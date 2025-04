10 anime da tenere d'occhio per la primavera 2025

Abbiamo fatto una lista degli anime più interessanti in arrivo in questa primavera 2025 che si prospetta una stagione particolarmente ricca di titoli anche molto attesi.

La stagione autunnale 2024 è stata semplicemente incredibile per gli appassionati di animazione giapponese. La stagione 3 di Arifureta, DanDaDan, Dragon Ball Daima, Danmachi V e la seconda stagione di Shangri-La Frontier, senza dimenticare il remake di Ranma ½, sono solo alcuni degli innumerevoli anime che hanno affollato le piattaforme di streaming negli ultimi mesi dello scorso anno. Fatta eccezione per Blue Exorcist - Beyond the Snow Saga, Sakamoto Days e la seconda stagione di Solo Leveling, l'inverno 2025 è stato invece abbastanza fiacco e povero di novità, soprattutto per quel che concerne le produzioni originali. Con l'avvento della primavera, però, i fan di animazione avranno ampiamente modo di rifarsi, visto che le serie promettenti sono davvero parecchie! Abbiamo quindi selezionato quelle che a nostro avviso non dovreste lasciarvi sfuggire.

Please Put Them On, Takamine-san

Una scena dell'anime

Poteva la nostra rassegna non includere almeno un anime pruriginoso e indicato agli estimatori di "ecchi"? Assolutamente no! Tratto dal manga shounen scritto e disegnato da Yūichi Hiiragi (già illustratore di Kakegurui Midari), Please Put Them On, Takamine-san è un anime a tema scolastico che, come suggerito anche dal nome, ruota prevalentemente attorno alla figura di Takane Takamine, vale a dire l'affascinante presidentessa del consiglio studentesco. Caratterizzata da una bellezza senza pari e da spiccate doti atletiche, Takane ha scalato la gerarchia sociale della scuola attraverso i suoi voti perfetti, al punto tale che tanto gli studenti quanto gli insegnanti la considerano alla stregua di una divinità.

Un'immagine di Takane Takamine

La fanciulla nasconde però un impensabile segreto: quando si spoglia può annullare a piacimento qualsiasi azione passata! Il povero Koushi Shirota, studente senza amici e dai voti abbastanza scarsi, scoprirà accidentalmente il bizzarro potere sovrannaturale della presidentessa, che da quel momento in avanti non esiterà a ricattarlo per costringerlo a esaudire qualsiasi suo capriccio. Prodotta da Liden Films, la commedia più piccante della stagione appena iniziata verrà trasmessa dal 2 aprile su Crunchyroll.

WIND BREAKER, seconda stagione

Il protagonista di Wind Breaker

Tra i graditi ritorni della primavera 2025 spicca la seconda stagione di WIND BREAKER, il cui adattamento animato si era concluso lo scorso luglio dopo tredici episodi appena. Noto per aver accolto i combattenti migliori sulla piazza, il liceo Fuurin "attira" ogni anno gli studenti dal peggior rendimento scolastico, come lo stesso protagonista Haruka Sakura: uno studente trasferito goffo e caratterizzato da eterocromia, che nonostante sia stato emarginato sogna di diventare una sorta di eroe. Sorretto da un fortissimo senso di giustizia, che in qualche modo controbilancia la sua spiccata diffidenza, il giovincello dovrà anzitutto imparare a guadagnarsi degli alleati, altrimenti non sarà mai in grado di proteggere la propria città.

Divertente e caciarona tanto quanto la serie di Tokyo Revengers, con cui condivide parecchi elementi, la prima stagione di WIND BREAKER si era conclusa in malo modo, interrompendo di colpo gli eventi dell'arco narrativo "KEEL". Benché lo studio d'animazione Clover Works non abbia specificato il numero di episodi di cui sarà composta la nuova stagione, che ricordiamo esordirà il 3 aprile su Crunchyroll, questa si assicurerà di inscenare sui nostri schermi l'attesissimo scontro tra il gruppo di Haruka e i membri di KEEL, famigerata gang di delinquenti che, a differenza dei primi, preferiscono combattere con le armi.

