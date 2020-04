In caso di apocalisse zombie o invasione aliena, quali sarebbero i personaggi cinematografici con cui fare squadra per sopravvivere? Eccone 15 su cui puntiamo.

Ian McKellen, candidato all'Oscar per la sua interpretazione di Gandalf il Grigio

Quante volte avete visto questo gioco su Facebook? Adesso vogliamo farlo noi: in uno scenario apocalittico, chi sarebbe opportuno avere vicino per salvarsi? Ecco quali sono, secondo noi, i 15 personaggi cinematografici con cui affrontare l'Apocalisse.

Chi avrebbe maggiori possibilità? Il più forte? L'esperto d'armi? Chi sa rompere il legno con la sola imposizione delle dita? Chi è in diretto collegamento con la Forza? O chi è in grado di costruire congegni che possono viaggiare nel tempo? Scopriamolo in questo articolo.

15. J.J. McQuade (Una magnum per McQuade, 1983)

Una Magnum per McQuade: una scena del film

Non si può fare una classifica di questo tipo senza buttare in mezzo Chuck Norris. Vorremo indicare proprio lui, l'attore, protagonista di decine di meme che ne sottolineano la tempra d'acciaio, ma, visto che il gioco ci impone di scegliere un personaggio cinematografico, allora diciamo J.J. McQuade, aka Lone Wolf McQuade, protagonista di Una magnum per McQuade, di Steve Carver. Manco a dirlo, si tratta di un Texas Ranger. È tutto.

14. John McClane (Die Hard, 1988)

Trappola di cristallo: Bruce Willis è John McClane

Come per Chuck Norris, non può esserci una classifica degli eroi che salvano l'umanità senza Bruce Willis. Ormai è lui il volto dell'"eroe per caso" che ci salva tutti (fatto sottolineato anche da una pubblicità, in cui, una volta visto che il buon Bruce è alla guida, i passeggeri di un bus sono tranquilli). Tra tutti i suoi personaggi scegliamo John McClane, protagonista della saga di Die Hard. Più la sua canottiera bianca si sporca, più sappiamo che ci tirerà fuori da quella trappola di cristallo.

13. Jack Burton (Grosso guaio a Chinatown, 1986)

Kurt Russell in una scena di GROSSO GUAIO A CHINATOWN

Di Kurt Russell avremmo potuto citare diversi ruoli (non Jena Plissken, che probabilmente ci abbandonerebbe alla prima occasione), ma alla fine abbiamo scelto Jack Burton di Grosso guaio a Chinatown, immenso cult anni '80 diretto da John Carpenter: non soltanto per la capacità di improvvisazione, ma anche per la simpatia e per il grand gusto nel scegliere l'abbigliamento.

12. La Sposa (Kill Bill vol. 1, 2003)

Wallpaper di Uma Thurman in Kill Bill Vo. 1

Può uccidere 88 persone di fila senza stancarsi. È in grado di rimettersi in piedi in poche ore dopo un coma durato anni. Se sepolta viva può liberarsi sgretolando il legno con "i pugni nelle mani". Sa uccidere un essere umano con le mani grazie alla "tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita". Una cosa è sicura: in caso di Apocalisse, è meglio avere come alleata Beatrix Kiddo, ovvero La Sposa in Kill Bill vol. 1 e Kill Bill: Volume 2, interpretata da Uma Thurman.

11. John Matrix (Commando, 1985)

Commando: Arnold Schwarzenegger in una scena

In un'Apocalisse un esperto di armi fa sempre comodo: sopratutto se ha il braccio del diametro di un cannone. John Matrix di Commando è sicuramente il nostro uomo. Ma anche lo stesso Arnold Schwarzenegger andrebbe bene: una volta fermata l'emergenza potrebbe anche governare ciò che resta dell'umanità.

10. Ash Williams (La casa, 1981)

Ash vs Evil Dead: Bruce Campbell in una foto dell'episodio Home

Spaccone, beone, con una motosega al posto di una mano: sulla carta Ash Williams non è esattamente l'eroe che uno si immagina. Eppure, per tutta la saga di La casa (che comprende tre film e tre stagioni della serie Ash vs. Evil Dead), ha combattuto demoni e praticamente mezzo Inferno. In più è interpretato da quel mito di Bruce Campbell: quindi scelta obbligata.

