Zoe Saldana protagonista del survival movie dei fratelli Russo The Bluff

La star di Guardiani della Galassia Zoe Saldana sarà una piratessa in pensione costretta a tornare in azione nel survival action The Bluff, prodotto dai fratelli russo per Prime Video.

Zoe Saldaña proseguirà la collaborazione con i fratelli Russo anche oltre il Marvel Cinematic Universe. La star dei Guardiani della Galassia sarà protagonista di quello che potrebbe diventare un nuovo potenziale: l'attrice guiderà il cast del survival action The Bluff, prodotto dai Russo e diretto Frank E. Flowers.

Amsterdam: Zoë Saldana in un primo piano

Secondo quanto anticipato da Deadline, The Bluff è un'epica avventura che vedrà pirati e bucanieri affrontarsi l'uno contro l'altro su un'isola caraibica del XIX secolo. L'isola è abitata da Ercell (Zoe Saldana), lei stessa piratessa in pensione, e dal suo popolo. Ercell sarà costretta a tornare in azione per difendere la sua terra e la sua gente dai feroci invasori che cercano giustizia retributiva per i peccati passati della pirata. Il progetto era originariamente destinato a Netflix, tuttavia, per alcuni motivi sconosciuti, è confluito nel mercato dell'EFM in corso a Berlino, dove i diritti sono stati rapidamente acquisiti da Prime Video a seguito di un'asta piuttosto turbolenta.

Guardiani della Galassia Vol. 3, Zoe Saldana svela il look di Gamora (FOTO)

Secondo le prime anticipazioni, The Bluff è stato scritto esplicitamente per Zoe Saldana, il che non sorprende dato che la star di Avatar ha mostrato una preferenza per i ruoli d'azione. Il progetto amplierà ulteriormente il rapporto dei Russo con Prime Video: i produttori stanno già sviluppando per lo streamer il dramma di spionaggio Citadel e una serie limitata sullo scandalo che ha coinvolto FTX e le criptovalute.

Guardiani della galassia Vol.2: Zoe Saldana nei panni di Gamora

Joe Ballarini svilupperà la sceneggiatura di The Bluff insieme a Frank E. Flowers, che dirigerà il progetto. Flowers ha già lavorato con Saldaña nel film poliziesco del 2004 Haven che, come The Bluff, era ambientato nelle Isole Cayman. "Per me e Zoe, che veniamo dai Caraibi, The Bluff è un'opportunità per fondere cultura e autenticità con il marchio di azione cinematografica di livello mondiale dei Russo, creando un film che il pubblico non ha mai visto prima", ha detto Flowers. Oltre a recitare, Zoe Saldaña produrrà il progetto insieme alle sue sorelle Mariel Saldaña e Cisely Saldaña per Cinestar.

Ritroveremo Zoe Saldana per l'ultima volta nei panni di Gamora in Guardiani della Galassia Vol. 3, terzo e ultimo capitolo della saga Marvel in uscita nei cinema italiani il 3 maggio.