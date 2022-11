Avatar: La via dell'acqua, Zoe Saldana sul cambiamento climatico: "Il film non vi farà la predica"

Zoe Saldana, durante una recente intervista pubblicata da Deadline, ha rivelato che Avatar: La via dell'acqua tratterà il tema del cambiamento climatico senza sprofondare nel paternalismo.

Avatar: La via dell'acqua arriverà nelle sale italiane il 14 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia, e a proposito del ruolo che giocherà il cambiamento climatico nell'epopea diretta da James Cameron, Zoe Saldana ha rivelato: "Il film non vi farà la predica".

Avatar 2: una foto delle riprese del sequel

Il sequel di Avatar del 2009, il film di maggior successo al botteghino mondiale al momento della sua uscita, è stato discusso dalla Saldana durante una recente intervista del podcast 20 Questions di Deadline: "Il nostro pianeta è composto per l'80% da acqua, quindi ci sono molte cose che non conosciamo perché vivono sotto di noi e Pandora è in qualche modo il riflesso di tutto questo."

"Il che significa che quando abbiamo visto Avatar abbiamo avuto modo di vedere solo il 20% di quelle cose e abbiamo potuto fare un giro che molti di noi in tutto il mondo non sono mai stati in grado di fare. Quindi immagina, qual è l'altro 80% che nessuno di noi ha mai visto finora?", ha continuato la star.

Avatar: la via dell'acqua, un'inquadratura

"Ovviamente conosciamo bene le tematiche che Jim sta affrontando riguardo alle invasioni, alla colonizzazione, al genocidio delle civiltà e all'abuso dell'ambiente. Queste sono cose che abbiamo visto ripetersi più volte nel corso della nostra storia. Quindi non sono cose delle quali non abbiamo mai sentito parlare prima, ma spero che gli argomenti siano trattati in modo stimolante come nel primo film. Così da diventare più consapevoli riguardo le questioni ambientali, ma senza che il film faccia la predica a nessuno. Preparatevi", ha concluso Zoe Saldana.