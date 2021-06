Patrick Swayze con Jennifer Grey in Dirty Dancing

L'estate sta ufficialmente per iniziare e, mai come quest'anno, abbiamo voglia di godercela appieno, approfittando di tutto ciò che questa magnifica stagione può offrire. L'estate, infatti, porta con sé un senso di libertà e spensieratezza capace di regalarci uno sguardo sul mondo completamente nuovo e ricco di aspettative. Non a caso, rappresenta anche la stagione preferita dai registi, che amano raccontare storie che si snodano nei caldi mesi estivi, spesso complici di amori inaspettati, nuove esperienze e cambi di rotta.

E se ancora non siete riusciti ad entrare in modalità estiva, il modo migliore per farlo è con la musica. Per questo, abbiamo selezionato per voi 5 film musicali per entrare nell'estate, con un occhio di riguardo alla collection di Infinity dedicata alle perfette colonne sonore per questa splendida stagione.

1. A Star Is Born (2018)

A Star is Born: la prima immagine di Bradley Cooper e Lady Gaga

Cominciamo la nostra lista dei film musicali per entrare nell'estate con A Star is Born, terzo rifacimento del celebre musical del 1937 diretto da William A. Wellman e intitolato È nata una stella. Prima esperienza dietro la macchina da presa per Bradley Cooper, qui in veste di attore e regista, il film racconta la storia d'amore tra Jackson "Jack" Maine (Cooper), una star della musica rock con un passato turbolento e un presente di dipendenze, e Ally Campana (Lady Gaga), un'aspirante e talentuosa cantante che fa subito breccia nel cuore del rocker. L'ascesa verso il successo di Ally, però, sarà tanto rapida quanto l'inevitabile declino di Jack. Pilastro di questa pellicola che, uscita nel 2018, è già diventata un grande classico, è la sua colonna sonora da capogiro, scritta e diretta dalla cantautrice statunitense. Shallow (miglior canzone agli Oscar 2019), infatti, rappresenta solo la punta di diamante di quello che è un soundtrack come ne mancavano da tempo al cinema. Potete trovare A Star Is Born all'interno del catalogo di Infinity.

A Star is Born: 5 motivi per i quali il film con Lady Gaga e Bradley Cooper è un instant cult

2. Mamma Mia! (2008)

Le scatenate Christine Baranski, Meryl Streep e Julie Walters in una scena del musical Mamma Mia!

Ambientato sull'immaginaria isola di Kalokairi, che, non a caso, significa "estate", Mamma Mia! è sicuramente il film musicale perfetto da vedere per entrare appieno in modalità vacanziera. Sarebbero sufficienti il mare cristallino e le spiagge bianche e incontaminate di quella che, nella realtà, è l'isola greca di Skopelos per farci venire un'irresistibile voglia di estate. Ma, se ci aggiungiamo anche l'energia dell'intramontabile musica degli Abba e di una irrefrenabile Meryl Streep, allora il buonumore è servito. L'attrice premio Oscar veste qui i panni di Donna, proprietaria di un caratteristico hotel sull'isola di Kalokairi dove vive in compagnia della figlia ventenne Sophie (Amanda Seyfried). Quello che Donna non sa, però, è che la ragazza, in procinto di sposarsi con Sky (Dominic Cooper), sogna di essere accompagnata all'altare dal padre che non ha mai conosciuto. Ma quale tra Sam (Pierce Brosnan), Harry (Colin Firth) e Bill (Stellan Skarsgård), compagni di gioventù della madre, sarà il suo genitore biologico? Nel dubbio, meglio invitarli tutti e tre!

3. Il viaggio delle ragazze (2017)

Il viaggio delle ragazze: Queen Latifah, Tiffany Haddish e Jada Pinkett Smith in una scena del film

Estate per voi significa partenza? Allora fate le valigie e preparatevi a vivere un weekend di follia con Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Dina (Tiffany Haddish) e Lisa (Jada Pinkett Smith) a New Orleans. Dopo essersi perse di vista per diversi anni, quattro amiche storiche nonché compagne di dancefloor ai tempi dell'università, decidono di partire insieme per la città della Louisiana dove si svolge l'Essence Music Festival, una manifestazione dedicata alla musica e alla cultura afro-americana. Tra concerti RnB, balli scatenati e diversi giri di drink, Ryan, Sasha, Dina e Lisa riscopriranno il valore di un'amicizia che sembrava ormai assopita, rispolverando lo spirito libero e selvaggio di un tempo. Il viaggio delle ragazze, disponibile sulla piattaforma Infinity, è una pellicola briosa e divertente, con la quale non potrete fare a meno di muovervi a ritmo della sua musica coinvolgente.

4. Dirty Dancing - Balli proibiti (1987)

Patrick Swayze e Jennifer Grey durante il ballo finale del film Dirty Dancing

Chi non ha mai sognato di trascorrere un'estate travolgente come quella di Baby (Jennifer Gray) e Johnny (Patrick Swayze) nel film diretto da Emile Ardolino, Dirty Dancing - Balli proibiti? Ambientato nel 1963 presso un villaggio turistico situato nelle Catskill Mountains, il film racconta la storia d'amore tra la diciassettenne Baby, costretta a trascorrere le vacanze insieme alla famiglia, e il ballerino Johnny, istruttore di danza per gli ospiti dell'hotel. La miccia che farà scoccare la scintilla tra i due sarà, ovviamente, il ballo, a ritmo di un'indimenticabile colonna sonora che ha reso Dirty Dancing un cult davvero irrinunciabile. Come dimenticare la coreografia mozzafiato sulle note di (I've Had) The Time of My LIfe (miglior canzone agli Oscar del 1988), con la celeberrima presa dell'angelo finale? Uno dei momenti più emozionanti della storia del cinema.

30 anni di Dirty Dancing: un film che non siamo riusciti a mettere in un angolo

5. Rock of Ages (2012)

Rock of Ages: l'attore e cantante Diego Boneta nei panni dell'aspirante rocker Drew Boley

Concludiamo la nostra lista dei perfetti film musicali per entrare sull'estate con una pellicola del 2012 che potete recuperare all'interno del catalogo di Infinity: Rock of Ages. Adattamento cinematografico dell'omonimo musical rock di Broadway, il film diretto da Adam Shankman può vantare un cast di tutto rispetto, che vede protagonisti Diego Boneta e Julianne Hough, affiancati da Russell Brand, Tom Cruise, Catherine Zeta-Jones, Alec Baldwin, Paul Giamatti, Malin Akerman e la cantautrice Mary J. Blige. La pellicola racconta la storia amore tra Sherry (Hough) e Drew (Boneta), due aspiranti cantanti appena approdati a Los Angeles per cercare fortuna al mitico Bourbon Club, cuore pulsante della vita notturna della città. A fare da cornice alla loro relazione e ai loro sogni, la favolosa scena musicale rock anni '80 di Los Angeles e le vicende di una serie di personaggi leggendari come l'icona rock Stacee Jaxx, interpretato da un Tom Cruise perfettamente immerso nella parte.