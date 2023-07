Zorro, Antonio Banderas: 'Steven Spielberg mi mise in guardia sull'avanzata del digitale'

Negli ultimi anni il digitale ha preso in sopravvento in quel di Hollywood, diventando parte integrante delle produzioni cinematografiche. Un qualcosa che Steven Spielberg aveva già iniziato a carpire nel 1998 quando disse a Antonio Banderas che La maschera di Zorro sarebbe stato uno degli ultimi film western girati senza l'ausilio della CGI.

"Spielberg era coinvolto in prima persona nella produzione del film e mi mise in guardia sull'avvento del digitale. Mi disse che le cose che sarebbero cambiate in futuro e che dovevo essere orgoglioso del film perché era stato realizzato senza l'ausilio della CGI. Le scene con i cavalli, i combattimenti con le spade, erano tutte scene con effetti pratici, senza il digitale" ha dichiarato Antonio Banderas ai microfoni di Yahoo Entertainment per celebrare 25 anni dall'uscita del film.

La maschera di Zorro, prodotto dalla Amblin Entertainment di Spielberg e diretto da Martin Campbell incassò 250 milioni di dollari al box-office globale, rivelandosi un grande successo. Banderas e la co-star Catherine Zeta Jones ripresero poi i rispettivi ruoli nel sequel, The Legend of Zorro (2005), che non ha replicato l'impatto dell'originale.

Zorro: Wilmer Valderrama star della nuova serie Disney

Zorro, in lavorazione una serie per Disney+

Bryan Cogman, ex-autore di Game of Thrones, è stato ingaggiato per scrivere, sceneggiare e produrre una nuova serie live-action su Zorro per Disney+.

La serie seguirà il privilegiato caballero Diego De La Vega che torna nella sua città natale, El Pueblo de Los Angeles, dopo una tragedia familiare. Lì scopre una cultura di corruzione e ingiustizia che lo porterà ad assumere il mantello del vigilante mascherato Zorro, il primo vero supereroe d'America.