Can a Boy-Girl Friendship Survive?

Un momento dell'anime Can a Boy-Girl Friendship Survive?

Per la gioia di coloro che amano le "romcom", ossia commedie romantiche spassose e solitamente aventi per protagonisti dei ragazzi molto giovani e inesperti con l'altro sesso, a partire dal 4 aprile Crunchyroll trasmetterà l'attesissimo Can a Boy-Girl Friendship Survive?, adattamento animato dell'omonima serie di light novel di Nana Nanana. I personaggi principali della vicenda sono Himari Inuzuka e Yuu Natsume, due amici di infanzia che un paio d'anni prima dei fatti raccontati si sono giurati amicizia eterna. Allegra e spensierata, Himari non ha mai avuto nemmeno una cotta, ma quando Yuu, ragazzo solitario dedito quasi esclusivamente al giardinaggio, si riunirà alla fanciulla di cui in passato era perdutamente innamorato, la relazione tra i due storici amici subirà un forte scossone.

I due protagonisti

Mescolando le situazioni divertenti tipiche del genere "harem" a momenti un tantino più seriosi, la serie ambientata tra i banchi di scuola esplorerà le difficoltà che caratterizzano gli anni dell'adolescenza. Prodotto da J.C.Staff, Can a Boy-Girl Friendship Survive? vanta una direzione artistica squisita ed un cast vocale eccezionale, che tra gli altri vede la partecipazione di Toya Kikunosuke (Denji in CHAINSAW MAN) e Suzushiro Sayumi (Lawine in Frieren: Beyond Journey's End).

Fire Force - Capitolo III

Una scena della terza stagione di Fire Force

A distanza di ben cinque anni dalla messa in onda del secondo capitolo, durante i quali abbiamo assistito all'esplosiva conclusione del manga di Atsushi Ōkubo, la terza stagione di Fire Force è finalmente realtà. Per Shinra Kusakabe, Arthur Boyle e Tamaki Kotatsu, che si sono allenati duramente sotto la guida del capitano Shinmon, è giunto il momento di pareggiare i conti con le Cappe Bianche al servizio dell'Evangelista. Chi è realmente questo personaggio enigmatico e apparentemente dotato di poteri divini? E quale segreto si cela dietro gli incidenti di combustione umana spontanea iniziati 250 anni addietro col cosiddetto Cataclisma?

Un'immagine della terza stagione dell'anime

L'attesa è stata lunga, ma queste e altre domande troveranno infine risposta in quella che lo studio d'animazione David Production (Captain Tsubasa 2018, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo) ha dichiarato sarà l'ultima stagione di Fire Force. Peccato soltanto che il capitolo finale verrà diviso in due parti: la prima andrà in onda su Crunchyroll a partire dal 4 aprile, mentre la seconda verrà trasmessa soltanto nel 2026. Insomma, gli improbabili pompieri dell'Ottava Brigata ci terranno compagnia ancora per molto tempo.

Bye Bye, Earth - Part II

La locandina dell'anime

Può sembrare il titolo di un isekai, ma non lo è affatto. Tratto dall'omonima serie di romanzi scritta da Kōsuke Unagi e illustrata da sua santità Yoshitaka Amano, Bye Bye, Earth è un fantasy d'azione ambientato in un mondo immaginario e popolato da animali antropomorfi, dove la protagonista Lablac Belle è l'unica creatura umana in circolazione. Essendo priva di squame, pelliccia o zanne con cui difendersi, la fanciulla ha sempre fatto fatica a identificarsi e a relazione con gli altri, motivo per cui si era quasi rassegnata a condurre un'esistenza solitaria. Il suo grande desiderio di far concretamente parte del mondo, però, la spingerà a intraprendere un viaggio volto a far luce sulle sue misteriose radici. In compagnia di Runding, una spada alta quanto lei, la ragazza umana dovrà superare innumerevoli avversità lungo il cammino che potrebbe condurla dai suoi simili, ammesso che questi esistano davvero.

