I 20 libri da regalare a Natale 2019

Libri da regalare a Natale

Con le fredde giornate di inverno e un po' di tempo libero da trascorrere con noi stessi, il periodo natalizio è sicuramente il momento ideale per dedicarci a un'attività che, troppo spesso, trascuriamo: la lettura. Cosa c'è di più rilassante di un pomeriggio di neve passato in compagnia di una fumante tazza di tè e di un buon romanzo fresco fresco di libreria?

Approfittiamo dell'arrivo delle feste per regalare a noi stessi, agli amici o ai parenti un bel libro, dono sempre molto gradito da trovare sotto l'albero. Ancora meglio se si tratta di un romanzo legato a uno dei nostri film preferiti o a una serie tv che aspettiamo con ansia. Per aiutarvi in questa diccile scelta, abbiamo stilato per voi una lista dei 20 migliori libri da regalare a Natale 2019.

1. Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, edizione illustrata

Il volume Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban in edizione illustrata

Terzo volume di questa magnifica collana illustrata da Jim Kay e approvata dall'autrice J.K Rowling, Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, edizione illustrata, riporta in maniera fedele e completa il testo del romanzo, arricchendolo con immagini meravigliose e originali. Un libro da collezione immancabile nella libreria di un vero fan della saga. Della stessa collana, Harry Potter e la Pietra Filosofale e Harry Potter e la Camera dei Segreti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 29,66 €

2. Cult - I film che ti hanno cambiato la vita

Copertina del libro Cult - I film che ti hanno cambiato la vita

Continuiamo la nostra lista dei libri da regalare a Natale 2019 con una vera chicca, il regalo perfetto per chiunque ami la settima arte: Cult - I film che ti hanno cambiato la vita, ultima fatica di casa Movieplayer. Il volume raccoglie tutte le pellicole che hanno lasciato una traccia indelebile nella nostra esistenza: dai grandi classici, ai clamorosi flop che col tempo si sono però aggiudicati l'amore del pubblico, passando per i film di nicchia; un'antologia delle frasi memorabili, dei personaggi iconici e delle sequenze indimenticabili, arricchita da una grafica vintage assolutamente accattivante.

Disponibile su Amazon.it

Prezzo: 14,30 €

3. I testamenti e Il racconto dell'ancella

Copertina del libro I testamenti, di Margaret Atwood

Dopo L'incredibile successo della serie The Handmaid's Tale, arrivata oggi alla terza stagione e ispirata all'omonimo romanzo, Margaret Atwood torna in libreria con il seguito, I testamenti. Vincitore del Booker Prize 2019, questa volta a raccontare gli orrori e le ingiustizie del regime di Gilead, non sarà l'ancella Difred, bensì altri tre personaggi, tra cui uno già noto agli appassionati della serie: zia Lydia. Per un regalo completo, potete acquistare anche il primo romanzo della Atwood, Il racconto dell'ancella, uscito in Italia nel 1988.

I testamenti, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15,30 €

Il racconto dell'ancella, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16,80 €

4. Un romanzo di Stephen King

La copertina del romanzo di Stephen King, Doctor Sleep

Le produzioni cinematografiche basate sui libri di Stephen King si sprecano e, di certo, il 2019 non ha fatto eccezione. Un bel regalo da far trovare sotto l'albero agli amanti del genere è sicuramente il romanzo Doctor Sleep (2013), sequel dell'amatissimo The Shining dal quale è stato tratto l'omonimo film del 2019. Se invece vi siete affezionati alle avventure del Club degli Sfigati contro il clown assassino più famoso di sempre, anche il libro It può essere una perfetta idea regalo.

Doctor Sleep, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 28,67 €

It, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16,06 €

5. 100 serie tv in pillole. Manuale per malati seriali

La copertina del libro 100 serie tv in pillole. Manuale per malati seriali

Se il binge watching è in assoluto il vostro sport preferito, noi di Movieplayer abbiamo pane per i vostri denti: cento serie televisive degli ultimi trent'anni, dai grandi classici ai successi più recenti, ognuna con la propria trama, i temi, le caratteristiche principali e le modalità di somministrazione. Sì perché 100 serie tv in pillole. Manuale per malati seriali è come il bugiardino dei vostri show preferiti, di quelli con il rischio più alto di creare dipendenza. Il regalo di Natale perfetto per i veri fanatici di serie tv (e senza bisogno di prescrizione medica).

