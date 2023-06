Zoey 102: Jamie Lynn Spears nel trailer del film

Millennials a raccolta: Jamie Lynn Spears torna in Zoey 102, film sequel della fortunatissima serie che ha lanciato la "piccola" di casa Spears negli anni Duemila

Era stato annunciato già da qualche tempo, ma l'uscita del trailer rende il sogno realtà per tanti Millennials: Zoey 102 vede il ritorno di Jamie Lynn Spears alla PCA. Una reunion dal sapore nostalgico che si inserisce nel filone di rilancio delle serie tv più popolari degli anni Duemila. Se la serie teen Zoey 101 ha infiammato i cuori degli adolescenti tra il 2005 e il 2008, il nuovo film di Paramount+ ritrova i suoi protagonisti in una veste più matura, a 15 anni dall'ultima puntata. Ma la data di uscita è ancora top secret!

Le immagini del trailer, però, ci danno un assaggio delle nuove avventure che la "piccola" di casa Spears, ormai cresciuta, dovrà affrontare. Ad affiancare Jamie Lynn Spears, sorella minore della cantante icona di un'intera generazione Britney Spears, ci saranno ancora Erin Sander e Matthew Underwood nei panni, rispettivamente, di Quinn Pensky e Logan Reese, ma il ritorno più atteso è indubbiamente quello di Sean Dlynn come Chase Matthews, storico interesse amoroso di Zoey. Il loro rapporto turbolento ha accompagnato tutta la serie originale: cosa dovremo aspettarci dalla ex coppia più famosa di Nickelodeon?

Stando al trailer di Zoey 102, il matrimonio di Quinn e Logan sarà l'occasione per la rimpatriata degli ex compagni del liceo e sembra che Zoey voglia fare colpo portando con sé un finto fidanzato, interpretato niente di meno che da uno dei fratelli Hemsworth. Chi altri potrebbe imbattersi nella "coppia" se non Chase? Questo sarà l'inizio di una serie di imprevisti che porteranno scompiglio nella vita della protagonista.

Jamie Lynn Spears aveva commentato così l'annuncio del film a gennaio: "Sono incredibilmente felice di tornare al fianco della mia famiglia PCA e di continuare la storia di Zoey e di tutti i personaggi che i fan conoscono e amano. Come produttrice esecutiva, è stata un'opportunità entusiasmante lavorare con talenti così incredibili, oltre che con Paramount+ e Nickelodeon".

Sembra che i revival siano i cavalli vincenti per Hollywood e Zoey 102 è solo l'ultimo esempio del fatto che la tendenza del momento siano i film basati sulle serie tv più popolari del passato. Dopo iCarly Paramount+ scommette su un altro prodotto TeenNick e a noi non resta che attendere questo nuovo capitolo delle avventure di Zoey Brooks!