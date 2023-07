Mark Ruffalo sullo sciopero degli attori: 'Dedichiamoci ai progetti indie, facciamo concorrenza agli studios'

Mark Ruffalo ha condiviso su Twitter la sua proposta per affrontare il periodo dello sciopero degli attori, trovando una possibile soluzione per continuare a lavorare.

Mark Ruffalo, dopo l'annuncio dello sciopero degli attori, ha condiviso una sua proposta rivolgendosi a tutti i suoi colleghi: dedicarsi ai progetti indipendenti.

SAG-AFTRA sta infatti lottando contro l'Alliance of Motion Picture and Television Producers per provare a ottenere un accordo più equo per i propri membri.

La proposta della star

Su Twitter Mark Ruffalo ha quindi dichiarato: "E se ci dedicassimo tutti ai progetti indie ora? Se i creatori di contenuti creassero un sistema che realizza film e serie tv parallelo allo studio e ai network di streaming?". L'attore ha sottolineato: "In quel caso ci sarebbe una vera competizione. Allora potremmo semplicemente fare quello che facciamo sempre: creare dei contenuti grandiosi e loro possono comprarli, o li facciamo uscire noi stessi e noi condividiamo i ricavi delle vendite".

Ruffalo ha poi spiegato: "Hanno creato un impero di miliardari e credono che noi non valiamo più. Mentre loro passano il loro tempo nei camp estivi dei ragazzi miliardari ridendo come dei gatti grassi, noi organizziamo un nuovo mondo per i lavoratori".

La star ha quindi proseguito dichiarando: "Un modo certo per rafforzare la nostra posizione ora è diventare davvero di sostegno e amichevoli immediatamente nei confronti di tutti i progetti indipendenti. Spingiamo ogni membro di SAG-AFTRA a unirsi a quei progetti che hanno il via libera di SAG-AFTRA. Gli studios non hanno concorrenza, noi potremmo cambiarlo. Condividere i profitti. Se il progetto avrà dei risultati positivi, tutti li avranno. Questo aiuterà inoltre i nostri colleghi 'La troupe', che amiamo, a poter continuare a lavorare. Questo è inoltre parte della Solidarietà. Dobbiamo prenderci cura uno dell'altro".