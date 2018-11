Recensione A Very English Scandal: un (altro) memorabile scandalo per Hugh Grant

Non è probabilmente questo l'aspetto che sta più a cuore ai realizzatori di A Very English Scandal, ma per chi ha vissuto gli anni '90 è un pensiero inevitabile: Hugh Grant di scandali sessuali ne sa qualcosa, essendo stato protagonista di uno dei più chiacchierati di sempre. Non ci interessa appunto andare a rivangare i fatti di quell'estate a Hollywood, ci interessa piuttosto sottolineare il coraggio e l'impegno di un attore che non ha lasciato che quella chiacchieratissima disavventura gli distruggesse la carriera.

Ventotto anni dopo, l'ex faccia da schiaffi dal sorriso inconfondibile e dal fascino stropicciato è un attore maturo e versatile, pronto per la sfida di un ruolo come quello che interpreta in A Very English Scandal, miniserie in tre episodi tratta dal libro omonimo di John Preston: quello di Jeremy Thorpe, leader del partito liberale britannico segretamente gay e coinvolto in una "relazione pericolosa" con un giovane spiantato (Ben Whishaw).

Un coniglietto per l'onorevole

C'è senz'altro da puntualizzare che la storie prende le mosse all'inizio degli anni Sessanta, quando nelle Houses of Parliament londinesi iniziavano a farsi strada proposte e appelli per legalizzare l'omosessualità - o più precisamente, la sodomia, che sarebbe stata depenalizzata nel 1967. La sceneggiatura di A Very English Scandal, firmata dal geniale Russell T. Davies, introduce il suo protagonista nella scena di apertura nella maniera più naturale ed efficace: Thorpe è a tavola con un collega e collaboratore che condivide il suo "vizietto", e gli chiede il suo supporto per tenere all'oscuro i media, gli elettori e i giudici.

Nonostante la sua cautela, la carriera in ascesa di Thorpe inizia a scricchiolare quando si incapriccia di un giovane vagabondo e imprevedibile: l'amante, proprietario di un Jack Russell e di poco altro al mondo, che si rivela molto difficile da gestire e le tenta tutte per ricattare il suo seduttore, ha il volto di un esilarante Whishaw deciso a non cedere il passo al collega più anziano (con cui ha lavorato in precedenza in Cloud Atlas e Paddington 2) in una gara di bravura che rende la visione della miniserie un vero spasso.

Very English Bravura

Come si confà a una produzione televisiva britannica di questo livello, accanto a cotanta eccellenza attoriale - fianco di Grant e Wishaw c'è anche l'ottimo Alex Jennings, che abbiamo visto di recente nei panni dell'infame Edoardo VIII in The Crown - troviamo anche quella artistica e tecnica: nella ricostruzione del look dell'epoca scenografie e costumi rivaleggiano con quelli sontuosi dello show di Netflix, la teleplay di Davies è scoppiettante e ricca di nuance e uno Stephen Frears in gran forma alla regia assicura un ritmo sostenuto e una messa in scena elegante.

E per quanto incredibile possa sembrare, A Very English Scandal segue piuttosto da vicino i fatti che coinvolsero Thorpe tra gli anni '60 e il decennio successivo, dimostrando come spesso la realtà possa essere più grottesca della fiction; dimostrando, con il suo sguardo divertito e graffiante rivolto alla società britannica, come i tempi cambino pur non cambiando affatto.

