After, intervista ai protagonisti del film: "È un coming of age alla scoperta della propria identità"

After: Hero Fiennes Tiffin insieme a Josephine Langford in una scena

Il caso di After è uno dei casi letterari più incredibile, e forse senza precedenti, esistenti al mondo. Anna Todd inizia la sua avventura su Wattpad, celebre piattaforma per scrittori. Lì la storia di Tessa e Hardin (nel film interpretati da Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin) due giovani ragazzi destinati a incontrarsi e a vivere una storia d'amore tanto appassionante quanto drammatica, prende forma grazie anche al grande successo che, pagina dopo pagina, l'autrice è riuscita a raccogliere attorno a sé. In poco tempo la Todd viene notata, dandole così la possibilità di far conoscere la sua storia e protagonisti in tutto il mondo attraverso la pubblicazione di After. In poco il romanzo diventa un best seller da milioni di copie - solo in Italia 1.200.000 - e dall'11 Aprile, Tessa e Hardin arrivano anche al cinema nell'omonima pellicola diretta da Jenny Gage e distribuita in Italia da 01 Distribution.

Abbiamo parlato del successo del film, di cui vi invitiamo a leggere la nostra recensione di After, dei cambiamenti e dell'evoluzione dei personaggi, in un'intervista proprio con Anna Todd, Josephine Langford (interprete di Tessa) e Hero Fiennes-Tiffin (interprete di Hardin).

After è un film sull'adolescenza e rivolto ad un pubblico teen, ma che abbraccia tematiche importanti come la crescita, il pregiudizio ed il sesso, After ci parla di Tessa, una giovane studentessa al suo primo anno di college. Diligente e con la testa sulle spalle, testa scopre un mondo nuovo con l'incontro di Hardin: "Credo non sia corretto definire Tessa un personaggio ingenuo o innocente, parole che spesso vengono accostate quando non si ha una certa esperienza sessuale. Sì, lei è inesperta sotto quel punto di vista, ma nel film la vediamo compiere un percorso che proprio attraverso la scoperta della sua sessualità le permetterà di completare la propria identità." ci racconta Josephin Langford.

After: Hero Fiennes Tiffin con Josephine Langford in una scena

Il bello e tenebroso, ma appassionato di letteratura

Se ad un primo sguardo Hardin ci sembra essere il classico stereotipo del bello e dannato, in realtà nel suo silenzio e aria da duro nasconde una tenerezza e sensibilità estremamente più intensa. Il suo è un vero e proprio guscio che si è costruito nel tempo, ma dietro la corazza da duro c'è molto di più. A dargli forma troviamo il giovane nipote di Ralph Fiennes, Hero Fiennes-Tiffin. Inglese come Hardin, Hero ha trovato qualcosa in comune con questo particolare e complesso personaggio, come per esempio "Sì, assolutamente ho trovato qualcosa in comune. È stato più facile attingere dall'essere inglese, è ovviamente meno una forzatura specialmente in un film dove tutti gli altri sono americani, si credo che le similitudine sono alquanto sottili e come attore, tendiamo a concentrarci di più sulle differenze perché è li che più lavoro è richiesto."

After: Hero Fiennes Tiffin in una scena del film

Il fandom dal libro allo schermo

After: Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford in una scena

Negli anni After ha raccolto attorno a sé un fandom estremamente ampio e molto attento ai dettagli, a tal punto da aver quasi "collaborato" alla trascrizione dei capitoli dei romanzi. Con storie di questo tipo si sa che spesso e volentieri l'adattamento tradisce la storia originale, a volte cambiando i personaggi, altre volte cambiando alcune situazione, e non sempre i fan reagiscono troppo bene a questo tipo di modifiche: "Penso che ci sarà molto più supporto di quanto si possa immaginare." Dice Anna Todd. "Ma credo che come sempre in ogni fanbase, ci sarà qualcuno che obietterà che questo non c'era, o perché quel personaggio ha fatto questo e non quello che faceva nel libro. In realtà sono fortunata, perché sento come questo fanbase si fidi di me. Ci sarà sempre il fan a cui qualcosa non andrà mai a genio. Ma sai una cosa? Con Twilight ho fatto anch'io lo stesso!"

La video intervista ad Anna Todd, Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin