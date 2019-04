Zodiac, su Netflix in streaming da oggi!

Aprile si avvia verso la conclusione ma il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming è Zodiac, il famoso thriller diretto da David Fincher con un super cast: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr e Mark Ruffalo.

Zodiac basa la sua narrazione sull'inquietante storia vera di un serial killer che terrorizzò la zona di San Francisco intorno alla fine degli anni '60 e che passò alla storia grazie ai suoi rompicapo, ai suoi messaggi cifrati e alle sue lettere enigmatiche per diversi anni. Quattro uomini hanno fatto diventare questa caccia all'assassino una vera e propria ossessione personale, tanto da condizionarne le vite. La sceneggiatura della pellicola è di James Vanderbilt (regista di Truth con Cate Blanchett) ed è basata sui libri di Robert Graysmith dedicati al serial killer statunitense.

La pellicola, disponibile su Netflix, è stata presentata al Festival di Cannes ma nella Awards Season non si è fatta valere tantissimo, visto che Zodiac non ha ricevuto nomination né agli Oscar né ai Golden Globes. Nonostante gli incassi non esaltanti in patria, il film è stato molto amato dalla critica, totalizzando un 90% di recensioni positive su Rotten Tomatoes con oltre 250 entries. Curiosità: la sceneggiatura finita era di circa 200 pagine. Per evitare problemi di eccessiva lunghezza del film, David Fincher ha chiesto a tutti i membri del cast di parlare più veloce del normale, così da recuperare preziosi secondi.

Zodiac è solo una delle tante novità in catalogo ad aprile su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.