendo davvero tra Hank e Alma? Una scrittura che renda il film entusiasmante. Avvincente da interpretare".

L'amore per Luca Guadagnino

E prosegue: "È stata Nora a creare questo paesaggio. Per me, si è trattato solo di cercare di decidere come misurare Alma nella sua sorta di discesa e poi di risalita. Trovare i ritmi. La sceneggiatura tuttavia è ordinata e meticolosa. E ci sono queste inspiegabili battute molto dritte. E poi il resto è amore e magia, che dico sempre sono le due cose che metto in tutto quello che preparo. Fai semplicemente del tuo meglio e poi incroci le dita".

Pausa sul set di After the Hunt

Non manca, infine, l'endorsement di Julia Roberts nei confronti di Luca Guadagnino, a cui ha più volte stretto la mano nel corso dell'intervista. Segno di forte aderenza e di forte fiducia. "Luca? Dirò solo una cosa: sono innamorata di lui! Non penso di aver mai incontrato una persona la cui mente contenga così tante informazioni su così tante cose. Potrei ascoltarlo parlare tutto il giorno. È così affascinante. Ha apprezza in modo profondo le cose, le trame, le persone. E poi amo i suoi film. Il mio preferito in assoluto è A Bigger Splash. Sono una fan sfegatata di Tilda Swinton. Adoro la gioia che Guadagnino emana per il lavoro. È importante, perché sono giornate lunghe e impegnative. I nostri sono lavori da sogno, ma sono comunque tosti. Ed essere affiancata da qualcuno che si entusiasma così tanto, beh, questo mi ricarica ogni giorno".