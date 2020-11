Zootropolis: stasera su Italia 1 il film Disney premio Oscar

Stasera su Italia 1, alle 21:27, va in onda Zootropolis, il film d'animazione Disney vincitore del premio Oscar nel 2017.

Zootropolis: un'immagine tratta del film animato

La volpe Nick Wilde (con voce di Jason Bateman nella versione originale) e il coniglio Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) sono entrambi cittadini della città di Zootropolis ma su versanti opposti. Nick, infatti, è costretto a lasciare la sua casa dopo essere stato incastrato per un crimine mai commesso, mentre il poliziotto Judy si mette sulle sue tracce...

Annunciato già nel 2013, Zootropolis, nelle intenzioni del regista Byron Howard e del produttore Clark Spencer, voleva essere un omaggio in CGI a due dei classici più amati della Disney, Robin Hood e Il libro della giungla.

Vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione nel 2017, Zootropolis è stato anche un successo enorme al botteghino internazionale, risultando il nono miglior incasso di sempre per il cinema d'animazione.