Trasmessa nel 2024, la prima tranche di episodi di Bye Bye, Earth è stata alquanto divisiva: se da una parte la trama appariva un po' confusionaria, dall'altra le musiche e le scene di azione si sono dimostrate più che all'altezza delle aspettative. Atteso su Crunchyroll a partire dal prossimo 4 aprile, il secondo cour avrà quindi il compito di alzare l'asticella e convincere definitivamente il pubblico.

Black Butler - Emerald Witch Arc

Sebastian e Ciel nella nuova stagione di Black Butler

Mentre il manga pubblicato da Square Enix continua imperterrito la propria corsa verso la conclusione che l'autrice Yana Toboso ha recentemente promesso a fan, il 5 aprile avrà inizio la messa in onda della quinta serie televisiva di Black Butler. Turbata da strani avvenimenti registrati nelle terre meridionali della Germania, la regina Vittoria incarica 'Ciel' e i suoi domestici di perlustrare la fantomatica foresta dei lupi mannari, allo scopo di far luce su cosa stia realmente accadendo.

Durante lo svolgimento della missione, però, il capostipite della nobile famiglia inglese dei Phantomhive ed il suo seguito raggiungeranno un villaggio apparentemente bloccato nel passato e per giunta guidato da una potente strega, che siamo convinti fornirà al meticoloso demone Sebastian Michaelis un'ottima occasione per dimostrare ancora una volta di essere il maggiordomo perfetto.

Uma Musume: Cinderella Gray

La protagonista in una scena

Basata sul manga seinene scritto da Masafumi Sugiura e disegnato da Taiyou Kuzumi, Uma Musume: Cinderella Gray è una delle più recenti serie d'animazione prodotte da Cygames Pictures, emergente studio che di recente ci ha regalato l'adattamento animato di Princess Connect! Re:Dive. Spin-off di Uma Musume: Pretty Derby, la commedia sportiva è incentrata sull'atletica Oguri Cap, una studentessa che frequenta l'accademia Kasamatsu e che desidera ardentemente diventare una leggendaria "ragazza-cavallo". Essendo l'opera ambientata verso la fine degli anni '80, la timeline di Cinderella Gray è ad oggi la più antica di tutto il franchise di Uma Musume, motivo per cui questa potrebbe rivelarsi un ottimo punto di ingresso per cominciare a frequentare il sempre più vasto brand di casa Cygames. La serie debutterà il 6 aprile su Netflix in diverse regioni dell'Asia, mentre non è ancora chiaro se arriverà anche in Occidente.

Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX

Un'immagine di

Chiudiamo la nostra rassegna con la più recente iterazione della serie mecha per eccellenza. Nato da una collaborazione tra Sunrise e Studio Khara, studio d'animazione fondato dal papà di Evangelion, Hideaki Anno, nel non troppo lontano 2006, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX ha catturato immediatamente l'attenzione degli appassionati del franchise - e più in generale di robot - a causa del suo atipico mechanical design. Il look dei nuovi Mobile Suit, difatti, è estremamente distante da tutto ciò che l'universo di Gundam ci ha proposto nei suoi 46 anni di servizio, motivo per cui gli estimatori del genere sono molto curiosi di poterli finalmente ammirare in azione.

Una scena dell'anime

Com'era già avvenuto per l'apprezzatissimo e inclusivo Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury, GQuuuuuuX avrà per protagonista una studentessa, in questo caso rappresentata dalla giovanissima Yuzuriha Amate. Questa ha sempre vissuto pacificamente su una colonia spaziale, tuttavia nelle battute iniziali del racconto si ritroverà coinvolta in un duello illegale tra Mobile Suit meglio noto come "Clan Battle". Pilotando il GQuuuuuuX, giorno dopo giorno Yuzuriha dovrà sostenere degli scontri sempre più feroci, finché non si imbatterà in un mecha completamente bianco e inseguito dalla polizia, che stando a quanto lasciato intendere dalla sinossi ufficiale catapulterà il suo mondo in una nuova era.