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 11,10 €

6. Piccole donne

La copertina del libro Piccole Donne

Chi di voi, durante il periodo della scuola, non hai mai letto Piccole Donne? L'intramontabile classico di Louise May Alcott che narra la storia di Amy, Jo, Beth e Meg, quattro sorelle alla scoperta dell'amore e del valore dei legami familiari durante il periodo della guerra civile. È arrivato il momento di rileggerlo, in vista dell'uscita dell'omonimo film di Greta Gerwig, con Emma Watson e Saoirse Ronan, prevista in Italia per il 30 gennaio 2020.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 4,16 €

7. Un libro sulla figura di Joker

Joker, scritto da Brian Azzarello e illustrato da Lee Bermejo

Se avete amato il film Joker, magistralmente interpretato da Joaquin Phoenix, il regalo perfetto per questo Natale 2019 potrebbe proprio essere un libro su questo personaggio ambiguo e affascinante. Come La maledizione del Joker, un'analisi che parte dalle origini di questa oscura figura e approda al Joker cinematografico di Jack Nicholson, passando per gli incidenti avvenuti sul set, fino alla morte di Heath Ledger. Se, invece, siete degli appassionati di graphic novel, il libro per voi è Joker di Brian Azzarello e Lee Bermejo, un viaggio folle nella mente deviata del personaggio.

La maledizione del Joker, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 8,41 €

Joker, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15,29 €

8. Un volume su Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald

Gli archivi della magia. I segreti del film. I crimini di Grindelwald

Siete dei fan della serie cinematografica diretta da David Yates, Animali Fantastici? Quindi non potete certo farvi mancare almeno uno dei bellissimi volumi legati al film Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. Se volete esplorare il backstage di questo universo magico creato da J.K Rowling, il libro che fa per voi è Gli archivi della magia. I segreti del film. I crimini di Grindelwald. Se invece siete interessati a scoprire la storia del film, dalla sceneggiatura allo schermo, date un occhio a Ciak, si gira! La magia del film. Animali fantastici. I crimini di Grindelwald.

Gli archivi della magia, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 33,91 €

Ciak, si gira!, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 12,66 €

9. La fattoria degli animali

La copertina del romanzo La fattoria degli animali di George Orwell

Forse non sapete che la piattaforma di streaming Netflix ha in programma la realizzazione di un film basato su una pietra miliare del romanzo del '900, La fattoria degli animali (1945) di George Orwell, un acuto racconto di satira contro il totalitarismo. Se siete curiosi di vedere il film (che sarà diretto da Andy Serkis), il periodo natalizio può essere il momento ideale per rileggere o regalare questo capolavoro della letteratura.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 10,20 €

10. Il Sottosopra

Il Sottosopra, di Jody Houser e illustrato da Stefano Martino

Pur non essendo una serie televisiva tratta da un romanzo, numerosi libri e fumetti sono stati scritti ispirandosi a Stranger Things, una delle serie Netflix di maggior successo degli ultimi anni. Se siete avidi di notizie e risvolti inediti, in attesa dell'uscita della quarta stagione prevista per il 2020, potete gustarvi la lettura de Il Sottosopra, libro che racconta tutto quello che è successo a Will nel mondo alternativo del Sottosopra. Il volume porta la firma di Jody Houser ed è illustrato da Stefano Martino.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 13,51 €

11. Disney e Pixar

La copertina del volume Disney - I capolavori di sempre

Inguaribili nostalgici dei grandi classici? Allora nella vostra libreria non può sicuramente mancare Disney - I capolavori di sempre, un elegante volume che raccoglie 10 tra le più belle fiabe Disney, arricchite da meravigliose illustrazioni a colori e in stile pittorico. Se, invece, siete appassionati delle straordinarie avventure raccontate sullo schermo dai film di animazione Pixar, il libro adatto a voi è Pixar - Capolavori del cinema, una raccolta a colori di 10 storie emozionanti come Alla ricerca di Nemo, Monsters & Co. e Up.

Disney - I capolavori di sempre, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 23,80 €

Pixar - Capolavori del cinema, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 23,80 €

12. Il guardiano degli innocenti

Copertina della raccolta di racconti Il guardiano degli innocenti

Ha ispirato The Witcher, l'attesissima serie Netflix in uscita sulla piattaforma il 20 dicembre 2019: stiamo parlando della Saga di Geralt di Rivia, una serie di libri fantasy scritta dall'autore polacco Andrzej Sapokowski tra il 1990 e il 1999 e nel 2003. Se avete voglia di cinementarvi nella lettura di questa affascinante serie, la prima raccolta di racconti, Il guardiano degli innocenti, potrebbe essere il perfetto regalo per questo Natale 2019.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15,30 €

13. Queste oscure materie, la trilogia completa

La copertina di Queste oscure materie, la trilogia completa di Philip Pullman

Se siete in trepidante attesa dell'uscita di Queste oscure materie, serie tv firmata da Jack Throne e in onda in Italia dall'1 gennaio 2020 su Sky, abbiamo per voi il perfetto libro da regalare a Natale 2019. Anzi, i libri sono tre in Queste oscure materie, la trilogia completa di Philip Pullman; infatti, il volume raccoglie La bussola d'oro, La lama sottile e Il cannocchiale d'ambra. 1078 pagine in compagnia di Lyra Belacqua e del suo mondo alternativo popolato da Daimon.

