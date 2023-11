Il 2024 di 01 Distribution: da Gabriele Muccino ad Elio Germano nel ruolo di Matteo Messina Denaro

"280 film e 120 documentari nel quadriennio 2020-2023, come servizio pubblico durante la pandemia ci è stato chiesto di dare tutto il sostegno possibile all'industria del cinema. Abbiamo dato una risposta, anche in funzione dell'economia. Questo però prevede un prezzo, e ora c'è difficoltà nell'assorbire un numero di film non più sostenibili dagli esercizi". A parlare è Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, con alcune riflessioni sull'industria e sull'attività di Rai Cinema, in occasione della presentazione dei listini 01 Distribution prima al Festival di Torino e poi alle Giornate professionali di Sorrento 2023.

Ferrari: un'immagine del film

Dunque, presumibilmente, meno produzioni, più qualità, puntando ad un pubblico quanto mai trasversale. "Anche per il 2024 il listino seguirà una linea di diversificazione del prodotto rivolgendosi a diverse tipologie di pubblico, cercando di aumentare ancora il livello della qualità produttiva", spiega infatti Del Brocco. Un 2023, per 01, che si chiude con Ferrari di Michael Mann, in uscita il 14 dicembre (qui la nostra recensione). Protagonista Adam Driver. Il 2024 si apre con la commedia: Alessandro Siani torna il 1 gennaio con Succede anche nelle miglior famiglie, mentre il 18 gennaio esce Leonardo Pieraccioni con Pare parecchio Parigi. Nel cast anche Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.

Pierfrancesco Favino, Un altro Ferragosto e la rivelazione Rebecca Antonaci

Finalmente l'alba: Rebecca Antonacci e Saverio Costanzo durante il photocall della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia 80

Il 2024 di 01 Distribution, poi, entra nel vivo a febbraio: in sala, dopo il passaggio a Venezia 2023, il nuovo film di Saverio Costanzo, Finalmente l'alba, con protagonista la rivelazione Rebecca Antonaci (un film che abbiamo amato, qui la nostra recensione). Con lei cast all star: Lily Yames, Joe Keery, Rachel Sennott, Willem Dafoe. Uscirà al cinema il 14 febbraio.

Un altro Ferragosto: Paolo Virzì sul set

Listino pieno, come sempre, quello di 01, che prevede poi Napoli New York di Gabriele Salvatores, che adatta un soggetto di Federico Fellini e Tullio Pinelli. Tra i protagonisti, Pierfrancesco Favino. In sala torna anche Gabriele Muccino con Here now, che miscela azione e sentimento. Nel cast Elena Kampouris, Saul Nanni, Lorenzo Richelmy, Ruby Kammer. Cinema di genere, cinema per il pubblico e i grandi autori: Paolo Virzì porta in sala il 7 marzo Un altro Ferragosto, a 30 anni dal cult Ferie d'agosto. I Molino e i Mazzalupi tornano a sfidarsi. Accantonato Diabolilk, i Menetti bros. esplorano un'idea originale con U.S. Palmense, che si preannuncia una commedia di genere incentrata su una squadra di provincia.

Elio Germano in Iddu e Mélanie Laurent versione Maria Antonietta

Iddu

Storie italiane, racconti che ruotano attorno alla nostra identità, tra dramma e commedia. Nel primo semestre 2024, tra i titoli 01 presentati a Sorrento, c'è Sei fratelli di Simone Godano, commedia corale con Riccardo Scamarcio, Claire Romain, Adriano Giannini, Valentina Bellè. Cinema di genere e violenza domestica, invece, in Una storia nera di Leonardo D'Agostini co-prodotto insieme a Groenladia, con Laetitia Casta e Andrea Carpenzano. Luci puntate sul nuovo film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che con 01 distribuiscono Iddu. La trama? Il film ruota attorno alla figura di Matteo Messina Denaro. Protagonisti Elio Germano, Toni Servillo, Daniela Marra, Fausto Russo Alesi.

Una storia nera

Dopo aver raccontato D'Annunzio, Gianluca Jodice ritorna con un altro film in costume, Il diluvio, che si concentra sugli ultimi giorni di Luigi XVI e Maria Antonietta. Grande cast per una co-produzione Italia-Francia: Guillaume Canet, Mélanie Laurent e Tom Hudson. Altra co-produzione anche il distopico Another End di Piero Messina con Gael García Bernal, Renate Reinsve e Bérénice Bejo. Molto atteso il nuovo lungometraggio di Uberto Pasolini, ossia The Return, che vede protagonisti Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Claudio Santamaria e Angela Molina. Dopo il passaggio fuori concorso a Venezia 2023, arriverà al cinema The Penitent, l'ultimo film di Luca Barbareschi tratto dall'omonima pièce del Premio Pulitzer David Mamet.

I titoli internazionali e alcune anticipazioni 01 Distribution

Emma e il giaguaro nero

Come tradizione vuole, le uscite 2024 di 01 Distribution non saranno solo di produzione italiana, anzi. Il prossimo semestre il listino Rai propone numerosi titoli internazionali: dal 22 febbraio 2024, c'è Emma e il giaguaro nero del francese Gilles De Maistre, che punta a replicare il successo dei precedenti film Il lupo e il leone e Mia e il leone bianco. In sala l'11 gennaio l'adrenalinico The Beekeeper, action thriller diretto da David Ayer con Jason Statham. Altro attesissimo titolo, lo spin off di John Wick, ovvero Ballerina di Len Wiseman con protagonista Ana de Armas, affiancata da Keanu Reeves.

Durante il 2024, vedremo poi numerosi film in produzione. Qualche esempio? Sicuramente L'orto americano di Pupi Avati, oppure Campo di battaglia di Gianni Amelio. Torna alla regia Giorgia Farina con Ho visto un re, così come torna alla regia Valerio Mastandrea con il film romantico Nonostante. Spazio poi per due importanti debutti alla regia: Luca Zingaretti con il coming of age La casa degli sguardi, e infine il debutto di Margherita Vicario con Gloria!, ambientato in un '700 rivisto in chiave pop.

Ecco il listino completo delle uscite 01 Distribution per il 2024 (e questo finale di 2023):