A Quiet Place II in blu-ray, la recensione: il devastante rumore del silenzio

A Quiet Place 2: Emily Blunt in una scena del film

Dopo il primo film del 2018 che si rivelò un instant cult oltre che un survival horror avvincente, il suo sequel non ha deluso le attese. E non le ha deluse nemmeno in homevideo, dove come vedremo in questa recensione di A Quiet Place II in blu-ray, il prodotto Koch Media riesce a esaltare al massimo le caratteristiche del film di John Krasinski e il suo crescendo quasi insostenibile di tensione. Un survival angosciante e adrenalinico con protagonisti Emily Blunt e Cillian Murphy, che riprende da dove avevamo lasciato la famiglia Abbott, alle prese col terrore del mondo esterno, con le creature a caccia del suono e sempre con il silenzio come unica arma nella lotta per la sopravvivenza.

Un audio esplosivo, perfettamente funzionale ai temi del film

Stavolta, contrariamente alla tradizione, iniziamo l'analisi del blu-ray di A Quiet Place II targato Koch Media dal suo reparto davvero impressionante, ovvero l'audio. Potrà sembrare strano che un film in cui il silenzio è così importante, l'audio abbia una parte così rilevante: ebbene poche volte abbiamo ascoltato una traccia di questo impatto e allo stesso tempo così funzionale alle tematiche del film. Già la traccia italiana in Dolby Digital 5.1 è davvero esplosiva: la dinamica con i picchi improvvisi, il rumore assordante delle creature, ma anche la dettagliata parte iniziale con il traffico nella città, la partita di baseball e poi il primo attacco alieno. Notevole anche il costante alternarsi tra caos esterno e il silenzio assoluto del mondo di Regan, che è senza udito e quindi vive tutto in maniera diversa. E anche nei momenti tranquilli, ogni sussurro o lieve rumore viene perfettamente replicato con grande direzionalità.

E l'audio originale è ancora più potente e devastante

A Quiet Place 2: Cillian Murphy in una scena del film

Detto questo, il Dolby True HD Atmos inglese è davvero qualcosa di devastante, la dinamica (non mancheranno i sobbalzi sul divano) e l'energia che sprigiona dai diffusori sono portati all'ennesima potenza, accompagnate da una resa dei bassi muscolare eppure mai invadente. Soprattutto in alcune sequenze, come la parte iniziale con le creature aliene che si lanciano sulle auto e si arrampicano sopra su di esse, vengono sfruttati in maniera molto suggestiva i canali sopraelevati regalando un senso di coinvolgimento a dir poco eccezionale. Insomma con questa traccia si viene catapultati in mezzo al film come poche volte è accaduto.

A Quiet Place 2: Emily Blunt e Noah Jupe in una scena del film

Ottimo video considerati la fotografia e gli effetti speciali

A Quiet Place 2: Cillian Murphy in una scena del film

Per i motivi citati, il video passa quasi in secondo piano, ma anche se in maniera non così eclatante, anche questo reparto è certamente di buonissimo livello. Siamo di fronte a un quadro tendenzialmente morbido a causa della fotografia, con una grana leggera e naturale, a volte più accentuata in condizioni di scarsa illuminazione. Il quadro in queste circostante non colpisce per incisività, il nero a tratti è un po' piatto, ma per il resto è convincente tenendo presente la fotografia e i tanti effetti speciali utilizzati, che portano fisiologicamente a immagini più morbide. Ma sia chiaro che primi piani, abiti e ambienti nonché le creature aliene, sono tutte ben definiti e ricchi di particolari. Il croma da par suo è forte e vivido in ogni circostanza.

A Quiet Place II: un'immagine di Millicent Simmonds

Gli extra: oltre 30 minuti di approfondimenti e curiosità

A Quiet Place 2: Millicent Simmonds in una scena del film

Gli extra sono interessanti ma durano solo poco più di mezz'ora, e solo per questo il blu-ray non ottiene il massimo dei voti. Si parte con Diario del regista: girare con John Krasinski (10'), un contributo interessante col regista che racconta la costruzione di un sequel, la storia, le location e tanti dettagli tecnici sulle sequenze più spettacolari. A seguire un Dietro le quinte (4') sulla storia e le creature presenti nel film, poi Il viaggio di Regan (6' e mezzo) tutto dedicato ovviamente al personaggio interpretato da Millie Simmonds, che ha un ruolo più importante che mai in questo secondo capitolo. Si prosegue con Sopravvivere al porto (5') che analizza la realizzazione di una delle sequenze chiave del film, per chiudere con Disturbo rilevabile: effetti visivi e sonori (8' e mezzo) che approfondisce alcuni degli elementi audio/visivi che sono davvero la forza di questo prodotto.