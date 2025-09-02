Zoë Kravitz contro Friends: "Battute a scapito delle minoranze è pazzesco"

Durante un'intervista per il film Caught Stealing, Zoë Kravitz ha elogiato la cultura anni '90 ma ha definito Friends obsoleta e segnata da battute oggi considerate omofobe.

Zoë Kravitz, reduce dall'esperienza sul set di Caught Stealing al fianco di Austin Butler, ha acceso il dibattito su una delle serie più amate e discusse della televisione americana: Friends. Intervistata da People Magazine insieme al collega, l'attrice ha definito lo show NBC "obsoleto", criticandone in particolare le battute che oggi vengono percepite come super omofobe. Per Kravitz, infatti, la sitcom rappresenta un aspetto degli anni '90 che sarebbe meglio lasciare definitivamente in quell'epoca, a differenza di altre icone culturali di cui conserva ancora un ricordo positivo.

Nostalgia anni '90 sul set di Caught Stealing

Parlando del loro nuovo film ambientato in quel decennio, Kravitz e Butler hanno ricordato con affetto alcuni dettagli tipici degli anni '90. Butler ha raccontato l'entusiasmo provato nel ritrovare sul set un Nintendo 64 con GoldenEye, gioco che aveva segnato l'infanzia di molti. Ha aggiunto di sentire la mancanza di un periodo in cui non si viveva costantemente connessi a uno smartphone.

Friends: il cast in una scena dell'episodio Sei ore di riflessione

Kravitz, dal canto suo, ha evocato i suoi primi telefoni cellulari, pesanti e ingombranti, ma anche il fascino della moda grunge e della New York di quegli anni. Un'epoca che, secondo entrambi, possedeva una spontaneità difficile da ritrovare oggi.

Zoë Kravitz e le critiche a Friends

La conversazione si è fatta più tagliente quando a Kravitz è stato chiesto cosa non le mancasse affatto degli anni '90. La sua risposta è stata netta: Friends. L'attrice ha sottolineato come gran parte delle battute della sitcom risultino oggi offensive e fuori luogo: "Se riguardi Friends ora, ti rendi conto che ci sono momenti che non erano nemmeno pensati come battute, ma che lo diventano a scapito delle minoranze. È pazzesco", ha commentato. Butler, sorpreso, ha chiesto se davvero fossero presenti così tante situazioni del genere, ricevendo un convinto "Sì, moltissimo" da parte della collega. Entrambi hanno concordato sul fatto che certi aspetti dello show appartengono a un'epoca ormai superata.

Una scomoda circostanza - Caught Stealing: una foto dei protagonisti Zoë Kravitz, Austin Butler

La critica di Kravitz non è isolata. Negli ultimi anni, Friends è stata spesso riconsiderata alla luce dei nuovi standard sociali e culturali, con molti spettatori che oggi percepiscono alcuni suoi contenuti come datati. Eppure, al momento della sua messa in onda, la sitcom era considerata innovativa e rappresentava un ritratto generazionale capace di parlare a un pubblico vastissimo. La riflessione di Kravitz mette in evidenza come anche i prodotti culturali più iconici possano assumere nuove sfumature con il passare del tempo.

In attesa di scoprire se le dichiarazioni dell'attrice alimenteranno nuove polemiche sullo show NBC, Kravitz continua la promozione di Caught Stealing, diretto da Darren Aronofsky. Il film riunisce lei e Butler in una storia ambientata negli anni '90, epoca che i due hanno dimostrato di conoscere bene e di ricordare con affetto, pur non senza distinguere tra ciò che merita di essere celebrato e ciò che è meglio lasciare al passato.