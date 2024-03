Zoë Kravitz e il fidanzato Channing Tatum sostengono Lenny Kravitz, che riceve la stella sulla Walk of Fame

Channing Tatum ha accompagnato la propria fidanzata Zoë Kravitz a Los Angeles, dove il padre dell'attrice, Lenny Kravitz, ha ricevuto la propria stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La star di The Batman indossava un abito blu e nero senza spalline mentre Tatum ha partecipato con un look informale con una maglietta nera e un cardigan blu navy. Entrambi hanno sfoggiato due paia di occhiali da sole. La coppia ha voluto essere in un momento importante della carriera della celebre rockstar.

Dedica al padre

"Essere la figlia di Lenny Kravitz è una delle grandi avventure della mia vita. Abbiamo condiviso veramente tanto. Ti ho visto cambiare nei modi più belli. Ti ho visto rimanere lo stesso nei modi più importanti. Ti ho visto presentarti e prenderti cura delle persone che ami. Ho visto la tua incredibile dedizione all'arte" ha dichiarato Kravitz.

"Secondo mio padre, se non si vedono i capezzoli non è una maglietta" ha proseguito ironica l'attrice "E certo, da bambina mi imbarazzava quando mi venivi a prendere a scuola ma devo dire che a questo punto lo rispetto, le porti davvero bene. La tua relazione con una maglietta a rete è proabilmente la più lunga che tu abbia avuto. E funziona. Mi fa ridere, entrambi amiamo davvero l'arte e parlare di arte e dell'esplorazione e del perché facciamo ciò che facciamo. Ci piace guardare un film, analizzarlo, parlarne e sfidarci a vicenda".

Alla cerimonia era presente anche Denzel Washington, tra gli amici più stretti di Lenny Kravitz.