Zoe Saldana nei guai con Marvel, l'attrice costretta a rimuovere un video di Instagram

Zoe Saldana non è la prima e non sarà certo l'ultima attrice a violare la segretezza dei progetti Marvel. L'interprete di Gamora si sarebbe trovata nei guai per aver pubblica su Instagram un video che conterrebbe alcune anticipazioni su guardiani della Galassia 3. Naturalmente l'attrice ha dovuto cancellare il video incriminato, come spiega nel suo post.

Domenica, Zoe Saldana ha condiviso su Instagram un video di se stessa sul set del prossimo film Marvel, Guardians of the Galaxy Vol. 3.L'attrice ha pubblicato spesso selfie e video completamente truccata nei panni di Gamora, ma stavolta avrebbe condiviso qualcosa che i dirigenti della Marvel hanno ritenuto_ "troppo rivelatore"_. L'attrice viene, infatti, vista mentre sfoglia un voluminoso raccoglitore che probabilmente contiene informazioni sull'ultimo capitolo della saga dei Guardiani.

Dopo aver rimosso il video originale, l'attrice ne ha ripubblicato una versione in cui la sceneggiatura è cancellata da dei segni versi. Nella didascalia si legge: "Ho dovuto rimuoverlo prima a causa della Marvel Security. Ora che ho coperto ciò che non vogliono che vediate, concentriamoci solo sul Mate!!!!! #mate #gamora #bebe".

Le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 sono iniziate a fine novembre. Con l'intera troupe di ritorno, il film è ancora una volta diretto da James Gunn e vedrà nuovamente in azione le star della serie Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan e Pom Klementieff. Mentre il personaggio di Michael Rooker, Yondu, è stato ucciso alla fine del film precedente, i fan vedranno il ritorno della star Sean Gunn, poiché l'ex secondo in comando di Yondu ora ha il controllo della famigerata "pinna" che Yondu usava per controllare la sua freccia Yaka.

Guardiani della Galassia Vol. 3, James Gunn conferma: "Sarà la fine del team come lo conoscete"

Allo stesso modo, il film in uscita introdurrà il nuovo arrivato dell'MCU, Will Poulter, che interpreterà Adam Warlock, essere artificiale creato dalla razza sovrana di alieni visto per la prima volta nel secondo film della serie. Anche Chukwudi Iwuji, interprete della serie Peacemaker, si è unito al cast in un ruolo ancora sconosciuto che ha descritto come potente e complesso.