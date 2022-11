Zoë Kravitz ha rimosso molti dei suoi tatuaggi dopo i 30 anni: "Il mio corpo non ne ha bisogno"

Zoë Kravitz ha parlato del rapporto con il suo corpo e coi numerosi tatuaggi che lo decorano e che spesso hanno rappresentato una costante all'interno della sua vita. A quanto pare, però, dopo aver compiuto 30 anni si è pentita di averne realizzati troppi tanto da cancellarne molti.

"Ho capito che ne avevo abbastanza e non erano necessari tutti questi tatuaggi sul mio corpo. Ne ho fatti rimuovere molti, tra cui una stella sbiadita sul dito medio, che avevo fatto a 18 anni" ha raccontato ai microfoni di GQ. Già nel 2018 l'attrice aveva descritto il suo rapporto di amore/odio con i tatuaggi: "Penso che il fatto che siano permanenti sia una cosa così meravigliosamente intensa. È un modo profondo di abbellire se stessi e penso che siano bellissimi dal punto di vista estetico. Anche se si fa un brutto tatuaggio, è come se... fosse il luogo in cui ci si trovava in quel momento".

Sempre nell'intervista con GQ, Zoë Kravitz ha anche dichiarato di aver "smesso di romanticizzare" la sua età, osservando: "C'è qualcosa di romantico ed eccitante nel dire adesso sono un'adulta, resto a casa, cucino e faccio il pane. Poi ci rifletti e capisci che hai ancora molto da vivere. Ho imparato a pensare quello che sono e cosa voglio davvero".

"Poi penso che se lo fai per un paio d'anni ti rendi conto che c'è ancora molta vita da vivere", ha aggiunto. "Ho imparato a pensare a chi sono e a cosa voglio".

Zoë Kravitz è stata protagonista della serie Alta fedeltà, purtroppo cancellata dopo una sola stagione, e ha vestito i panni di Selina Kyle/Catwoman in The Batman di Matt Reeves. Il sequel è già stato confermato dalla Warner ed è molto probabile che l'attrice possa tornare al fianco del cavaliere oscuro interpretato da Robert Pattinson.