Zodiac, a Mark Ruffalo era stata fatta un'offerta 'prendere o lasciare' dai produttori del film

Mark Ruffalo ha raccontato a High Snobiety di quanto è stata fatta un'offerta "prendere o lasciare" dai produttori del film Zodiac. Nel thriller di David Fincher del 2007, Ruffalo interpreta un agente di polizia che si unisce alla caccia del serial killer protagonista, un ruolo che si distanziava completamente dai personaggi interpretati precedentemente dall'attore.

"Non dimenticherò mai quando stavano negoziando il mio contratto per Zodiac, il negoziatore dello studio disse letteralmente al mio manager: 'Guarda, non ce ne frega niente di Mark Ruffalo, non lo vogliamo nemmeno in questo film, quindi devi accettare quello che ti offriamo o lasciar perdere'", ha ricordato l'attore noto per aver vestito i panni di Hulk.

Ruffalo ha ammesso di essersi sentito incasellato a causa delle commedie romantiche in cui aveva recitato prima di Zodiac. "Quello che ho capito immediatamente nel mondo del cinema è che una volta che hai recitato bene un determinato tipo di ruolo in un genere preciso verrai subito etichettato come attore di quel genere. Si rivolgeranno a te per recitare lo stesso tipo di ruolo più volte. E io ho pensato: 'No. La mia carriera non sarà così. Farò tutto il possibile per cercare di far sì che la gente mi veda in ruoli diversi, in modo da poter diversificare la mia esperienza nel corso degli anni'", ha rivelato l'attore.

Mark Ruffalo sullo sciopero degli attori: "Dedichiamoci ai progetti indie, facciamo concorrenza agli studios"

Tutta la luce che non vediamo

Il vincitore agli Emmy Award e candidato all'Oscar Mark Ruffalo fa parte del cast della miniserie Tutta la luce che non vediamo, tratta dall'omonimo romanzo best seller e vincitore del Premio Pulitzer di Anthony Doerr. La serie è diretta da Shawn Levy e scritta da Steven Knight e racconta le vicende di due adolescenti, Marie-Laure LeBlanc, una ragazza francese cieca e Werner Pfennig, un ragazzo tedesco costretto a combattere per la Germania nazista nella seconda guerra mondiale. Marie-Laure è interpretata dalle attrici esordienti Aria Mia Loberti (scoperta da Levy in un casting a cui hanno partecipato attrici non vedenti o ipovedenti) e Nell Sutton (Marie-Laure da giovane) mentre Louis Hofmann interpreta Werner. Tutta la luce che non vediamo è su Netflix dal 2 novembre, qui potete leggere la nostra recensione.