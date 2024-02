Lenny Kravitz e l'amore per Lisa Bonet:'Non lascerà mai il mio cuore'

Lenny Kravitz ha rilasciato un'intervista al magazine People nel quale ha ripercorso il rapporto con l'ex moglie Lisa Bonet, a trent'anni dalla separazione.

The Red Road: Lisa Bonet in una scena della serie

Il cantante e l'attrice hanno mantenuto un ottimo rapporto e il loro sentimento è ancora molto forte:"Sono ciò che sono grazie alla nostra esperienza, a tutto ciò che ero, tutto ciò che era lei e tutto ciò che si è unito" ha esordito Kravitz.

"L'amore non ti abbandona ma deve trovare un nuovo modo per riversarsi in una nuova vita. Volevamo farlo consapevolmente. Ci è voluto del tempo, credetemi, ma lei è una parte della mia vita che non lascerà mai il mio cuore, la mia anima o il mio spirito. Sono ciò che sono grazie alla nostra esperienza".

Il percorso insieme

Lenny Kravitz e Lisa Bonet, star della serie I Robinson, si incontrarono per la prima volta al concerto dei New Edition nel 1985. La frequentazione culminò in un matrimonio nel 1987:"Mi ero trasferito da Lisa, avevo portato le mie cose e gli strumenti ma per qualche motivo avevo dimenticato il mio pettine. Non ho mai pianificato di avere i capelli così ma dopo alcuni mesi si stavano annodando. Lisa disse 'Lasciali così'" ha dichiarato in merito ai famosi dreadlock.

The Batman: Zoe Kravitz è Selina Kyle nel nuovo film

Nel 1988, la coppia ebbe una figlia, Zoë Kravitz, che diventerà un'attrice:"Eravamo davvero una famiglia. Avevamo il nostro ritmo, il nostro modo di esprimersi, la nostra moda. È stato un periodo bellissimo. Il mondo che la mamma di Zoë ed io stavamo creando, la nostra famiglia, era basata sulla pace, sull'amore e sullo spirito". La coppia si separò nel 1993 in maniera talmente amichevole che non sottoscrissero alcun accordo per la custodia della figlia, che all'epoca aveva 5 anni.