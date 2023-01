Zoey 102: Jamie Lynn Spears protagonista del film sequel della famosa serie Nickelodeon

Nickelodeon ha annunciato che sono in corso le riprese di Zoey 102, film ideato come sequel della serie con protagonista Jamie Lynn Spears.

La storia di Zoey 101 proseguirà con un film sequel e Jamie Lynn Spears riprenderà il ruolo che l'ha resa famosa in tutto il mondo.

La sorella della reginetta del pop è stata infatti protagonista dello show targato Nickelodeon andato in onda dal 2005 al 2008 e sarà coinvolta come star e produttrice esecutiva del progetto destinato a Paramount+.

Il film, attualmente, si intitola Zoey 102 e le riprese sono in corso in North Carolina. Nel cast, accanto a Jamie Lynn Spears, torneranno anche Erin Sanders (Quinn Pensky), Sean Flynn (Chase Matthews), Matthew Underwood (Logan Reese), Christopher Massey (Michael Barrett), Abby Wilde (Stacey Dillsen) e Jack Salvatore (Mark Del Figgalo).

Nel progetto non dovrebbe essere coinvolta Alexa Nikolas, che nella serie aveva la parte di Nicole Bristow, che un anno fa aveva sostenuto di non essere stata protetta da Nickelodeon e si era schierata in sostegno di chi ha subito abusi sessuali, quando era ancora minorenne, mentre lavorava ai progetti dello studio, come ad esempio Jennette McCurdy, tra gli interpreti di iCarly.

Secondo le prime indiscrezioni, nel film sequel di Zoey 101, i protagonisti saranno di nuovo insieme grazie a un matrimonio. Il debutto è previsto sugli schermi di Paramount+ nel corso del 2023.

Spears, nel comunicato con cui si annuncia la produzione, ha dichiarato: "Sono incredibilmente elettrizzata nel ritornare insieme alla mia famiglia della Pacific Coast Academy e continuare la storia di Zoey e di tutti i personaggi che i fan conoscono e amano. Essendo produttrice esecutiva, si è trattato di un'opportunità eccitante poter lavorare con dei talenti così incredibili,e collaborare con Paramount+ e Nickelodeon".

Nancy Hower sarà la regista del film, mentre la sceneggiatura è firmata da Monica Sherer e Madeline Whitby.