9. Furiosa (Mad Max: Fury Road, 2015)

Mad Max: Fury Road - Un primo piano di Charlize Theron

Furiosa (Charlize Theron) di Mad Max: Fury Road l'apocalisse l'ha già vissuta e ne è uscita vincitrice. Quindi scegliere lei come alleata vuol dire puntare su un cavallo vincente. In più sa combattere e guidare alla perfezione anche con un braccio meccanico e ha a cuore le persone, cercando di salvarle a ogni costo. Candidata ideale.

8. Ip Man (Ip Man, 2008)

Ip Man: Donnie Yen in una scena

Forse in Italia la saga di Ip Man non è conosciuta da molti, ma il personaggio interpretato da Donnie Yen (una star in patria, commovente nel ruolo di Chirrut in Rogue One: A Star Wars Story) è ispirato a Yip Man, maestro di arti marziali del Wing Chun e prima persona che abbia insegnato apertamente l'arte. Se ancora non siete convinti, basti sapere che è stato il maestro di Bruce Lee.

7. Doc Brown (Ritorno al Futuro, 1985)

Ritorno al futuro: i protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena del film

Si potrebbe pensare che in una situazione d'emergenza sia necessaria soltanto la massa muscolare: la materia grigia potrebbe invece essere altrettanto importante, se non di maggiore aiuto. Ecco perché uno scienziato come Doc Brown (Christopher Lloyd) di Ritorno al Futuro, in grado di costruire una macchina del tempo che potrebbe riportarci a prima dell'Apocalisse così per impedirla, è il jolly che ci serve.

6. Sarah Connor (Terminator, 1984)

Terminator 2 - il giorno del giudizio: Linda Hamilton in una scena del film

All'inizio della saga di Terminator Sarah Connor (Linda Hamilton) sarà anche un'inesperta studentessa, ma dopo aver combattuto macchine ribelli e messo al mondo John Connor, il capo della resistenza umana contro Skynet, cambia letteralmente il futuro. Emblema dell'essere umano che sa adattarsi e reagire a qualsiasi situazione, a Sarah Connor vogliamo proprio bene.

5. Ellen Ripley (Alien, 1979)

Sigourney Weaver in una sequenza di Alien

Come nel caso di Bruce Willis, quando in un film c'è Sigourney Weaver sappiamo già che tutto andrà bene. A maggior ragione se nel ruolo di Ellen Ripley, protagonista della saga di Alien, cominciata con il film di Ridley Scott. Non solo sa fronteggiare l'Apocalisse, ma l'ha fatto anche nello spazio, a bordo di un'astronave e fronteggiando gli alieni più spaventosi che il cinema abbia mai visto.

4. Rambo (Rambo, 1982)

Sylvester Stallone in una scena di Rambo

Non ci sarebbe nemmeno bisogno di spiegazioni, ma basterebbe semplicemente ricordarsi la sua fascia rossa: il cinema stesso ha imparato, citandolo in decine di omaggi e parodie, che quando il gioco si fa duro John Rambo (Sylvester Stallone) la indossa e affronta qualsiasi cosa. Che sia in guerra, braccato in un bosco o nel deserto, Rambo, in un modo o nell'altro, sopravvive.

3. Gandalf (Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, 2001)

Ian McKellen nei panni di Gandalf il Grigio in una scena di The Hobbit

So cosa state per dire. Se mettiamo in mezzo i maghi allora vale tutto. Citando Maga Magò in La spada nella roccia: "Ho forse detto niente maghi? L'ho detto?!". Il buon Gandalf (Ian McKellen) di Il Signore degli Anelli è un personaggio cinematografico e uno dei migliori. Non solo può sconfiggere orchi e Balrog grazie alla sua magia, ma è anche una guida saggia, un allegro compagno di mangiate e bevute e ha sempre un po' di erba pipa con sé.

2. Yoda (L'Impero colpisce ancora, 1980)

L'impero colpisce ancora: una scena del film

Se parliamo di guide sagge, in grado di motivarci quando tutto sembra perduto, non possiamo non citare Yoda, che appare per la prima volta nella saga di Star Wars in L'impero colpisce ancora. In più è un combattente formidabile e in connessione diretta con la Forza. What else?!

1. Neo (Matrix, 1999)

L'ultimo primo piano di Matrix

Quando uno viene chiamato l'Eletto, sai già che potrebbe tornare utile averlo come alleato. Neo, nella (per ora) trilogia di Matrix ci ha dimostrato come sia in grado di apprendere in poco tempo cose complicate come il kung fu, la compassione e l'accettazione del proprio destino. E poi Keanu Reeves è ormai il volto della speranza anche nella vita reale: per quanto le cose possano andare male o bene, resta sempre umile e gentile. Ormai, ai nostri occhi, è lui la faccia della salvezza.