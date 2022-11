Zoe Saldana indossa un abito mozzafiato in una foto per il The Tonight Show

La recente apparizione di Zoe Saldana al The Tonight Show con Jimmy Fallon, di questa settimana, ha lasciato i suoi fan a bocca aperta davanti al fisico scolpito e allo stile del suo Micheal Kors, evidenziato ulteriormente da una foto pubblicata prima dello show.

L'attenzione nei confronti dello sport di Zoe Saldana deriva dall'impegno nel preservare e scolpire quotidianamente il suo fisico. Così WomesHealt ha cercato di delineare il programma giornaliero che l'attrice segue, attraverso le interviste rilasciate nel corso degli anni.

La sua routine è sicuramente molto frenetica, obbligandola ad incastrare i vari allenamenti fra un impegno e l'altro: "Tra viaggi, riunioni e riprese, gli orari sono difficili per me", ha detto una volta a Shape nel 2017, "Cerco di allenarmi tre volte a settimana, ma non credo di dover salire su una macchina per oltre 30 minuti".

In base a quanto riportato dal sito sappiamo, inoltre, che il circuito di riferimento di Zoe Saldana consiste in intervalli di 20 minuti di corsa sul posto per 30 secondi, squat e alzate con la palla medica, accompagnando il tutto con stretching mirato. In parallelo ci sono le riprese nei vari film.

Non conoscendo nel dettaglio il suo approccio al cibo, possiamo solamente collegarci a una vecchia intervista con Bon Appetit in cui l'attrice ha detto che la sua famiglia mangia prevalentemente alimenti senza glutine.