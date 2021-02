Zodiac: Robert Downey Jr., dispetti e "bisogni" sul set del film di Fincher

Robert Downey Jr. era così poco abituato al modo di lavorare di David Fincher, tra molteplici take, riprese lunghe e processo di shooting in digitale, che si ribellò al volere del regista sul set di Zodiac facendogli degli scherzi usando, come oggetto simbolico dei suoi dispetti, i propri fluidi corporei.

Robert Downey Jr. con Jake Gyllenhaal in una scena del film Zodiac

L'attore si era lamentato più volte con il regista a causa della durata delle riprese che non gli davano neanche il tempo "necessario per mettere a posto la sua roba nella roulotte"; raggiunto il limite decise di prendersi gioco di Fincher nascondendo barattoli pieni di urina in ogni angolo del set.

Downey, alla fine, acconsentì alle richieste di Fincher, senza più lamentarsi; a questo proposito l'attore ha ricordato: "Ci sono comunque state volte in cui avrei voluto strangolarlo ma ad un certo punto ho deciso di dargli quello che voleva. Penso di essere la persona perfetta per lavorare per lui, perché io conosco bene i gulag."

Robert Downey Jr. in una scena del film Zodiac di David Fincher

Su Rotten Tomatoes Zodiac detiene un indice di gradimento dell'89% sulla base di 253 recensioni, con una valutazione media di 7,63 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Un thriller silenzioso, basato sui dialoghi, che offre scene angosciose e strazianti. David Fincher dedica più tempo ad illustrare le sfumature dei suoi personaggi e a ricreare l'atmosfera degli anni '70 che ha descrivere gli omicidi."