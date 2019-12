Da Star Wars 9 a Mulan e Black Widow: ecco il ricco 2020 della Disney!

Star Wars: L'ascesa di Skywalker, una foto tratta da Vanity Fair

La Disney ha presentato tutti i suoi film in uscita nel 2020: ancora una volta occhi puntati sull'atteso Star Wars 9, ma arriveranno tantissimi favoriti del pubblico, da Black Widow a Mulan, fino al nuovo titolo Pixar!

I titoli attesi: Star Wars 9, Black Widow e New Mutants

Star Wars: The Rise of Skywalker - L'abbraccio tra Daisy Ridley e Carrie Fisher nel primo teaser

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker andrà a chiudere la nuova trilogia di Guerre Stellari il prossimo 18 dicembre, in una pellicola che dovrebbe essere ambientata circa un anno dopo quanto mostrato ne Gli ultimi Jedi. Vedremo sullo schermo per l'ultima volta anche Carrie Fisher, grazie al materiale inedito girato per i capitoli precedenti della saga. Nel cast torneranno anche Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Tra i nuovi arrivi Keri Russell, Naomi Ackie e Richard E. Grant. Tra le presenze riconfermate anche quelle di Anthony Daniels e Billy Dee Williams. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, J.J. Abrams torna a lavorare dietro la macchina da presa e a co-firmare la sceneggiatura insieme a Chris Terrio, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura galattica sarà ancora una volta John Williams.

Altro titolo molto atteso dai fan del Marvel Cinematic Universe è senz'altro Black Widow: il progetto, che farà parte della fase 4, sarà totalmente dedicato a Vedova Nera, raccontando il passato di Natasha Romanoff, anni prima di quanto accaduto al personaggio di Scarlett Johansson in Avengers: Endgame e regalando uno sguardo ad alcuni elementi della sua storia totalmente inesplorati. Rimanendo nel mondo dei supereroi, ad aprile 2020 finalmente sarà il tempo di New Mutants], una storia ambientata nell'universo degli X-Men, ma senza costumi o villain dotati di poteri sovrannaturali. Al centro della storia ci sarà un gruppo composto da cinque teenager, tutti mutanti, che vengono esiliati in una struttura segreta per controllare i loro poteri. Tra i personaggi troviamo Magik (Anya Taylor-Joy), Wolfsbane (Maisie Williams), Cannonball (Charlie Heaton), Sunspot (Roberto da Costa) e Mirage (Blu Hunt ).

Disney e Pixar: live action e novità

Mulan: la prima foto della protagonista

Girato tra Nuova Zelanda e Cina e in arrivo a marzo 2020, il live action di Mulan è diretto da Niki Caro a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa, Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick), Elizabeth Martin e Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Hua Mulan. La storia segue l'epica avventura di un'intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall'attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l'Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell'Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina. Nel cast, oltre alla protagonista Liu Yifei nei panni di Mulan, anche Gong Li, celebre per il suo ruolo in Memorie di una geisha.

E anche la Pixar ha rimesso in campo una nuova pellicola, super attesa dai fan più piccoli: Onward arriverà nei cinema il 5 marzo 2020 è sarà accompagnato da un cast di voci incredibile: sarà come fare un salto nel MCU grazie alla presenza di Tom Holland e Chris Pratt, i due fratelli elfi alla ricerca della magia. Ci sarà anche la pluripremiata Julia Louis-Dreyfus, storica protagonista di serie tv come Seinfeld e Veep, e il premio Oscar Octavia Spencer. Al centro della trama di Onward vi sono due fratelli elfi adolescenti, il cui padre è morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo, che intraprendono una missione per scoprire se c'è ancora della magia nel mondo.

Tre autori: Malick, Waititi e Wright

A Hidden Life: una scena del film con August Diehl

Il 6 febbraio sbarca La vita nascosta - Hidden Life di Terrence Malick, presentato in anteprima al Festival di Cannes: il lungometraggio racconterà una storia vera ambientata durante la seconda Guerra Mondiale. Il protagonista è Franz Jaegerstaetter, ruolo affidato ad August Diehl, un contadino austriaco che si è rifiutato di combattere per il Terzo Reich dopo che la Germania ha preso il controllo dell'Austria nel 1938, venendo quindi condannato a morte. La sceneggiatura è stata scritta da Malick e seguirà gli eventi attraverso le lettere scritte da Jaegerstaetter alla moglie.

Jojo Rabbit: Taika Waititi, Roman Griffin Davis in una sequenza

Il chiacchieratissimo Jojo Rabbit di Taika Waititi arriva il 16 gennaio 2020, dopo il premio al Sundance e la partecipazione al Torino Film Festival 2019. Roman Griffin Davis recita nel film nel ruolo di un giovane nazista ambizioso di nome Jojo, che vede Hitler come il suo migliore amico immaginario. Il suo ingenuo patriottismo viene messo alla prova quando incontra una ragazza (Thomasin McKenzie) che stravolge la sua visione del mondo, costringendolo ad affrontare le sue più grandi paure. Nel cast anche Scarlett Johansson.

La donna alla finestra è, invece, il nuovo titolo di Joe Wright. Un cast da urlo (Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman) per un thriller inquietante che strizza l'occhio all'idea di La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock: la Dottoressa Anna Fox trascorre le sue giornate a New York da reclusa, bevendo troppo vino, guardando vecchi film e spiando i propri vicini. Anna assisterà a qualcosa che non avrebbe dovuto vedere mentre osserva l'apparentemente perfetta famiglia Russell...

