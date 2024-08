Zoë Kravitz: "So che ammirare Roman Polanski può risultare controverso"

L'attrice, sceneggiatrice e regista Zoë Kravitz non ha esitato nel citare Roman Polanski come sua fonte di ispirazione nonostante le critiche al regista.

Zoë Kravitz ha svelato di essere consapevole di come la sua ammirazione per Roman Polanski possa essere controversa, specialmente nell'epoca post movimento #MeToo.

Il regista è al centro delle polemiche fin dal 1978, quando si è dichiarato colpevole di aver avuto un rapporto sessuale con una tredicenne.

Le dichiarazioni della star

L'attrice, ora diventata regista, Zoë Kravitz ha spiegato: "Va bene che qualcuno di negativo sia stato coinvolto in qualcosa di bene. Cosa dovremmo fare, liberarci dell'America?".

L'attrice sul set di un suo film

La star di Batman, che è stata impegnata come sceneggiatrice e regista di Blink Twice, ha aggiunto che il fatto che alcune persone continuino ad amare i film diretti da Roman Polanski può essere controverso, ma di essere convinta che la sua vita personale non abbia avuto delle conseguenze sugli autori che ammira.

Kravitz, oltre a Polanski di cui ama i film Rosemary's Baby e L'inquilino del terzo piano, ha citato come fonti di ispirazione Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Penny Marshall, David Fincher e i fratelli Coen.

I migliori film di Roman Polanski, tra incubi, ossessioni e uomini nell'ombra

Cosa racconta Blink Twice

Il film scritto e diretto da Zoe Kravitz racconta la storia di Frida (Naomi Ackie), una giovane e intelligente cameriera di Los Angeles che spera di conquistare il filantropo e magnate in campo tecnologico Slater King (Channing Tatum). Quando la ragazza riesce astutamente a entrare nel circolo di amici di King e ottenere la possibilità di trascorrere del tempo sulla sua isola privata, è pronta per il viaggio di una vita. Nonostante l'epica ambientazione, le persone meravigliose, champagne che scorre senza fine e party fino a notte inoltrata, Frida percepisce che c'è qualcosa in più su questa isola, ma che non riesce a capire, qualcosa di terrificante.