Zombieland: Doppio Colpo, una nuova featurette del sequel con Emma Stone

Zombieland: Doppio Colpo arriverà nei cinema italiani il 14 novembre, ma online è stata distribuita una nuova featurette che permette di scoprire qualche nuova curiosità sull'atteso sequel.

Il video può infatti contare sugli interventi dei membri del cast che raccontano l'esperienza vissuta sul set.

Emma Stone, che in Zombieland: Doppio colpo interpreta Wichita, dichiara nella featurette: "Ho adorato tornare sul set con tutti, apprezzo semplicemente tornare a trascorrere del tempo con i miei amici".

Jesse Eisenberg, che ha invece la parte di Columbus, ha aggiunto: "Penso che abbiamo capito cosa funzionava davvero bene nel primo film e abbiamo messo a frutto gli insegnamenti in occasione del sequel". L'attore ha poi aggiunto: "Sarebbe stato un film fantastico anche se non fosse legato al primo capitolo della storia e fosse indipendente".

Il nuovo arrivo nel cast, Rosario Dawson che ha ottenuto il ruolo di Nevada, ha poi spiegato: "Entri a far parte di un'esperienza quasi in stile famiglia e quindi mi sento davvero fortunata perché ho potuto entrare a far parte del cast".

Zoey Deutch interpreta infine Madison, descritta come un raggio di luce in un mondo di oscurità.

Il film prodotto da Sony Pictures e diretto da Ruben Fleischer, recentemente dietro la macchina da presa del cinecomic Venom, e avrà nuovamente come protagonisti Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin. Tra i nuovi interpreti ci saranno invece Zoey Deutch e Rosario Dawson.

La storia di Zombieland: Double Tap, in arrivo nei cinema USA dal 18 ottobre, è ambientata in un mondo in cui i cacciatori di zombie devono affrontare nuovi tipi di morti viventi che si sono evoluti rispetto al primo capitolo della storia, oltre a un gruppo di sopravvissuti tra gli esseri umani.

La sceneggiatura è stata firmata da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori di Deadpool.

Il film arriverà nei cinema in occasione del decimo anniversario del debutto di Benvenuti a Zombieland che ha incassato 75 milioni di dollari, a fronte di un budget di soli 25.

Tra i produttori ci saranno anche Gavin Polone, Reese, Wernick e Lauren Abrahams.