Dove trovarlo:Amazon.it

Prezzo: 18,70 €

14. Persone normali

La copertina del libro Persone Normali di Sally Rooney

È prevista nel 2020 l'uscita della serie televisiva BBC Persone Normali, ispirata all'omonimo secondo romanzo di Sally Rooney, autrice già nota per il suo apprezzatissimo Parlarne tra amici. Il libro è estremamente coinvolgente, grazie alla forza dei suoi dialoghi e all'intensità delle relazioni descritte; la trama si concentra sulla storia tra due giovani, Marianne e Connell, dai tempi della scuola in uno sperduto paesino dell'Irlanda fino all'università al Trinity College di Dublino.

Dove trovarlo:Amazon.it

Prezzo: 16,57 €

15. L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa

Se vi state chiedendo da dove ha tratto ispirazione Martin Scorsese per il suo nuovo film The Irishman, pellicola con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, noi abbiamo la risposta. Il romanzo si chiama L'irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa ed è stato scritto da Charles Brandt, avvocato di Frank Sheeran, mafioso accusato della morte del sindacalista Hoffa. Un libro imperdibile per tutti gli appassionati della storia della mafia negli Stati Uniti.

Dove trovarlo: Mondadoristore.it

Prezzo: 16,50 €

16. Il Signore degli Anelli e Il Silmarillion

Copertina del libro Il Silmarillion di J.R.R. Tolkien

Una delle serie tv più attese è, sicuramente, quella in uscita (probabilmente nel 2021) su Amazon Prime Video e ispirata al celebre romanzo di J.R.R. Tolkien, Il Signore degli Anelli. Un anno potrebbe sembrare lungo da aspettare ma non per quegli eroi che decideranno di cimentarsi nella lettura di questo capolavoro da circa 1200 pagine. Ma la serie Amazon, in realtà, non sarà un remake del film di Peter Jackson, bensì un prequel, basato soprattutto sul libro di Tolkien, Il Simarillion, romanzo che narra gli eventi della Prima Era e di cui vi consigliamo la lettura.

Il Signore degli Anelli, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 16,91 €

Il Simarillion, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 11,47 €

17. La saga de L'amica geniale

La copertina del volume I della saga L'amica geniale, di Elena Ferrante

L'amica geniale è la saga letteraria scritta da Elena Ferrante che ha ispirato l'omonima serie tv italo-americana creata e diretta da Saverio Costanzo. Composta da quattro volumi, L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta, questo splendido romanzo di formazione potrebbe essere la lettura ideale per le vostre vacanze natalizie, in attesa di rivedere Lila e Lenù sul piccolo schermo.

L'amica geniale, volume I, dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 15,00 €

18. La paranza dei bambini

Romanzo di Roberto Saviano che ha ispirato l'omonimo film diretto da Claudio Giovannesi, La paranza dei bambini racconta le vite di un gruppo di ragazzini che, tra spaccio, rapine e omicidi, cerca di guadagnare soldi e potere nei quartieri più malfamati di Napoli. Primo romanzo completamente di finzione per l'autore partenopeo, l'intreccio è comunque pesantemente basato sul fenomeno della camorra napoletana degli anni 2010, rendendolo, così, il libro perfetto per gli amanti del genere.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 8,41 €

19. I libri per gli amanti di Star Wars

La copertina del volume Star Wars The Rise of Skywalker The Visual Dictionary: With Exclusive Cross-Sections

Se siete degli appassionati dell'universo creato da George Lucas, saprete che di certo non mancano libri di ogni tipo a tema Star Wars; se siete interessati a quelli pubblicati negli anni passati, cliccate qui. Se, invece, vi incuriosiscono le uscite più recenti, vi consigliamo due volumi che possono trasformarsi in due splendidi regali di Natale per gli amanti della saga. Il primo è The Art of Star Wars: The Rise of Skywalker, libro ufficiale del dietro le quinte dell'omonimo film in uscita, dal concept alla post-produzione; il secondo, invece, è Star Wars The Rise of Skywalker The Visual Dictionary: With Exclusive Cross-Sections, un volume che esplora gli affascinanti personaggi, pianeti, veicoli e alieni che gli eroi della Resistenza incontreranno nella loro battaglia per sconfiggere il Primo Ordine.

The Art of Star Wars, disponibile in preordine su Amazon.it

Prezzo: 44,95 €

The Visual Dictionary, disponibile in preordine su Amazon.it

Prezzo: 36,95 €

20. Watchmen

Copertina del fumetto Watchmen di Alan Moore

Vi state lasciando coinvolgere dalla nuova serie tv creata da Damon Lindelof? Allora è arrivato il momento di leggere la miniserie a fumetti alla quale lo show televisivo si ispira: Watchmen di Alan Moore. Pubblicata in dodici albi mensili e poi raccolta in un unico volume nel 1987, la serie mette in scena una realtà fantastica, esterna all'universo DC, nella quale i supereroi, dopo aver collaborato con la legge, sono stati dichiarati illegali.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: 47,62 €

