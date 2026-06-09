Isola dei Famosi: Denny Mendez e Javier Martinez nel cast? Scoppia il rumor

Nuove indiscrezioni sul cast de L'Isola dei Famosi: Denny Mendez sarebbe già alle Filippine, mentre Javier Martinez resta in bilico dopo un primo rifiuto alla produzione e nuovi contatti in corso.

Il cast de L'Isola dei Famosi continua a prendere forma tra conferme, trattative e colpi di scena dell'ultimo minuto. Tra i nomi più chiacchierati spuntano quelli di Denny Mendez e Javier Martinez, protagonisti di due situazioni molto diverse ma entrambe ancora avvolte dal dubbio.

Denny Mendez verso l'Isola dei Famosi: è già arrivata nelle Filippine?

Secondo le ultime indiscrezioni, l'ex Miss Italia sarebbe pronta ad arrivare nelle Filippine, segnale che potrebbe anticipare un suo ingresso nel reality condotto da Ilary Blasi e Alvin. Diversa invece la posizione del pallavolista ed ex concorrente del Grande Fratello, ancora indeciso dopo un primo no alla produzione.

Denny Mendez è entrata nella storia del concorso di bellezza nel 1996, diventando la prima Miss Italia di origine non italiana. Nata nella Repubblica Dominicana nel 1978, si è trasferita in Italia all'età di 11 anni, costruendo poi una carriera tra moda e televisione, ha avuto una breve esperienza nella seconda edizione del reality La Talpa. Nel cast Denny ritroverà un'altra ex reginetta: Zeudi di Palma.

Javier Martinez

Nel suo percorso professionale anche esperienze di recitazione, tra cui la partecipazione alla soap Un posto al sole. Sul piano personale è madre di una figlia avuta dal precedente matrimonio con Oscar Generale ed è attualmente legata da oltre due anni a Gerolamo Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia. La sua partecipazione al reality di Canale 5 è stata anticipata da Giuseppe Candela.

Javier Martinez ancora indeciso: contatti con la produzione

Un altro nome caldo è quello di Javier Martinez, ex concorrente del Grande Fratello e nella stagione appena terminata impegnato nella squadra di volley di Terni. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la produzione avrebbe nuovamente contattato il giocatore dopo un primo rifiuto arrivato mesi fa. Al momento Martinez non avrebbe ancora preso una decisione definitiva: in caso di accordo, potrebbe entrare come nuovo naufrago anche a reality già iniziato.

Il suo nome riaccende inoltre i legami con l'universo del Grande Fratello, dove aveva conosciuto Zeudi Di Palma. Tra i due ci fu un flirt iniziale, complice anche la momentanea eliminazione dalla Casa di Helena Prestes. Quando la modella brasiliana tornò a far parte del cast, lei e Javier Martinez iniziarono una relazione che continua ancora oggi.